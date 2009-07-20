Все перемешиваем, выливаем половину теста в форму, сверху начинку (в этот раз была отварная семга, рис, тертый твердый сыр), сверху вторую половину теста. В разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Пирог очень нежный, мягкий и воздушный.
А вот еще одна начинка: 1 банка "сайра в масле" (масло слить но можно и не сливать, крупные косточки выбрать, размять рыбу вилкой), 3/4 стакана риса(это в сыром виде), 3 яйца, 2 ст.л. майонеза,зелень,соль, специи.
И еще одна: с капустой и грибами, все предварительно обжарив с лучком на небольшом количестве оливкового масла...
Вкуснейший сырный пирог
Ингредиенты:
-Сыр твердый - 200 г
-Творог - 300 г
-Крупа манная - 3 ст.л. -Яйцо - 3 шт.
-Чеснок - 1-2 зубчика (по желанию)
-Укроп - маленький пучок
-Кефир - 100 мл
-Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
1. Манку залить кефиром. Оставить на 20-30 минут для набухания манки.
2. Сыр натереть на крупной терке и смешать с творогом, добавить яйцо и нарезанный мелко укроп.
3. Потом все смешать. Посолить, поперчить по вкусу. По желанию можно добавить натертый чеснок.
4. Выложить массу в форму и запечь в духовке до готовности.
5. При подаче на стол можно посыпать свежим зеленым лучком.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ С КОПЧЁНОСТЯМИ
Пальчики оближешь, как вкусно . А приготовить совсем несложно!
Ингредиенты: (расчёт на форму для запекания диаметром 22 см) Для песочного теста:
200гр муки
100 гр сливочного масла
1 яйцо
Сахар 1 ст л
Соль 0,5 ч. л
Для начинки:
Картофель отварной
1 луковица
150 гр свиного копченого окорока
Свежая зелень
Сыр 150 гр
1 яйцо
Молоко или нежирные сливки 100 мл.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ТЕСТО
Муку с маслом растереть в крошку, добавить яйцо, соль, сахар и замесить тесто.
Форму для запекания смазать сливочным маслом.
Из теста сформировать основу для пирога, сделав бортики.
Убрать форму с тестом на несколько минут в морозилку.
НАЧИНКА
Вареный картофель размять вилкой, но не до состояния пюре, пусть будут небольшие кусочки. Добавить к картофелю пассированный лук, мелко порезанный окорок, зелень. Немного подсолите по вкусу. Можно добавить немного любимых специй.
Форму с тестом достаем из морозилки, накалываем донышко вилкой и выкладываем в форму.
Для заливки хорошенько смешайте мелко потертый сыр, яйцо и сливки и равномерно распределите это поверх начинки.
Запекайте в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
Подавайте и режьте после того, как пирог немного остынет!
Попробуйте, этот очень-очень вкусно!
Киш с индейкой и грибами
Нам понадобится:
- 800гр филе индейки(у меня филе бедра)
- 250гр шампиньонов - 1 крупный репчатый лук
- 2 яйца
- 200мл сливок 20%
- 150гр сыра
- 30гр топленого масла
- Соль, перец по вкусу
Нарезать индейку на небольшие кусочки.
Обжарить до испарения жидкости, затем добавить мелко нарезанный лук и немного обжарить. Следом отправить нарезанные шампиньоны и тушить до испарения всей жидкости. Про соль и перец не забываем
Для теста:
- 600гр отварного картофеля
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки муки(у меня рисовая)
- Соль по вкусу
Картошку растолочь вместе с яйцом, добавить соль, муку и хорошенько перемешать. Тесто готово
.
Форму для выпечки смазать маслом и выложить тесто ровным слоем с бортиками. Затем выложить начинку из индейки и грибов.
Для заливки взбить 2 яйца, посолить, и влить сливки. Хорошенько перемешать и залить начинку. Сверху тертый сыр и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.
При желании можно посыпать готовый киш зеленью, не помешает
Простой рыбный пирог
Для теста:
• Яйца - 4 шт.
• Сметана (или кефир) - 250 г
• Растительное масло - 50 г
• Мука - 170 г
• Горчица - 1 ч.л.
• Соль - 1 ч.л.
• Разрыхлитель - 1,5 ч.л.
Начинка:
• Рыба - 350 г (у меня 2 банки консервированной горбуши)
• Рис - 250 г
• Зелёный лук
• Яйца вареные - 3 шт.
• Соль, перец
ЗАЛИВНОЕ ТЕСТО
Яйца взбиваю миксером. Добавляю сметану, масло, горчицу и соль. Снова хорошо взбиваю. Если нет миксера - обычный венчик с этим тестом легко справится. Сметану можно заменить кефиром.
Теперь в тесто просеиваю муку с разрыхлителем. Перемешиваю на небольших оборотах миксера. Затем скорость увеличиваю. Тесто по консистенции получается как густая сметана. Оставляю минут на 10.
Пока тесто "отдыхает", готовлю начинку. Я покажу один из вариантов. Здесь можно фантазировать. Рыба может быть любая (консервы или отварная), можно добавлять яйца, можно не добавлять, можно добавить любые специи. Вкусно будет в любом случае
НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГА
Я использую консервированную горбушу (2 банки). Жидкость сливаю и немного измельчаю кусочки рыбы вилкой.
