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Домовушка Луша
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Создан: 20.07.2009
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Написано: 88586


САЛАТ "СВЕТОФОР"

Суббота, 18 Декабря 2021 г. 14:31 + в цитатник

https://sun9-46.userapi.com/impg/wXOMEM0UqMS1B6KOmW_gQ26s2a-O0LBs787Llw/-sLqCU7NNaA.jpg?size=1080x1350&quality=96&sign=70dcfa0c0d609cd5a12addf1887c3f94&type=album

300 гр отварного мяса курицы
2 помидора
1 банка горошка
250 гр моркови по-корейски
1 свежий огурец
3 яйца
150 гр сыра твердого
Майонез

На фото видно все укладываем слоями, в той последовательности в какой я написала ингредиенты.
Каждый слой смазываем майонезом.
Курица на волокна, помидор и огурец кубиками, яйцо и сыр на мелкой терке.
Если помидор водянистый его надо отжать.
⠀Можно делать не слоями, а на большом блюде кусочками, а в середину майонез. Потом все перемешать.

Приятного аппетита!

Рубрики:  ЗАКУСКИ, САЛАТЫ/разные


Процитировано 8 раз
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