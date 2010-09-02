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ПО ССЫЛОЧКЕ СТЕПОГО ВОЛКА ПРОЧЁЛ КНИГУ СОЛДАТА НИКУЛИНА... ПОТРЯСЁН.

Четверг, 02 Сентября 2010 г. 09:34 + в цитатник

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Этот Ленинградский паренёк в 17 лет, со второй настойчивой добровольной попытки, попал на фронт. Прошел всю войну. Вот отрывки из его воспоминаний:

"Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо атаковать. Опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей, в грязи, в смраде. И смерти твоей никто не заметит: ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми в липкой жиже погостьинских болот."

Или вот ещё:

"Поразительная разница существует между передовой, где льётся кровь, где страдание, где смерть, где не поднять головы под пулями и осколками, где голод и страх, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, — и тылами. Здесь, в тылу, другой мир. Здесь находится начальство, здесь штабы, стоят тяжелые орудия, расположены склады, медсанбаты. Изредка сюда долетают снаряды или сбросит бомбу самолет. Убитые и раненые тут редкость. Не война, а курорт! Те, кто на передовой — не жильцы. Они обречены. Спасение им — лишь ранение. Те, кто в тылу, останутся живы, если их не переведут вперед, когда иссякнут ряды наступающих. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал! Они представят войну, о которой сами мало что знают, в романтическом ореоле. Как все было хорошо, как прекрасно! Какие мы герои! И то, что война — ужас, смерть, голод, подлость, подлость и подлость, отойдет на второй план. Настоящие же фронтовики, которых осталось полтора человека, да и те чокнутые, порченые, будут молчать в тряпочку. А начальство, которое тоже в значительной мере останется в живых, погрязнет в склоках: кто воевал хорошо, кто плохо, а вот если бы меня послушали!"

 

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Про молодых солдат:

"Как-то, в январе сорок второго, под Мясным Бором, пригнали из Сибири пополнение: лыжный батальон — пятьсот парней 17-18 лет. Рослые, сильные ребята, спортсмены, кровь с молоком. На всех новые полушубки, валенки. У всех автоматы. Комсомольцы. Рвутся в бой. А тут как раз на пути наступающих возник немецкий узел сопротивления — деревушка на холме, пупком выделяющаяся среди полей. В каменных фундаментах домов — доты, много дзотов, пулеметов, минометов. Два яруса траншей. Кругом же деревушки — метров семьсот открытого, голого, заснеженного поля. Преодолеть этот открытый участок невозможно: все пристреляно. Наступление здесь застопорилось.

И вот, без разведки, без прикидки, скомандовал пьяный генерал лыжникам: «Вперед!! Взять деревню!» И батальон стремительно, с разгону, с воплем: «Уррррааааа!!!» выскочил на поле перед деревней. Метров двести скользили лыжники вперед, как бы по инерции, а через десять минут на снегу лежали одни трупы. Батальон погиб. Раненых, которые шевелились, немцы добивали из своих укрытий. Притаившиеся вскоре замерзли. Выползти никто не смог. Санитары не отваживались выйти на поле, а те, кто попытался, были убиты..."

 

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Жуткая правда о той войне:

"Окруженная 2-я ударная армия погибала. Люди падали под осколками и пулями, как мухи, мерли от голода. Мертвецами гатили болото, делали из них укрытия, отдыхали, сидя на мертвых телах.

Когда удавалось пробить проход из окружения к своим, вывозили раненых по узкоколейке, а так как шпал не хватало, нередко клали под рельсы мерзлых покойников. Лежит иван, в затылок ему вбит костыль, сверху рельса, а по рельсе, подпрыгивая, бежит вагонетка, толкаемая полудохлыми окруженцами..."

