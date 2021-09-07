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Когда мало места в морозилке. Рецепт заготовки перца для фарширования на зиму в банках.

Вторник, 07 Сентября 2021 г. 07:28 + в цитатник
Места в морозилке уже нет, а я очень люблю зимой фаршированный перец.
Нашла хороший рецепт заготовки перца для фарширования на зиму в банках.

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Рецепт на две двухлитровые банки:
• Перец - 2,5 кг
• Вода - 2 л
• Уксус (9%) - 4 ст.л.
• Соль 2 ст.л. (без горки!)
• Сахар - 2 ст.л. (с горкой!)


Приготовление:
Перец мою и чищу от семян. Лучше выбирать для этого рецепта перец небольшого размера.

В кастрюлю с кипящей водой опускаю перец (сколько помещается). И с этого момента отсчитываю ровно 5 минут. А если перец с тонкими стеночками, тогда достаточно трех минут. Не обязательно доводить воду снова до кипения. Нет цели сварить перец! Нужно, чтобы он стал помягче (тогда он легко войдет в банку).

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Частями так подготавливаю весь перец. Затем выкладываю на тарелку и даю немного остыть. Банки и крышки я предварительно стерилизую.

Укладываю подготовленный перец в банки. Плотненько. Но сильно придавливать не нужно. Можно, если получается, вставить один в один. У меня в двухлитровую банку входит обычно 10-12 штук. Как раз одной такой банки хватает зимой на кастрюлю фаршированного перца.

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Воду, в которой варился перец, я использую для маринада. Конечно, можно взять и чистую воду! Довожу до кипения, добавляю соль и сахар. А в конце вливаю уксус (уксус использую столовый 9%).

Заливаю перец кипящим маринадом и закрываю крышками. Переворачиваю, укутываю и оставляю так до полного остывания.

Зимой фаршированный перец получается как из свежего перца. Очень вкусно!
И даже, если у нас вдруг остается несколько баночек такого перца на следующий год - он не становится хуже.
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Спасибо за ваши комментарии!

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Рубрики:  • кулинария


Процитировано 21 раз
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Вера_Петрикова   обратиться по имени Вторник, 07 Сентября 2021 г. 14:32 (ссылка)
Благодарю за рецепт!
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Вторник, 07 Сентября 2021 г. 16:14ссылка
Алевтина_Серова
Спасибо за комментарий и за цитирование!
Приятного вечера!
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