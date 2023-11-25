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ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Суббота, 25 Ноября 2023 г. 02:09 + в цитатник
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Рубрики:  Уход за собой/Здоровье
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Процитировано 7 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Лора_Кондрашова   обратиться по имени Суббота, 25 Ноября 2023 г. 04:00 (ссылка)
Да, знаю эти рецепты, но нам всегда лень заняться собственным здоровьем.
Спасибо.
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мантия   обратиться по имени Суббота, 25 Ноября 2023 г. 07:01 (ссылка)
А при остеопорозе не повредит ли это очищение?
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Зоя_Григорьевна   обратиться по имени Суббота, 25 Ноября 2023 г. 11:32 (ссылка)
SvetlanaT, Благодарю!

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Валянтина   обратиться по имени ВАлянтина Суббота, 25 Ноября 2023 г. 16:08 (ссылка)
Спасибо!
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