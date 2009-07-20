300 гр отварного мяса курицы

2 помидора

1 банка горошка

250 гр моркови по-корейски

1 свежий огурец

3 яйца

150 гр сыра твердого

Майонез

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На фото видно все укладываем слоями, в той последовательности в какой я написала ингредиенты.

Каждый слой смазываем майонезом.

Курица на волокна, помидор и огурец кубиками, яйцо и сыр на мелкой терке.

Если помидор водянистый его надо отжать.

⠀Можно делать не слоями, а на большом блюде кусочками, а в середину майонез. Потом все перемешать.

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Приятного аппетита!