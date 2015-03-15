



Готовлю очень вкусную закуску из куриной печени. Кусочки нежные внутри. Несмотря на доступность продуктов и простоту приготовления, такое блюдо можно готовить, как закуску на любой праздник, или приготовить для бутербродов на завтраки. Получается достаточно много и хорошо хранится в холодильнике несколько дней. печень куриная (можно отварить любую печень, либо мясо) - 500 гр. лук - 1 шт. морковь - 1 шт. сыр - 80-150 гр. яйца вареные - 3 шт. яйца сырые 3 шт. зелень петрушка, укроп, лук по вкусу соль, перец, специи по вашему вкусу майонез - 1 ст. ложка мука - 1 ст. ложка - печень промыть, опустить в подсоленную воду, после закипания, отварить печень 5 минут, вынуть, охладить, нарезать средними кусочками; - лук нарезать кубиками, морковь потереть на крупной терке, овощи вместе обжарить до легкой мягкости в небольшом количестве подсолнечного масла, примерно 3-4 минуты; - сыр натереть на крупной терке; - яйца порезать на средник кубики; - зелень порезать мелко ; - в сырые яйца добавить соль, специи перемешать, затем добавить все остальные ингредиенты печень, сыр, овощи, зелень, вареные яйца, майонез, муку, все хорошо перемешать, заполнить смазанную маслом форму, запекать в заранее разогретой духовке при 180-190 гр. примерно 25-30 минут; - разрезать на кусочки в слегка охлажденном виде.