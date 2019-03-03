Тесто обыкновенное
1 способ
500гр муки 250мл воды и чайную ложечку без горки соли..
дать полежать и тонко раскатать
2 способ это же тесто раскатать и смазать маслом и раятянуть
3 способ это купить готовое тесто юфка
Начинка
400гр сметаны любой 4 яйца
зелень лук петрушка чеснок
брынза и любой сыр который у вас есть
Заливаем сверху пирог заливкой из 200гр егурта или кислой сметаны и 2 яйца.
Форма у меня была 28см
Пирог получается огромный..это на большую семью.
можно сделать намного меньше.
это на ваше усмотрение.
выпекала на 200гр 45мин можно и на 180гр