 

Про бесчинства победителей:

«Каждый имеет право послать раз в месяц посылку домой весом в двенадцать килограммов», — официально объявило начальство. И пошло, и пошло! Пьяный Иван врывался в бомбоубежище, трахал автоматом об стол и, страшно вылупив глаза, орал: «УРРРРР*! Гады!» Дрожащие немки несли со всех сторон часы, которые сгребали в «сидор» и уносили. Прославился один солдатик, который заставлял немку держать свечу (электричества не было), в то время, как он рылся в ее сундуках. Грабь! Хватай! Как эпидемия, эта напасть захлестнула всех... Потом уже опомнились, да поздно было: черт вылетел из бутылки. Добрые, ласковые русские мужики превратились в чудовищ. Они были страшны в одиночку, а в стаде стали такими, что и описать невозможно!

Теперь прошло много времени, и почти все забылось, никто не узнает правды... Впрочем, каждая война приводит к аналогичным результатам — это ее природа. Но это страшней опасностей и смерти."

_______________

* Die Uhr — часы (нем).

 

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Или вот, про Отелло:

"Как-то, зайдя вечером в землянку, я застал мирную сцену: Забиякин, сидя у печки, выжигал из гвардейского значка раскаленным гвоздем поселившихся там вшей и увлекательно рассказывал притихшим солдатам длинный детектив по мотивам Шерлока Холмса и его русского коллеги сыщика Путилина. Иногда в рассказах Забиякина звучали классические сюжеты. Вот, например, такой.

— Одна красивая баба вышла, значит, за генерала, хоть и немолод он был, да еще и негр. Но, сам понимаешь, положение, оклад, слава... Пожила с генералом, а потом дала лейтенанту, а генерал-то и узнал! Платок там какой-то нашел... Был он негр здоровый и свирепый, взял да и задушил свою молодуху, да еще ножом добавил: милиция насчитала тридцать две раны! А молодуха-то, оказывается, и не давала лейтенанту: все выдумал капитан, который хотел сделать карьеру. Генерал, как услыхал об этом, вроде ума лишился, орать стал, глаза вылупил, пена пошла изо рта. Схватил штык и себе в живот: Рраз! Рраз! Рраз! Рраз! И дух из него вон. Вот, братцы, какая история!"

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Хмельная победа:

Берлин брали в мае. Была весна и вся армия была пьяна. Спиртное находили везде в изобилии и пили, пили, пили. Никогда больше на протяжении всей моей жизни я не употреблял столько спиртного, как в те два месяца! Быть может, потому так быстро завершилась война, что, одурманенные вином, мы в самом её конце. забыли об опасности и лезли на рожон. Почти пол миллиона нашего брата полегло в берлинской операции. В память врезались: взрывы, бомбежка, обстрел — и тут же гармошка, пьяный пляс. Победа!"

На улицах Берлина:

"Берлин представлял собой груду горящих камней. Многие километры развалин. Улицы засыпаны обломками, а по сторонам не дома, а лишь стены с пустыми проемами окон. Однажды позади такой стены взорвался тяжелый немецкий снаряд, и она начала сперва медленно, потом все быстрей и быстрей падать на запруженную людьми улицу. Раздался дикий вой, но убежать никто не успел. Только красная кирпичная пыль поднялась над местом происшествия. Правда, говорят, потом удалось извлечь живых танкистов из засыпанного танка. Остальные были раздавлены. По счастливой случайности я не дошел метров пятидесяти до этой стены и был лишь свидетелем обвала."

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Пра попугая:

"Однажды солдаты притащили откуда-то красивую клетку с говорящим попугаем, они кормили его гороховой кашей и учили ругаться по-матерному, однако попка упорно болтал по-немецки. В день победы офицеры полка устроили торжество. Как только провозгласили первый тост за отца всех народов, великого и мудрого полководца и подняли бокалы, попугай громко заорал: «Хайль Гитлер!!!» Тут ему пришел конец."

Пра Шверин:

"Шверин был абсолютно целый, с населением, пополненным за счет эвакуированных. Жизнь била здесь ключом. По улицам расхаживали немцы в военной форме — их должны были забрать с собой англичане, но не успели. Странно было встречать лицом к лицу людей, которых мы привыкли видеть только в прицеле пулемета. Специфическое чувство, возникавшее при таких встречах, сохранилось, вероятно, у фронтовиков на всю жизнь. Даже сейчас, когда я вижу на улицах Ленинграда офицеров из ГДР, чья форма мало отличается от нацистской, мне хочется прыгнуть в канаву и дать длинную очередь. То же самое — при звуке летящего самолета. Война кончилась более тридцати лет назад, но этот звук вызывает у меня всегда одну и ту же реакцию: глаза лихорадочно ищут укрытие. Видимо, какие-то рефлексы, выработавшиеся на войне, неистребимо вошли в нашу плоть и кровь."

