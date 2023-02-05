Ингредиенты:

Для теста:

мука — 220-250 г. +-

соль — 1/2 ч. ложки

молоко — 150 мл.

мягкое сливочное масло — 30-40 г.

Для начинки:

картофельное пюре — 300-350 г.

сыр — 150-180 г.

зеленый лук — по вкусу

растительное масло — для жарки

Приготовление:

В чашу отправляем молоко, размягченное сливочное масло, соль и муку в несколько приемов.

Тесто сперва перемешиваем лопаткой, а затем замешиваем руками. Оно получается мягкое и не липнет к рукам, накрываем его и оставляем на минут 10.

Этим временем можно подготовить начинку: здесь вчерашнее картофельное пюре, зеленый лук и сыр.

«Отдохнувшее» тесто раскатываем, выкладываем картофельное пюре и распределяем его лопаткой.

Далее — зеленый лук.

Затем слой натертого сыра, и снова зеленый лук.

И еще один слой пюре.

Тесто собираю, защипываем и, слегка придавливая, формируем лепешку.

Обжариваем «пирожок» в смазанной растительным маслом сковороде.

Готовим его на малом огне под крышкой на одной стороне примерно 10-15 минут.

Затем переворачиваем его с помощью тарелки и обжариваю на второй стороне еще минут 5.

Готовый пирог выкладываем на блюдо, нарезаем на кусочки и можно угощаться!