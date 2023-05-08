Понедельник, 08 Мая 2023 г. 10:28
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Татарский трёхслойный пирог
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Восхитительно вкусный пирог с тремя начинками: из кураги, чернослива и лимона. Такая выпечка никого не оставит равнодушным!!!
Для теста:
2 стакана муки
200 гр масла
Вода или молоко - 100 мл;
Сахар - 100 гр;
Соль и сода - по щепотке;
Для начинки:
Курага - 200 гр;
Чернослив - 200 гр;
Лимон - 2 шт (маленьких)
Сахар - 9 ст.л.
Приготовление:
Сливочное масло растереть с мукой, до получения мучной крошки (1-2 ст.л. крошки отложить для обсыпки). Добавить сахар. Соду (можно разрыхлитель) и соль. Постепенно влить молоко, пока не получится мягкое эластичное тесто.
Чернослив, курагу и лимон по отдельности измельчить в блендере. Добавить к каждой начинке по 3 ст.л. сахара, перемешать.
Тесто разделить на 4 части. Одну часть сделать побольше остальных. Раскатать самую большую часть и выложить на сковороду. Сверху положить начинку из чернослива. Затем следующий пласт теста. Далее начинку из кураги снова тесто. Затем лимон и последний пласт теста. Защипать края. Сделать проколы вилкой. Посыпать мучной крошкой. И выпекать около 40 минут при 180 градусах.
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