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Пра Рейхстаг:

 "Многие расписывались на Рейхстаге или считали своим долгом обоссать его стены. Вокруг Рейхстага было море разливанное. И соответствующая вонь. Автографы были разные: «Мы отомстили!», «Мы пришли из Сталинграда!», «Здесь был Иванов!» и так далее. Лучший автограф, который я видел, находился, если мне не изменяет память, на цоколе статуи Великого курфюрста. Здесь имелась бронзовая доска с родословной и перечнем великих людей Германии: Гёте, Шиллер, Мольтке, Шлиффен и другие. Она была жирно перечеркнута мелом, а ниже стояло следующее: «Е...л я вас всех! Сидоров». Все, от генерала до солдата, умилялись, но мел был позже стерт, и бесценный автограф не сохранился для истории."

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Нельзя не согласиться с автором:

"Война — самое грязное и отвратительное явление человеческой деятельности, поднимающее все низменное из глубины нашего подсознания. На войне за убийство человека мы получаем награду, а не наказание. Мы можем и должны безнаказанно разрушать ценности, создаваемые человечеством столетиями, жечь, резать, взрывать. Война превращает человека в злобное животное и убивает, убивает..."

 И, как резюме:

"Бедные, бедные русские мужики! Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм, а теперь, в 1941-1945, Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась Победа, так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех кто остался? И вообще, что будет с Россией?"

 

Рубрики:  Беседы и суждения.


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Tor-Vic   обратиться по имени Re: ПО ССЫЛОЧКЕ СТЕПОГО ВОЛКА ПРОЧЁЛ КНИГУ СОЛДАТА НИКУЛИНА... ПОТРЯСЁН. Четверг, 02 Сентября 2010 г. 10:11 (ссылка)
Говорят, и это хорошая книга:
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/authors/djakonov/1.htm

LI 7.05.22
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And_So_On   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 10:15 (ссылка)
Полезно было бы почитать любителям Гоблина, да и ему самому не мешало бы. Просто так, для расширения кругозора.
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Четверг, 02 Сентября 2010 г. 20:39ссылка
Аноним
Родился 7 апреля 1923 года в селе Погорелка Мологского района Ярославской области. Отец — Никулин Николай Александрович ...

Враньё с самого начала. какой 17-ти летний паренёк попал на фронт?
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Tor-Vic   обратиться по имени Re: Ответ в Мудрый_Бодрис; ПО ССЫЛОЧКЕ СТЕПОГО ВОЛКА ПРОЧЁЛ КНИГУ СОЛДАТА НИКУЛИНА... ПОТРЯСЁН. Четверг, 02 Сентября 2010 г. 10:16 (ссылка)
Исходное сообщение And_So_On: Полезно было бы почитать любителям Гоблина, да и ему самому не мешало бы. Просто так, для расширения кругозора.
А у них так мозги засраны, что ничего не поможет.

LI 7.05.22
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And_So_On   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 10:21 (ссылка)
Tor-Vic, боюсь, что да.
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Четверг, 02 Сентября 2010 г. 20:56ссылка
Аноним
"Как-то, в январе сорок второго, под Мясным Бором, пригнали из Сибири пополнение: лыжный батальон — пятьсот парней 17-18 лет".
Для достоверности сообщил бы номер батальона. Видимо как Солженицин собрал все легенды в кучу.
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А что, Солженицин тоже...

