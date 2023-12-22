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Nelli Petrovna
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Скумбрия в духовке на праздничный стол.

Среда, 20 Декабря 2023 г. 09:08 + в цитатник


Ингредиенты: ✅Скумбрия - 1 шт. Маринад: ✅Соль, перец - по вкусу ✅Соевый соус - 2 ст.л ✅Растительное масло - 2 ст.л ✅Острый перец и кориандр - по вкусу ✅СОК ЛИМОНА 📌Приготовление: 1.Скумбрию промыть, удалить голову, хвост и плавники. С помощью ножа удаляем хребет и отчищаем рыбу от внутренностей и от черной пленки. Насухо вытираем бумажным полотенцем. 2. Филе посолить и поперчить. Выложить на пергамент шкурой верх и с помощью ножниц сделать поперечные надрезы не дорезая до самой середины. Каждый кусочек переворачиваем на бок. 3. Приготовим маринад: В миску соединяем соевый соус, кориандр, острый перец и растительное масло. Перемешиваем и смазываем нашу рыбку. 4. Запекать в духовке 15-20 минут при 180 градусах. В конце сбрызгиваем лимонным соком

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Морепродукты/Рыба


Процитировано 20 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 21 Декабря 2023 г. 20:09 (ссылка)
БлагоДарю
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Пятница, 22 Декабря 2023 г. 15:08ссылка
Nelli_Petrovna
Вам на радость!!улыбка!
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