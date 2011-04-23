Делюсь рецептом вкусного кекса на кефире. Он получается влажный, пышный. Готовится кекс очень просто, без миксера.

Размер формы 24 х 11 см

Мука ~280 г,

Кефир 200 мл - 2,5%,

Масло растительное 100 г,

Яйцо 3 шт,

Сахар 150 г,

Разрыхлитель 10 г,

Соль по вкусу,

Ванильный сахар 8 г,

Изюм 100 г,

1 ст.л крахмала или муки (в изюм)







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Разбиваю в миску 3 яйца, добавляю сахар, ванильный сахар и соль.

Перемешиваю продукты венчиком.

Выливаю растительное масло, и кефир. Кефир должен быть комнатной температуры или немного теплый.

Снова перемешиваю.

Высыпаю разрыхлитель и часть муки, перемешиваю и высыпаю оставшуюся муку.

Тесто по консистенции как густая сметана.

В промытый и подсушенный изюм высыпаю 1 столовую ложку муки или крахмала, перемешиваю. Так изюм не будет опускаться на дно.

Высыпаю изюм в тесто и хорошо перемешиваю.

Выливаю тесто в подготовленную форму.

Ставлю кекс выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку.

Время выпечки примерно 50 минут. Перед тем как нарезать, надо дать кексу полностью остыть.

https://dzen.ru/a/Y8BHH0Gc3AX9LoUX

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