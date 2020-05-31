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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ЖЕНЩИНЕ

Пятница, 29 Мая 2020 г. 07:46 + в цитатник
СООБЩЕНИЕ ЛИОЛА

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1а-- 69




1. Для борьбы с морщинами смазывайте лицо медом.
2. Полезно перед сном наносить вокруг глаз касторовое масло.
3. При выпадении волос втирайте в кожу головы настой лопуха.
4. Остатками выжатого лимона смазывайте руки и локти.

5. При шершавости кожи рук втирать в шершавые места крахмал.
6. В качестве пудры можно использовать небольшое количество крахмала.
7. Для подсушивания жирных волос каждый день или через день втирайте в кожу головы заварку черного чая.

8. Полезно делать пилинг тела из кофейной гущи, необходимое количество которой можно собрать за несколько дней.
9. Свежевыжатый сок облепихи рекомендуется в качестве маски для сухой кожи (1-1,5 столовой ложки).
10. Волосы приобретут цвет красного дерева, если при окрашивании в упаковку хны добавить 3-4 ложки какао.

11. При выпадении волос каждый день втирать в кожу головы масло жожоба.
12. Настой цветков бузины отбеливает, смягчает и тонизирует сухую кожу.
13. Для увлажнения сухой и чувствительной кожи на ночь нанести на лицо масло жожоба, смешанное с небольшим количеством воды.
14. При потемнении ногтей регулярно за полчаса до приема пищи пить по одной столовой ложке огуречного рассола.
15. Для улучшения цвета лица делать маски из смеси меда и соли, которые оказывают омолаживающее действие.

16. Эфирное масла лаванды и чайного дерева являются естественными антисептиками, которые помогают бороться с прыщами.
17. Утром и вечером протирать лицо чаем, заваренным в минеральной воде с кусочком сахара. Подходит для любой кожи.

18. Регулярное питье мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок.
19. Полезно смазывать брови и ресницы касторовым маслом или смесью касторового масла с ромом.

20. Для глубокой чистки кожи лица использовать взбитый яичный желток и лимонный сок. Наносить на лицо слоями.
21. Для смягчения рук втирайте в них смесь из равных частей уксуса и растительного масла.

22. Перед сном смазывать лицо и руки смесью из равных частей оливкового масла и лимонного сока.
23. Для очищения кожи лица применяйте смесь сухой овсянки с водой и простым йогуртом.

24. При прыщах хорошо помогает маска из тертого яблока и небольшого количества меда.
25. При беременности смазывать живот маслом какао во избежание появления растяжек.

26. Свежий сок каланхоэ разбавить водой (1:3) и делать примочки при аллергии.
27. Народное иранское средство для укрепления волос - маска из бесцветной хны, разведенной теплым кефиром.

28. Для укрепления волос втирают разварившуюся гречку.
29. Для тонких волос делают маску из взбитого одного желтка и столовой ложки растительного масла.

30. При выпадении волос за час до мытья втирайте в кожу головы смесь из равного количества касторового масла и рома.
31. Для укрепления волос после каждого мытья в кожу головы втирают настой крапивы (1 ст. ложка сухой крапивы на 200 г кипятка.)

32. Чтобы волосы были сильными и шелковистыми, их моют отваром из корней аира, лопуха и листьев крапивы (всё в равных количествах).

33. Массаж лица серебряными ложками: ложки погружают в травяные отвары разной температуры и похлопывают по лицу по специальным линиям. Эффект невероятный




1а-- 69


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Рубрики:  для женщин/---красота


Процитировано 18 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Суббота, 30 Мая 2020 г. 11:27 (ссылка)
Благодарю!Чудесных выходных!
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Воскресенье, 31 Мая 2020 г. 10:37ссылка
ЛИОЛА_1
СПАСИБО МОЯ ХОРОШАЯ. РАДА ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ.СЧАСТЬЯ РАДОСТИ И УДАЧИ ТЕБЕ СОЛНЫШКО.
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tanai1956   обратиться по имени Суббота, 30 Мая 2020 г. 15:31 (ссылка)
Благодарю, Лиола! Чудесные советы!Всех благ тебе, моя дорогая, пусть выходные подарят удачу, тепло и отличное настроение.
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Воскресенье, 31 Мая 2020 г. 10:38ссылка
ЛИОЛА_1
СПАСИБО ОГРОМНОЕ СОЛНЫШКО
Здоровья,благополучия,чудесного настроения.
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kis-kis-kisa   обратиться по имени Суббота, 30 Мая 2020 г. 15:51 (ссылка)
Насчёт пилинга тела кофейной гущей. Я пробовала и мне не понравилось. Прежде всего гуща слишком груба для тела и пилинг болезненный. Ещё кофейная гуща окрашивает тело! Не знаю если кому-либо понравится! Лучше делать пилинг пищевой содой:коже приятно, ощущение чистоты так, что кожа скрипит и борьба с разными грибками кожи. Всё проверено на себе! Разумеется, сначала на кожу наносят гель для душа, чтоб скользило, а потом сверху соду. И трут массажными движениями.

Остальные советы понравились. Спасибо! Хотелось бы попробовать пункт 10 (и непременно сделаю) добавить в хну 3 ложки какао. В любом случае не навредит!
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Воскресенье, 31 Мая 2020 г. 10:39ссылка
ЛИОЛА_1
СПАСИБО МОЯ ХОРОШАЯ.
Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак нельзя.
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