Пятница, 03 Сентября 2010 г. 14:03ссылка
Мудрый_Бодрис
..посстроил свои произведения не на архивных фактах, а на легендах?
Смысл?
Очернить советский строй?
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Annataliya   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 13:36 (ссылка)
Сильно!
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Четверг, 02 Сентября 2010 г. 21:05ссылка
Аноним
Никулин кроме "разорваных изуродованых тел", "кишок, намотаных на гусеницы" больше ничего внятно рассказать не может. Дальше у него идут "бесчеловечные приказы на бессмысленные атаки", "бездарное командование", "идиоты-генералы", "бандит-верховный" и т.п.
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bonza77   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 13:52 (ссылка)
Да, это не похоже на причёсанные рассказы из советских книжек - жизнь на войне как она есть. Проняло....
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Четверг, 02 Сентября 2010 г. 21:23ссылка
Аноним
Никулин пишет: "Одной из таких шаек командовал бывший советский капитан — дезертир, герой Советского Союза, некто Глоба. Его помощником был обер-штурмбаннфюрер СС, а в банду входил всякий интернациональный сброд. Великолепно снаряженная тем оружием, что в изобилии валялось на дорогах, банда разъезжала по стране на быстроходных немецких вездеходах «Адлер». Поймать ее было трудно. Ограбив один городок, она мчалась в неизвестном направлении со скоростью более ста километров в час".
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serserspb   обратиться по имени О войне Четверг, 02 Сентября 2010 г. 18:15 (ссылка)
Причёски советских книжек из другого - показывать всю подноготную войны никто не мог. У меня дед не мог смотреть фильмы про войну. И это с причёсками фильмы. Как давно писал поэт:
Война совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда черна от пота вверх
ползёт по пахоте пехота.
А трагедия блокадного Ленинграда?
http://korenevo.info/readarticle.php?article_id=99
Таких трагедий было великое множество. А возвысится за чужой счёт у нас и сейчас хватает.
Только ставить знак равенства между Гитлером и Сталиным, по крайней мере, неэтично. Понятно кому это на руку, но и меру надо знать. Надо, минимум, понимать, что Гитлер напал на СССР с целью ликвидации части населения и порабощения оставшихся. СССР и Сталин цель уничтожить население Германии и сателлитов не преследовал. Ставить тут знак равенства всё же аморально. Для Кондолизы Райс это нормально, но и цели преследует она свои, которые не совпадают с желаниями живущих в России(во всяком случаи большинства).
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Аноним   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 20:05 (ссылка)
Похоже, что писал Резун-Суворов. "Мертвецами гатили болото, делали из них укрытия, отдыхали, сидя на мертвых телах".
"Когда удавалось пробить проход из окружения к своим, вывозили раненых по узкоколейке, а так как шпал не хватало, нередко клали под рельсы мерзлых покойников".
Шпал не хватало, а костыли были.
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Tor-Vic   обратиться по имени Re: Ответ в Мудрый_Бодрис; ПО ССЫЛОЧКЕ СТЕПОГО ВОЛКА ПРОЧЁЛ КНИГУ СОЛДАТА НИКУЛИНА... ПОТРЯСЁН. Четверг, 02 Сентября 2010 г. 20:13 (ссылка)
Исходное сообщение Аноним: Похоже, что писал Резун-Суворов. "Мертвецами гатили болото, делали из них укрытия, отдыхали, сидя на мертвых телах".

"Когда удавалось пробить проход из окружения к своим, вывозили раненых по узкоколейке, а так как шпал не хватало, нередко клали под рельсы мерзлых покойников".

Шпал не хватало, а костыли были.
Это всё, чтобы оклеветать Великого полководца Товарища Сталина!!!!!!!!

