Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 29037


Влажный, пышный кекс на кефире: готовим без миксера

Среда, 18 Января 2023 г. 04:55 + в цитатник

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Делюсь рецептом вкусного кекса на кефире. Он получается влажный, пышный. Готовится кекс очень просто, без миксера. 

 

Размер формы 24 х 11 см 
Мука ~280 г,
Кефир 200 мл - 2,5%,
Масло растительное 100 г,
Яйцо 3 шт,
Сахар 150 г,
Разрыхлитель 10 г,
Соль по вкусу,
Ванильный сахар 8 г,
Изюм 100 г,
1 ст.л крахмала или муки (в изюм)



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Разбиваю в миску 3 яйца, добавляю сахар, ванильный сахар и соль.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Перемешиваю продукты венчиком.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Выливаю растительное масло, и кефир. Кефир должен быть комнатной температуры или немного теплый.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Снова перемешиваю.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Высыпаю разрыхлитель и часть муки, перемешиваю и высыпаю оставшуюся муку.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Тесто по консистенции как густая сметана.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

В промытый и подсушенный изюм высыпаю 1 столовую ложку муки или крахмала, перемешиваю. Так изюм не будет опускаться на дно.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Высыпаю изюм в тесто и хорошо перемешиваю.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Выливаю тесто в подготовленную форму.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

Ставлю кекс выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку.
Время выпечки примерно 50 минут. Перед тем как нарезать, надо дать кексу полностью остыть.

Влажный, пышный кекс на кефире. Готовлю без миксера. Быстро, просто и очень вкусно

https://dzen.ru/a/Y8BHH0Gc3AX9LoUX

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Кексы, куличи, маффины, капкейки


Процитировано 25 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится

MODULL   обратиться по имени Четверг, 19 Января 2023 г. 13:13 (ссылка)
Рецепт понравился. Приступаю к готовке. Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 19 Января 2023 г. 19:56 (ссылка)
Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте