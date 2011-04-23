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Влажный, пышный кекс на кефире: готовим без миксера
Делюсь рецептом вкусного кекса на кефире. Он получается влажный, пышный. Готовится кекс очень просто, без миксера.
Размер формы 24 х 11 см
Мука ~280 г,
Кефир 200 мл - 2,5%,
Масло растительное 100 г,
Яйцо 3 шт,
Сахар 150 г,
Разрыхлитель 10 г,
Соль по вкусу,
Ванильный сахар 8 г,
Изюм 100 г,
1 ст.л крахмала или муки (в изюм)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разбиваю в миску 3 яйца, добавляю сахар, ванильный сахар и соль.
Перемешиваю продукты венчиком.
Выливаю растительное масло, и кефир. Кефир должен быть комнатной температуры или немного теплый.
Снова перемешиваю.
Высыпаю разрыхлитель и часть муки, перемешиваю и высыпаю оставшуюся муку.
Тесто по консистенции как густая сметана.
В промытый и подсушенный изюм высыпаю 1 столовую ложку муки или крахмала, перемешиваю. Так изюм не будет опускаться на дно.
Высыпаю изюм в тесто и хорошо перемешиваю.
Выливаю тесто в подготовленную форму.
Ставлю кекс выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку.
Время выпечки примерно 50 минут. Перед тем как нарезать, надо дать кексу полностью остыть.
https://dzen.ru/a/Y8BHH0Gc3AX9LoUX
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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