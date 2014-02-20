





Количество ингредиентов зависит от желаемого количества закуски

Конструкция надежная, в своем телеграм канале я показала фото этих корзиночек спустя сутки,

ничего не развалилось, не растеклось!

Рецепт

Огурцы - 3 длинных -

200 г уже отварной грудки -

Шампиньоны - 6 средних -

Лук зелёный -

Майонез - 1 ст.л.

Для украшения

Сыр - 20 г -

Маслины -

Укроп

Приятного аппетита!