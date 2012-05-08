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Nelli Petrovna
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Выбрана рубрика Блюда/Суп.


Соседние рубрики: Сборники рецептов(12), Приправа/Соус/Маринад(26), Праздник/Меню(32), Православная кухня.(98), Мультиварка/Хлебопечь(14), Лайфхак/Кухня(11), Заготовка/Зима(188), Выпечка: Советы(29), Выпечка: Глазурь+Желе+Крем(69), Выпечка/Разное(959), Вкусные рецепты/Журналы(65), Блюда/Фрукты(30), Блюда/Творог(43), Блюда/Сыр(17), Блюда/Салат(156), Блюда/Печень(23), Блюда/Овощи(168), Блюда/Напиток(20), Блюда/Мясо(269), Блюда/Морепродукты/Рыба(105), Блюда/Красивое оформление(94), Блюда/Заливное(22), Блюда/Закуска(67), Блюда/Завтрак+Каша(37), Блюда/Десерт(86), Блюда/Грибы(32), Блюда на пару(31)

Другие рубрики в этом дневнике: ШИТЬЕ РАЗНОЕ:(963), ШИТЬЕ ДЕТСКОЕ(110), ЦВЕТЫ И ОГОРОД(310), СБОРНИК РАЗНОГО:(518), РЕЛИГИЯ(108), ПРАЗДНИЧНАЯ СТРАНИЦА:(587), ПРАВИЛА ВЫБОРА(98), ПОЛЕЗНОСТИ:(471), Плетение/Макраме/Фриволите(287), НОВОДЕЛКИ: Всякие поделки руками.(688), МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЦА(69), МУЗЕИ. СТРАНЫ. ДР.(266), Макияж/Маникюр/Прическа(124), Магия/Приметы/Игры(115), КУЛИНАРИЯ(2312), КНИГИ. ДР.(563), КИНО. ДР.(517), ИНТЕРЕСНОЕ(269), ЗДОРОВЬЕ(367), ЖУРНАЛЫ (1825), ЖИВОПИСЬ. ДР.(322), ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА(298), ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА(260), ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:(534), Вязание: Дом+Кухня(141), ВЯЗАНИЕ/ШИТЬЁ: Детям(1326), Вязание+Шитьё: Полным дамам(148), Вязание+Шитьё: Обувь разная(63), Вязание+Шитьё: Носки+Тапки+Др.(177), Вязание+Шитьё: МУЖЧИНАМ.(232), Вязание+Шитьё: Бабочки+Сердечки(69), Вязание+Шитьё: Ангелочки.(30), ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ(738), ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ(1197), Вязание +Шитьё. РАЗНЫЕ ИГРУШКИ:(683), ВЫШИВКА: Крестик+Лента+Др(868), В: Юбки.(214), В: Скатерть.(140), В: Сарафан/Платье/Костюм(709), В: Салфетки+Дорожки(454), В: Покрывало/Плед/Подушки(285), В: Перчатки/Рукавички/Митенки(69), В: Пелерина/Пончо/Шаль/Шарф (495), В: Панно/Шторы(71), В: Пальто/Кардиган(223), В: Отзыв/Пряжа(69), В: Майка+Топ+Шорты(650), В: Купальник+Парео(83), В: Кокетка круг.(58), В: Ковёр/Коврик(122), В: Кайма: Игла+Крючок(329), В: Жилет.(299), В: Жакет+Кофта+Пуловер(1225), В: Волог/Ирл/Румын/Фриф(248), В: Видео/Крючок+Спицы(24), В: Ваза+Шкатулка(35), В: Болеро+Шраг(217), В: Блуза+Туника(318), В: Аппликация+Мотив(159), Боди-Арт+Хенд-Арт+Ленд-Арт+Pebble Art(25), АРТИСТЫ/др(132), АКСЕССУАРЫ:(437), Вязание+Шитьё: Сумки+Чехлы+Кошельки(325), Уроки ЛиРу+др(810)
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Рецепты супов

Дневник
Вторник, 22 Октября 2024 г. 07:46 + в цитатник

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Любимая еда - супы...

Дневник
Понедельник, 26 Сентября 2022 г. 19:33 + в цитатник

https://www.youtube.com/channel/UCGzIO0Y1_cajg3y_oPPb6YQ/videos

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Вкусные супы...

Дневник
Понедельник, 26 Сентября 2022 г. 19:20 + в цитатник

https://www.youtube.com/channel/UCefWHNcaI8Onw7RGQ...ew=0&sort=p&shelf_id=0

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Первые блюда - 23 видео

Дневник
Понедельник, 15 Июня 2020 г. 15:20 + в цитатник



Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Видео -Солянка - готовим дома

Дневник
Среда, 20 Мая 2020 г. 18:16 + в цитатник

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Сытный Узбекский супчик МАСТАВА. .

Дневник
Понедельник, 02 Марта 2020 г. 05:44 + в цитатник

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https://youtu.be/9mY65WNXTL4

P.S. Готовлю подобный суп. В моей семье его любят.

Вместо картофеля добавляются баклажаны и нет томатной пасты. В остальном состав одинаковый. 

Советую....очень вкусно получается!

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Этот Узбекский супчик МАСТАВА вы будете готовить всегда!!!! Узбекская Кухня

Дневник
Среда, 18 Декабря 2019 г. 10:56 + в цитатник

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Каталог рецептов.

