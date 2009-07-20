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САЛАТ "СВЕТОФОР"
300 гр отварного мяса курицы
2 помидора
1 банка горошка
250 гр моркови по-корейски
1 свежий огурец
3 яйца
150 гр сыра твердого
Майонез
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На фото видно все укладываем слоями, в той последовательности в какой я написала ингредиенты.
Каждый слой смазываем майонезом.
Курица на волокна, помидор и огурец кубиками, яйцо и сыр на мелкой терке.
Если помидор водянистый его надо отжать.
⠀Можно делать не слоями, а на большом блюде кусочками, а в середину майонез. Потом все перемешать.
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Приятного аппетита!
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