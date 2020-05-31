Суббота, 30 Мая 2020 г. 15:51 ( Суббота, 30 Мая 2020 г. 15:51 ( ссылка

Насчёт пилинга тела кофейной гущей. Я пробовала и мне не понравилось. Прежде всего гуща слишком груба для тела и пилинг болезненный. Ещё кофейная гуща окрашивает тело! Не знаю если кому-либо понравится! Лучше делать пилинг пищевой содой:коже приятно, ощущение чистоты так, что кожа скрипит и борьба с разными грибками кожи. Всё проверено на себе! Разумеется, сначала на кожу наносят гель для душа, чтоб скользило, а потом сверху соду. И трут массажными движениями.



Остальные советы понравились. Спасибо! Хотелось бы попробовать пункт 10 (и непременно сделаю) добавить в хну 3 ложки какао. В любом случае не навредит!