LI 7.05.22
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Четверг, 02 Сентября 2010 г. 21:28ссылка
Аноним
В.НОВОДВОРСКАЯ: Нет, про манипуляцию не нужно – вот там как раз описан немецкий концлагерь Маутхаузен, и, вот, его освобождают советские войска и все честные фронтовики, даже и подпольщики перегружаются в эшелоны и едут в сибирские лагеря. Это, простите, не я придумала – это фронтовик Юрий Пиляр. Могу вам также процитировать многократно фронтовика лейтенанта Юрия Левитанского, поэта (его уже нет в живых), который от имени Сталина только что не кусался.
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Четверг, 02 Сентября 2010 г. 21:38ссылка
Аноним
Ну, откуда человек, воевавший на Ленинградском фронте, мог видеть, что происходило во "-й Ударной армии?
Немцы ходили по Шверину в форме! Скорее всего немцы все быстро переодевались и прятались.
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проффэссор   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 21:57 (ссылка)
Да, интересные воспоминания. Этот человек видел так, другой по другому, но меня поражает другое. Та наивность молодых людей, что-то пишущих в своих дневниках. Вы что, и в правду думали, что война — простая стрелялка? Видите ли в кино всё не так, всё красиво и не показаны все ужасы войны. Плохие писатели и сценаристы в своих произведениях всё причёсывают, не пишут всю правду. И сразу делаем выводы, нам врали, все оказывается плохие, ни во что не ставили человеческую жизнь, посылали людей на убой, перечислять можно долго всю эту галиматью. Сейчас легко рассуждать, сидя в мягком кресле у компьютера, кто плохой, а кто нет. А на войне, как на войне, кровь и пот рекой. Русский Брод, станция в орловской области, не далеко от Ливен, дереня из которой моя мама, примерно в 25 километрах от Русского брода. В 1942 году там проходили тяжелейшие бои, после отступления немцев, район станции был оцеплен и туда ни кого не пускали, но желающим посмотреть давали пропуска, осведомившись о здоровье. Некоторые возвращались поседевшими. По их рассказам, земли не было видно, всё было усеяно в несколько слоёв телами наших и немецких солдат вперемешку с сгоревшими танками, увязшими по гусеницы в перемолотых человеческих телах. Вы хотите что бы вам такое показывали в кино. Или, уже лет через 20 после победы, ветеран прошедший всю войну в разведки и до этого ни когда и ни чего не рассказывающей о ней, однажды в подпитии расслабился и немного рассказал. В одном из первых его рейдов за линию фронта, дорогу им показывала местная женщина, но на обратном пути они попали в засаду. Спаслись не многие, но после этого случая проводники, кем бы они не были, назад не возвращались, догадайтесь почему. В засады он больше не попадал. Вы хотите что бы вам показывали и такое дерьмо.
Всем известно произведение «Батальоны просят огня». Как относится к командиру отправившему батальоны на смерть? У выживших в той мясорубке наверняка будет одно мнение, а у других солдат возможно другое.
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проффэссор   обратиться по имени Четверг, 02 Сентября 2010 г. 22:29 (ссылка)
Да, по поводу шпал, будучи в походе в Архангельской области, пришлось поездить по лесным узкоколейкам на бывших лесоповалах. Для шпал использовались обычные поленья, во многих местах на болотах высота таких конструкций достигала нескольких метров, ощущения при езде на пионерке (местный транспорт - колёсная пара и движок от пилы Дружба) ещё то, похлеще американских горок.
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Мудрый_Бодрис   обратиться по имени Забавно. Пятница, 03 Сентября 2010 г. 14:11 (ссылка)
Уважаемый аноним предпринял попытку в пух и прах раскритиковать солдата Никулина. Но сама критика не всегда по-существу, хотя книгу он прочёл и с материалом, судя по-всему, знаком. Досталось и Солжениницину. Но не суть.
Мне знакомы воспоминания РЕАЛЬНЫХ фронтовиков и они не сильно разнятся с Никулинскими, просто книгу написать - не поле перейти...
А что, уважаемый аноним, где же правду о войне искать.
Чьи мемуары посоветуешь?
P.S. И чем вызвана твоя анонимность.
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And_So_On   обратиться по имени Пятница, 03 Сентября 2010 г. 17:30 (ссылка)
Мудрый_Бодрис, посоветую я от лица анонима, возьму на себя смелость. Вдруг он не появится, а появится - так поправит меня. Уж больно он на гоблинофила похож, а я за этой публикой давно наблюдаю.

