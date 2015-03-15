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Готовлю очень вкусную закуску из куриной печени. Кусочки нежные внутри. Несмотря на доступность продуктов и простоту приготовления, такое блюдо можно готовить, как закуску на любой праздник, или приготовить для бутербродов на завтраки. Получается достаточно много и хорошо хранится в холодильнике несколько дней.
печень куриная (можно отварить любую печень, либо мясо) - 500 гр.
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
сыр - 80-150 гр.
яйца вареные - 3 шт.
яйца сырые 3 шт.
зелень петрушка, укроп, лук по вкусу
соль, перец, специи по вашему вкусу
майонез - 1 ст. ложка
мука - 1 ст. ложка
- печень промыть, опустить в подсоленную воду, после закипания, отварить печень 5 минут, вынуть, охладить, нарезать средними кусочками;
- лук нарезать кубиками, морковь потереть на крупной терке, овощи вместе обжарить до легкой мягкости в небольшом количестве подсолнечного масла, примерно 3-4 минуты;
- сыр натереть на крупной терке;
- яйца порезать на средник кубики;
- зелень порезать мелко ;
- в сырые яйца добавить соль, специи перемешать, затем добавить все остальные ингредиенты печень, сыр, овощи, зелень, вареные яйца, майонез, муку, все хорошо перемешать, заполнить смазанную маслом форму, запекать в заранее разогретой духовке при 180-190 гр. примерно 25-30 минут;