К рыбе добавляю отваренный рис, нарезанные вареные яйца, зеленый лук, соль и перец. Перемешиваю.
Форму смазываю маслом (у меня форма диаметром 26 см). На дно наливаю немного теста и выкладываю начинку.
Сверху заливаю оставшимся тестом. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку.
Готовлю примерно 40 минут. Но смотрите по своей духовке! Может хватить и 30 минут! Пирог хорошо поднимается.
Очень вкусно в горячем виде. Пирог получается очень нежный, воздушный и ароматный. Но и в холодном виде тоже вкусно. Можно взять с собой на работу или в дорогу, например. Пирог не расстанется, когда остынет.
Французский луковый пирог с грудинкой!
Тесто супер, начинка класс! Очень вкусный и сытный луковый пирог, рецепт несложный ! Отлично подойдет для семейного обеда или для встречи друзей в выходные! Готовьте на здоровье, готовьте с удовольствием!
Рецепт:
тесто:
мука 250 гр
сливочное масло 125 гр
разрыхлитель 1 ч.лож
сметана 1-2 ст.лож
соль щепотка
начинка:
лук 800 гр
грудинка копченая 150 гр
сыр 150 гр
яйца 3 шт
сметана (15%) 200 гр
соль, черный перец, мускатный орех
растительное масло для жарки
форма для выпечки диаметром 25 см
Эта ароматная выпечка легко заменит полноценный обед. Простой, но очень вкусный пирог с курицей и овощами.
🍲 Сохраняй, чтобы повторить
🔹 Ингредиенты:
Для теста:
Кефир (комнатной температуры) - 250 мл;
Масло сливочное (растопленное) - 180 г;
Сода - 0,5 ч. ложки;
Соль - 0,5 ч. ложки;
Мука - 500 г.
Для начинки:
Куриное филе - 400-500 г
Картофель - 1-2 шт.;
Лук репчатый - 1 шт.;
Соль - по вкусу;
Перец чёрный молотый - по вкусу;
Масло сливочное - 20 г.
Дополнительно:
Желток (для смазывания пирога) - 1 шт.;
Масло растительное - для смазывания формы.
🔹 Приготовление:
Растопите и охладите сливочное масло. В миске соедините кефир, соду, соль. Влейте растопленное масло и перемешайте. Тесто необходимо замешивать очень быстро, пока идет реакция соды с кефиром. Добавьте муки и замесите эластичное, немного липкое тесто. Затем заверните его в пищевую пленку и уберите в морозилку на 30 минут.
Время заняться начинкой. Куриное филе вымойте и нарежьте небольшими кусочками. Очищенный картофель и лук нарежьте мелкими кубиками. Соедините все ингредиенты. Добавьте соль и перец.
От охлажденного теста отделите четвертую часть. Оставшуюся раскатайте в ровный круг, положите в форму, смазанную маслом и сформируйте высокие бортики. Выложите начинку и разложите сверху кусочки сливочного масла.
Оставшимся кусочком теста накройте пирог и сделайте небольшое отверстие в середине, для выхода пара. При желании, можно украсить пирог фигурками из теста. Смажьте поверхность пирога желтком и запекайте 50-60 минут при температуре в 180 градусов.
Не нужно замешивать тесто! Вместо этого беру готовый лаваш. Быстро и вкусно! Пирог можно готовить с любой начинкой.
∙ Лаваш – 350-400 г
∙ Мясной фарш – 500 г
∙ Лук – 1 шт.
∙ Морковь – 1 шт.
∙ Сыр – 200 г
∙ Зеленый лук
∙ Кефир – 250 мл
∙ Яйцо – 1 шт.
∙ Сливочное масло – 30 г
∙ Перец черный молотый
∙ Соль
Капустный пирог
Вкусный заливной пирог. Отлично пропекается, вкусный и нежирный.
Сегодняшний рецепт специально для всех наших друзей! Кто любит пироги со вкусной начинкой и хрустящей корочкой. И готовиться очень быстро! Пирог из лаваша, классно получается! Повторяйте на здоровье и с удовольствием!
Рецепт:
лаваш 2 листа
картофель (отварной) 6-7 шт
сыр (сулугуни) 150 гр
зеленый лук 1 пучок
яйца 2 шт
сметана 200 гр
Просто и вкусно! Мясной пирог без теста. Мои мальчики называют это блюдо "мясная пицца". Для начинки можно взять любой сыр, грибы, овощи - все, что вы любите или что есть на данный момент в холодильнике. Каждый раз новый вкус, но это всегда невероятно вкусно! И как закуска, и как основное блюдо. Можно подавать с гарниром или с кусочком свежего хлеба.
РЕЦЕПТ:
• Куриное филе - 500 г
• Яйцо - 1 шт.
• Специи для курицы - 0,5 ч.л.
• Шампиньоны - 4-5 шт.
• Сыр адыгейский - 80-100 г
• Сыр твердый - 80 г
• Моцарелла - 80-100 г
• Помидоры черри - 3-4 шт.
• Перец сладкий
• Соус томатный
• Зелень
• Соль
*** Диаметр пирога примерно 26 см