Вкусный заливной пирог для любой несладкой начинки

Этот рецепт для пирога с практически любой начинкой. Мне нравится с рыбкой, особенно семгой. Можно сделать с рисом, грибами, луком, овощами...



2 стакана муки

2 стакана сметаны

4 яйца

4-6 ст. ложки майонеза

4 ч.л. разрыхлителя

соль, специи



Все перемешиваем, выливаем половину теста в форму, сверху начинку (в этот раз была отварная семга, рис, тертый твердый сыр), сверху вторую половину теста. В разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Пирог очень нежный, мягкий и воздушный.

А вот еще одна начинка: 1 банка "сайра в масле" (масло слить но можно и не сливать, крупные косточки выбрать, размять рыбу вилкой), 3/4 стакана риса(это в сыром виде), 3 яйца, 2 ст.л. майонеза,зелень,соль, специи.

И еще одна: с капустой и грибами, все предварительно обжарив с лучком на небольшом количестве оливкового масла...

Вкуснейший сырный пирог

Ингредиенты:

-Сыр твердый - 200 г

-Творог - 300 г

-Крупа манная - 3 ст.л.

-Яйцо - 3 шт.

-Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию)

-Укроп - маленький пучок

-Кефир - 100 мл

-Соль, перец - по вкусу



Приготовление:

1. Манку залить кефиром. Оставить на 20-30 минут для набухания манки.

2. Сыр натереть на крупной терке и смешать с творогом, добавить яйцо и нарезанный мелко укроп.

3. Потом все смешать. Посолить, поперчить по вкусу. По желанию можно добавить натертый чеснок.

4. Выложить массу в форму и запечь в духовке до готовности.

5. При подаче на стол можно посыпать свежим зеленым лучком.







КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ С КОПЧЁНОСТЯМИ

Пальчики оближешь, как вкусно . А приготовить совсем несложно!



Ингредиенты: (расчёт на форму для запекания диаметром 22 см)

Для песочного теста:

200гр муки

100 гр сливочного масла

1 яйцо

Сахар 1 ст л

Соль 0,5 ч. л



Для начинки:

Картофель отварной

1 луковица

150 гр свиного копченого окорока

Свежая зелень

Сыр 150 гр

1 яйцо

Молоко или нежирные сливки 100 мл.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ТЕСТО

Муку с маслом растереть в крошку, добавить яйцо, соль, сахар и замесить тесто.

Форму для запекания смазать сливочным маслом.

Из теста сформировать основу для пирога, сделав бортики.

Убрать форму с тестом на несколько минут в морозилку.



НАЧИНКА

Вареный картофель размять вилкой, но не до состояния пюре, пусть будут небольшие кусочки. Добавить к картофелю пассированный лук, мелко порезанный окорок, зелень. Немного подсолите по вкусу. Можно добавить немного любимых специй.

Форму с тестом достаем из морозилки, накалываем донышко вилкой и выкладываем в форму.

Для заливки хорошенько смешайте мелко потертый сыр, яйцо и сливки и равномерно распределите это поверх начинки.

Запекайте в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Подавайте и режьте после того, как пирог немного остынет!



Попробуйте, этот очень-очень вкусно!







Киш с индейкой и грибами

Нам понадобится:

- 800гр филе индейки(у меня филе бедра)

- 250гр шампиньонов

- 1 крупный репчатый лук

- 2 яйца

- 200мл сливок 20%

- 150гр сыра

- 30гр топленого масла

- Соль, перец по вкусу



Нарезать индейку на небольшие кусочки.

Обжарить до испарения жидкости, затем добавить мелко нарезанный лук и немного обжарить. Следом отправить нарезанные шампиньоны и тушить до испарения всей жидкости. Про соль и перец не забываем



Для теста:

- 600гр отварного картофеля

- 1 яйцо

- 2 столовые ложки муки(у меня рисовая)

- Соль по вкусу

Картошку растолочь вместе с яйцом, добавить соль, муку и хорошенько перемешать. Тесто готово

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Форму для выпечки смазать маслом и выложить тесто ровным слоем с бортиками. Затем выложить начинку из индейки и грибов.