Итак: читать следует книги Бушкова, Пыхалова и Дюкова. Там, разумеется, все факты проверены, все толкования правильны, все документы подлинны. А во всех прочих местах - документы поддельные, идеология ущербная, а авторы - пидоры и предатели.

Все, что не укладывается в мировоззрение гоблинофила, предается анафеме. Первый гандон в их системе ценностей - Солженицын. В лагере стучал на своих товарищей, а потом ненавидел русский народ и делал все возможное, чтобы развалить государство. В книгах своих, естественно, писал исключительно лажу. Неудивительно, что он оказался помянут.
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Спасибо за рекомендации, с уд-м прочту...

Пятница, 03 Сентября 2010 г. 19:55ссылка
Мудрый_Бодрис
А что такое ГОБЛИНСКОЕ мировозрение? Ну к известным киношным гоблинам они отношение имеют , чисто, внешнее? А так, по сути... это видимо термин узкого круга людей в отношении правозащитников и диссидентов?
Отличительная черта этих "пидоров и предателей" - умение выслушать и понять позицию оппонента и не оскорблять его. Это как минимум.
Критика должна быть по существу.
Что, есть подлинник документа ДОНОСА СОЛЖЕНИЦИНА НА КОГО-ЛИБО ИЗ ЕГО ТОВАРИЩЕЙ?
Уверен, что нет! Иначе это было бы ПЕРВОЕ, что было бы ПРЕДЪЯВЛЕНО его лютыми врагами, коих в СССР было довольно много.
Давай так, если факт доносительства Солженицина можно как-то подтвердить, то я претензии убираю, но пока, получается что ты оболгал человека. Так?
Общеизвестен факт скрупулёзнейшего отношения Солженицина к историческим и архивным документам. Ты же нам сообщаешь, что в книгах своих он писал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛАЖУ.
Значит ВСЁ, что он приводит в своих книгах ЛОЖЬ? И лагеря и кровавый террор и лицемерие большевиков... всего этого не было?
Тогда дело переходит из разряда спора о фактак (т.е. если Солженицин ВЕЗДЕ не прав, то приведи, хоть пару-тройку очевидных неточностей, не говоря о прямой лжи) в чисто медицинский аспект.
А это уже тема другого поста.
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Dvaglazza   обратиться по имени Пятница, 03 Сентября 2010 г. 19:26 (ссылка)
Грустно и тяжело.... спасибо..
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And_So_On   обратиться по имени Пятница, 03 Сентября 2010 г. 21:43 (ссылка)
Мудрый_Бодрис, о господи. Чувствовал я - не надо мне было говорить от лица анонима, да еще за его спиной :-) Просто его комментарии напомнили мне любителей Гоблина, а я даже толком не пояснил, кто это такой. Думал, что нет в рунете человека, который бы этого не знал.
Гоблин - это известный переводчик (автор множества "смешных" и не только переводов), а также топовый блоггер, одна из культовых фигур рунета. В этом качестве известен как ярый сталинист со всеми вытекающими. Ознакомиться можно на сайте www.oper.ru. Посещаемость там бешеная - до миллиона в месяц.
Лично я его позиций, мягко говоря, не разделяю, но читаю его блог, а иногда и комментарии с исследовательской точки зрения - очень любопытно. Народу там масса. Есть свои традиции, язык, мировоззрение. Именно с их позиций (не своей!) я и написал предыдущий комментарий. Поэтому со мной полемизировать нет смысла.
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merlinwebdesigner   обратиться по имени Суббота, 12 Июля 2014 г. 09:59 (ссылка)
Таких и подобных им книг, в огромном количестве появлялось еще во времена "перестройки"... Война, есть война. Так же можно сказать и о предателях, предатель, есть - предатель, какими бы ни были рассказы в свое оправдание. Историки, ну или те, кто пишет мемуары-воспоминания, пишут по прошествии, исходя только из им ведомых соображений. Мой Дед, тоже в Войну "хапнул лихо", так вот до самой своей смерти, а умер он в 85, у него в кармане штанов, всегда был кусочек сухарика, бережно завернутый во всегда идеально чистый носовой платок... И поверьте, о Войне, он не любил рассказывать.
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