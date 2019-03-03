





Тесто обыкновенное

1 способ

500гр муки 250мл воды и чайную ложечку без горки соли..

дать полежать и тонко раскатать

2 способ это же тесто раскатать и смазать маслом и раятянуть

3 способ это купить готовое тесто юфка

Начинка

400гр сметаны любой 4 яйца

зелень лук петрушка чеснок

брынза и любой сыр который у вас есть

Заливаем сверху пирог заливкой из 200гр егурта или кислой сметаны и 2 яйца.

Форма у меня была 28см

Пирог получается огромный..это на большую семью.

можно сделать намного меньше.

это на ваше усмотрение.

выпекала на 200гр 45мин можно и на 180гр