Для заливки взбить 2 яйца, посолить, и влить сливки. Хорошенько перемешать и залить начинку. Сверху тертый сыр и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

При желании можно посыпать готовый киш зеленью, не помешает

Простой рыбный пирог

Для теста:

• Яйца - 4 шт.

• Сметана (или кефир) - 250 г

• Растительное масло - 50 г

• Мука - 170 г

• Горчица - 1 ч.л.

• Соль - 1 ч.л.

• Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Начинка:

• Рыба - 350 г (у меня 2 банки консервированной горбуши)

• Рис - 250 г

• Зелёный лук

• Яйца вареные - 3 шт.

• Соль, перец



ЗАЛИВНОЕ ТЕСТО





Теперь в тесто просеиваю муку с разрыхлителем. Перемешиваю на небольших оборотах миксера. Затем скорость увеличиваю. Тесто по консистенции получается как густая сметана. Оставляю минут на 10.

Пока тесто "отдыхает", готовлю начинку. Я покажу один из вариантов. Здесь можно фантазировать. Рыба может быть любая (консервы или отварная), можно добавлять яйца, можно не добавлять, можно добавить любые специи. Вкусно будет в любом случае



НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГА

Я использую консервированную горбушу (2 банки). Жидкость сливаю и немного измельчаю кусочки рыбы вилкой. Яйца взбиваю миксером. Добавляю сметану, масло, горчицу и соль. Снова хорошо взбиваю. Если нет миксера - обычный венчик с этим тестом легко справится. Сметану можно заменить кефиром.Теперь в тесто просеиваю муку с разрыхлителем. Перемешиваю на небольших оборотах миксера. Затем скорость увеличиваю. Тесто по консистенции получается как густая сметана. Оставляю минут на 10.Пока тесто "отдыхает", готовлю начинку. Я покажу один из вариантов. Здесь можно фантазировать. Рыба может быть любая (консервы или отварная), можно добавлять яйца, можно не добавлять, можно добавить любые специи. Вкусно будет в любом случаеЯ использую консервированную горбушу (2 банки). Жидкость сливаю и немного измельчаю кусочки рыбы вилкой.



К рыбе добавляю отваренный рис, нарезанные вареные яйца, зеленый лук, соль и перец. Перемешиваю. К рыбе добавляю отваренный рис, нарезанные вареные яйца, зеленый лук, соль и перец. Перемешиваю.



Форму смазываю маслом (у меня форма диаметром 26 см). На дно наливаю немного теста и выкладываю начинку. Форму смазываю маслом (у меня форма диаметром 26 см). На дно наливаю немного теста и выкладываю начинку.



Сверху заливаю оставшимся тестом. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Сверху заливаю оставшимся тестом. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку.



Готовлю примерно 40 минут. Но смотрите по своей духовке! Может хватить и 30 минут! Пирог хорошо поднимается. Готовлю примерно 40 минут. Но смотрите по своей духовке! Может хватить и 30 минут! Пирог хорошо поднимается.



Очень вкусно в горячем виде. Пирог получается очень нежный, воздушный и ароматный. Но и в холодном виде тоже вкусно. Можно взять с собой на работу или в дорогу, например. Пирог не расстанется, когда остынет.

Очень вкусно в горячем виде. Пирог получается очень нежный, воздушный и ароматный. Но и в холодном виде тоже вкусно. Можно взять с собой на работу или в дорогу, например. Пирог не расстанется, когда остынет.



Вкусный заливной пирог. Отлично пропекается, вкусный и нежирный.



