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Юрий Дуданов
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Чудо-пирог с картошкой и сыром на сковородке

Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 09:51 + в цитатник

 
Ингредиенты:
 
Для теста:
мука — 220-250 г. +-
соль — 1/2 ч. ложки
молоко — 150 мл.
мягкое сливочное масло — 30-40 г.
Для начинки:
картофельное пюре — 300-350 г.
сыр — 150-180 г.
зеленый лук — по вкусу
растительное масло — для жарки
 
Приготовление:
В чашу отправляем молоко, размягченное сливочное масло, соль и муку в несколько приемов.
Тесто сперва перемешиваем лопаткой, а затем замешиваем руками. Оно получается мягкое и не липнет к рукам, накрываем его и оставляем на минут 10.
Этим временем можно подготовить начинку: здесь вчерашнее картофельное пюре, зеленый лук и сыр.
«Отдохнувшее» тесто раскатываем, выкладываем картофельное пюре и распределяем его лопаткой.
Далее — зеленый лук.
Затем слой натертого сыра, и снова зеленый лук.
И еще один слой пюре.
Тесто собираю, защипываем и, слегка придавливая, формируем лепешку.
Обжариваем «пирожок» в смазанной растительным маслом сковороде.
Готовим его на малом огне под крышкой на одной стороне примерно 10-15 минут.
Затем переворачиваем его с помощью тарелки и обжариваю на второй стороне еще минут 5.
Готовый пирог выкладываем на блюдо, нарезаем на кусочки и можно угощаться!
Приятного аппетита!
 
Рубрики:  Выпечка


Процитировано 10 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 12:24 (ссылка)
Спасибо.
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Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 13:19ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!
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natali_mogileu   обратиться по имени Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 19:25 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ
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Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 19:31ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!
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Olga-56   обратиться по имени Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 10:22 (ссылка)
Спасибо за рецепт! Воспользуемся!
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Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 10:25ссылка
Юрий_Дуданов
Пожалуйста!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 11:11 (ссылка)
У меня как раз запланирован на сегодня осетинский пирог с картошкой и сыром. Тесто делают или дрожжевое или на кефире с содой. Я как-то угостила соседку таким пирогом, она сказала, что добавила к нему сыр. Она даже не поняла, что в начинке есть сыр. Ровно половина начинки сыр и половина картошка. Как сказала кулинарка - осетинка: если на килограмм сыра положить только одну картофелину, то этот пирог будет картофельный. Такая мощь у картошки.
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Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 11:44ссылка
Юрий_Дуданов
Благодарю за ценное дополнение к рецепту!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 11:18 (ссылка)
В тесте моего пирога яйцо и сода обязательны. Кефир, яйцо, сливочное масло, можно и сметану, сода, соль. Кто-то кладет растительное масло вместо сливочного. Кто-то вообще не кладет масло. Ни масло, ни яйцо. Варианты для теста разные, но сода или разрыхлитель обязательны.
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Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 11:44ссылка
Юрий_Дуданов
Благодарю Вас!
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