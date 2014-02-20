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Красивая и сочная закуска на праздничный стол
Количество ингредиентов зависит от желаемого количества закуски
Конструкция надежная, в своем телеграм канале я показала фото этих корзиночек спустя сутки,
ничего не развалилось, не растеклось!
Рецепт
Огурцы - 3 длинных -
200 г уже отварной грудки -
Шампиньоны - 6 средних -
Лук зелёный -
Майонез - 1 ст.л.
Для украшения
Сыр - 20 г -
Маслины -
Укроп
Приятного аппетита!
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