Рецепт: Для теста: • Мука - 6 ст.л. • Сметана 20% - 5 ст.л. • Соль - 1 ч.л. (без горки) • Сахар - 1 ч.л. • Разрыхлитель - 10 г • Яйца - 2 шт. Для начинки: • Капуста - 300 г • Лук - 1 шт. • Морковь - 1 шт. • Перец черный молотый • Куркума - 1/3 ч.л. • Зелень • Яйца вареные - 3 шт. • Соль







Сегодняшний рецепт специально для всех наших друзей! Кто любит пироги со вкусной начинкой и хрустящей корочкой. И готовиться очень быстро! Пирог из лаваша, классно получается! Повторяйте на здоровье и с удовольствием! Рецепт: лаваш 2 листа картофель (отварной) 6-7 шт сыр (сулугуни) 150 гр зеленый лук 1 пучок яйца 2 шт сметана 200 гр



Просто и вкусно! Мясной пирог без теста. Мои мальчики называют это блюдо "мясная пицца". Для начинки можно взять любой сыр, грибы, овощи - все, что вы любите или что есть на данный момент в холодильнике. Каждый раз новый вкус, но это всегда невероятно вкусно! И как закуска, и как основное блюдо. Можно подавать с гарниром или с кусочком свежего хлеба. РЕЦЕПТ: • Куриное филе - 500 г • Яйцо - 1 шт. • Специи для курицы - 0,5 ч.л. • Шампиньоны - 4-5 шт. • Сыр адыгейский - 80-100 г • Сыр твердый - 80 г • Моцарелла - 80-100 г • Помидоры черри - 3-4 шт. • Перец сладкий • Соус томатный • Зелень • Соль *** Диаметр пирога примерно 26 см

Французский луковый пирог с грудинкой! Тесто супер, начинка класс! Очень вкусный и сытный луковый пирог, рецепт несложный ! Отлично подойдет для семейного обеда или для встречи друзей в выходные! Готовьте на здоровье, готовьте с удовольствием! Рецепт: тесто: мука 250 гр сливочное масло 125 гр разрыхлитель 1 ч.лож сметана 1-2 ст.лож соль щепотка начинка: лук 800 гр грудинка копченая 150 гр сыр 150 гр яйца 3 шт сметана (15%) 200 гр соль, черный перец, мускатный орех растительное масло для жарки форма для выпечки диаметром 25 смЭта ароматная выпечка легко заменит полноценный обед. Простой, но очень вкусный пирог с курицей и овощами. 🍲 Сохраняй, чтобы повторить 🔹 Ингредиенты: Для теста: Кефир (комнатной температуры) - 250 мл; Масло сливочное (растопленное) - 180 г; Сода - 0,5 ч. ложки; Соль - 0,5 ч. ложки; Мука - 500 г. Для начинки: Куриное филе - 400-500 г Картофель - 1-2 шт.; Лук репчатый - 1 шт.; Соль - по вкусу; Перец чёрный молотый - по вкусу; Масло сливочное - 20 г. Дополнительно: Желток (для смазывания пирога) - 1 шт.; Масло растительное - для смазывания формы. 🔹 Приготовление: Растопите и охладите сливочное масло. В миске соедините кефир, соду, соль. Влейте растопленное масло и перемешайте. Тесто необходимо замешивать очень быстро, пока идет реакция соды с кефиром. Добавьте муки и замесите эластичное, немного липкое тесто. Затем заверните его в пищевую пленку и уберите в морозилку на 30 минут. Время заняться начинкой. Куриное филе вымойте и нарежьте небольшими кусочками. Очищенный картофель и лук нарежьте мелкими кубиками. Соедините все ингредиенты. Добавьте соль и перец. От охлажденного теста отделите четвертую часть. Оставшуюся раскатайте в ровный круг, положите в форму, смазанную маслом и сформируйте высокие бортики. Выложите начинку и разложите сверху кусочки сливочного масла. Оставшимся кусочком теста накройте пирог и сделайте небольшое отверстие в середине, для выхода пара. При желании, можно украсить пирог фигурками из теста. Смажьте поверхность пирога желтком и запекайте 50-60 минут при температуре в 180 градусов.Не нужно замешивать тесто! Вместо этого беру готовый лаваш. Быстро и вкусно! Пирог можно готовить с любой начинкой. ∙ Лаваш – 350-400 г ∙ Мясной фарш – 500 г ∙ Лук – 1 шт. ∙ Морковь – 1 шт. ∙ Сыр – 200 г ∙ Зеленый лук ∙ Кефир – 250 мл ∙ Яйцо – 1 шт. ∙ Сливочное масло – 30 г ∙ Перец черный молотый ∙ Соль Капустный пирог