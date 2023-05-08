Восхитительно вкусный пирог с тремя начинками: из кураги, чернослива и лимона. Такая выпечка никого не оставит равнодушным!!!



Для теста:

2 стакана муки

200 гр масла

Вода или молоко - 100 мл;

Сахар - 100 гр;

Соль и сода - по щепотке;

Для начинки:

Курага - 200 гр;

Чернослив - 200 гр;

Лимон - 2 шт (маленьких)

Сахар - 9 ст.л.

Приготовление:

Сливочное масло растереть с мукой, до получения мучной крошки (1-2 ст.л. крошки отложить для обсыпки). Добавить сахар. Соду (можно разрыхлитель) и соль. Постепенно влить молоко, пока не получится мягкое эластичное тесто.

Чернослив, курагу и лимон по отдельности измельчить в блендере. Добавить к каждой начинке по 3 ст.л. сахара, перемешать.

Тесто разделить на 4 части. Одну часть сделать побольше остальных. Раскатать самую большую часть и выложить на сковороду. Сверху положить начинку из чернослива. Затем следующий пласт теста. Далее начинку из кураги снова тесто. Затем лимон и последний пласт теста. Защипать края. Сделать проколы вилкой. Посыпать мучной крошкой. И выпекать около 40 минут при 180 градусах.