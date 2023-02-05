Ингредиенты:
Для теста:
мука — 220-250 г. +-
соль — 1/2 ч. ложки
молоко — 150 мл.
мягкое сливочное масло — 30-40 г.
Для начинки:
картофельное пюре — 300-350 г.
сыр — 150-180 г.
зеленый лук — по вкусу
растительное масло — для жарки
Приготовление:
В чашу отправляем молоко, размягченное сливочное масло, соль и муку в несколько приемов.
Тесто сперва перемешиваем лопаткой, а затем замешиваем руками. Оно получается мягкое и не липнет к рукам, накрываем его и оставляем на минут 10.
Этим временем можно подготовить начинку: здесь вчерашнее картофельное пюре, зеленый лук и сыр.
«Отдохнувшее» тесто раскатываем, выкладываем картофельное пюре и распределяем его лопаткой.
Далее — зеленый лук.
Затем слой натертого сыра, и снова зеленый лук.
И еще один слой пюре.
Тесто собираю, защипываем и, слегка придавливая, формируем лепешку.
Обжариваем «пирожок» в смазанной растительным маслом сковороде.
Готовим его на малом огне под крышкой на одной стороне примерно 10-15 минут.
Затем переворачиваем его с помощью тарелки и обжариваю на второй стороне еще минут 5.
Готовый пирог выкладываем на блюдо, нарезаем на кусочки и можно угощаться!
Приятного аппетита!