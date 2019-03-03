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Оня-45
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Создан: 03.03.2019
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Написано: 25512


Баница!Борек!Пирог слоями!Называем как хотим!

Воскресенье, 28 Июля 2024 г. 09:29 + в цитатник




Тесто обыкновенное
1 способ
500гр муки 250мл воды и чайную ложечку без горки соли..
дать полежать и тонко раскатать
2 способ это же тесто раскатать и смазать маслом и раятянуть
3 способ это купить готовое тесто юфка
Начинка
400гр сметаны любой 4 яйца
зелень лук петрушка чеснок
брынза и любой сыр который у вас есть
Заливаем сверху пирог заливкой из 200гр егурта или кислой сметаны и 2 яйца.
Форма у меня была 28см
Пирог получается огромный..это на большую семью.
можно сделать намного меньше.
это на ваше усмотрение.
выпекала на 200гр 45мин можно и на 180гр

Рубрики:  выпечка
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