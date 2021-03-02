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Рулет из лаваша с курицей, сыром и соленым огурчиком

Пятница, 24 Февраля 2023 г. 13:06 + в цитатник

 

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Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт.
  • Огурец солёный — 3 шт. 
  • Сыр твёрдый — 75 г 
  • Яйцо куриное — 3 шт. 
  • Грудка куриная — 1 шт. 
  • Майонез — 2 ст. л. 
  • Чеснок — 4 зубчика 
  • Перец молотый — по вкусу

Приготовление:

1. Твёрдый сыр натереть на тёрке. Яйца отварить вкрутую, очистить, натереть на тёрке. 

2. Куриную грудку отварить в подсоленной воде, остудить и разобрать на волокна. 

3. Малосольные огурцы натереть на крупную тёрку. 

4. Тонкий лаваш, разложив на столе, смазать тонким слоем майонеза или плавленого сыра, выдавить чеснок через пресс, поперчить. 

5. Лаваш разделить на 4 равные полоски. На первую полоску выложить малосольный огурец, вторая полоса — натёртые яйца. Третья полоса — мясо куриной грудки, четвёртая полоса — натёртый сыр. Начинку можно выложить и в другом порядке, как вам больше нравится. 

6. Лаваш аккуратно свернуть рулетом. Рулет завернуть в пищевую плёнку и убрать на 1 час в холодильник. Нарезать на кусочки и подать к столу.

Приятного аппетита!

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