Дневник
Суббота, 13 Июля 2019 г. 01:43 + в цитатник

Серия сообщений "Блюда/Творог":
Часть 1 - ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ «ОБЪЕДЕНИЕ»
Часть 2 - Выпечка сырников
...
Часть 35 - Сахарное ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ как в Детстве
Часть 36 - Воздушная творожная запеканка без муки и манки
Часть 37 - Каталог рецептов.
Часть 38 - Творожные Штучки к чаю За считанные минуты, целая гора вкусняшек!
Часть 39 - Потрясающий Микс-Пирог
...
Часть 41 - ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ. Плейлист - 34 видео.
Часть 42 - Налистники с творогом.Нежные, сливочные блинчики.
Часть 43 - КРАКОВСКИЙ СЫРНИК

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Выпечка/Разное
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КУЛИНАРИЯ/Заготовка/Зима
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Морепродукты/Рыба
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Закуска
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Салат
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Мясо
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Овощи
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Заливное
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Завтрак+Каша
Дети смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Красивое оформление
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Десерт
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Фрукты
Фрукты и ягоды смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Сыр
КУЛИНАРИЯ/Сборники рецептов
КУЛИНАРИЯ/Приправа/Соус/Маринад
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Напиток
68584384_0c57230c3cb1e156a533ade16349b508 (150x150, 11Kb)Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Грибы
Грибы смайлики
КУЛИНАРИЯ/Мультиварка/Хлебопечь
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Печень
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Суп "Затируха" из детства моего....

Дневник
Среда, 29 Августа 2018 г. 21:59 + в цитатник

Суп "Затируха"  с курицей"

 

Основные ингредиенты:

  • Курица (суповая)
  • Вода (чуть больше или меньше, сама кастрюля на 4 л.) — 3 л
  • Картофель — 600 г
  • Соль — по вкусу

Зажарка:

  • Масло подсолнечное — 3 ст. л.
  • Масло сливочное — 1 ч. л.
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Мука пшеничная Мука (с горкой) — 1 ч. л.

Тесто:

  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Соль
  • Мука пшеничная Мука — 150 г

Время приготовления: 

Количество порций: 8

Молочный супчик за 10-15 мин по старинному бабушкиному рецепту.

 

Нужно:

1 л молока,

1 стакан муки,

1 яйцо, соль.

Молоко вскипятить, слегка посолить. В муку вбить сырое яйцо, посолить, и несколько минут перетирать ее между ладонями. Затем , что натерли, всыпать в кипящее молоко. варить 5-6 минут.

Затирка готова!

 

 

 

 

 

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Литовский борщ (окрошка, холодник, свекольник)

Дневник
Воскресенье, 29 Апреля 2018 г. 01:14 + в цитатник

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Ингредиенты:

  1. Огурцы свежие- 4 шт.среднего размера (я брала один длинный огурец )
  2. 5 яиц- отварить
  3. картофель- 3-4 шт среднего размера отварить
  4. свекла- 3 шт среднего размера
  5. горчица готовая- 1 ч.л.
  6. кефир -800мл.
  7. минеральная не солёная вода
  8. сок лимона или  лимонная кислота жидкая
  9. зелень укроп и лук   🔹  ​

Сварить все  овощи  и отварить яйца. Мелкими кубиками режем овощи , яйца , шинкуем зеленый лук и укроп. Готовые ингредиенты помещаем в большую и глубокую кастрюлю. Приправляем солью,горчицей  по вкусу и добавляем кефир (я взяла почти 1 литр кефира  и еще я добавила  немного сметаны )Тщательно перемешиваем и добавляем  холодной минеральной  воды. Количество воды будет зависеть от жирности взятого вами кефира, а также от того, какой густоты свекольник  вы хотите получить в итоге. Готовый свекольник  ставим в холодильник примерно на 30-40 минут, чтобы он остыл и хорошо настоялся

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Овощи
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
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Видео-запись: Как приготовить затирку из муки и яиц для любого супа
Понедельник, 13 Июня 2016 г. 07:49 + в цитатник
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп

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Гороховый суп с чесночными рулетиками
Понедельник, 18 Января 2016 г. 15:04 + в цитатник
Это цитата сообщения галина5819 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гороховый суп с чесночными рулетиками

Это очень вкусный суп. Рулетики придают особый насыщенный вкус.

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Лазанья суп
Вторник, 04 Августа 2015 г. 11:09 + в цитатник
Это цитата сообщения shapo4ka90 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лазанья суп



1.
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Ингредиенты:
На 4 порции понадобится:
300 г говяжьего фарша 
1 луковица 
2 зубчика чеснока 
2 небольших морковки 
400 г рубленных томатов в собственном соку 
750 мл бульона
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Как легко делать клецки или галушки.
Воскресенье, 22 Марта 2015 г. 19:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Taklis [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как легко делать клецки или галушки.


источник
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
ПОЛЕЗНОСТИ:/П: Кухня
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Рулет из курицы с грибами и другие блюда в плейлисте

Дневник
Пятница, 05 Декабря 2014 г. 12:18 + в цитатник


 

Серия сообщений "Блюда/Творог":
Часть 1 - ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ «ОБЪЕДЕНИЕ»
Часть 2 - Выпечка сырников
...
Часть 16 - Творожные ушки
Часть 17 - Домашний йогурт + завтрак
Часть 18 - Рулет из курицы с грибами и другие блюда в плейлисте
Часть 19 - ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Часть 20 - НАЛИСТНИКИ С ТВОРОГОМ
...
Часть 41 - ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ. Плейлист - 34 видео.
Часть 42 - Налистники с творогом.Нежные, сливочные блинчики.
Часть 43 - КРАКОВСКИЙ СЫРНИК

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Выпечка/Разное
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КУЛИНАРИЯ/Блюда/Морепродукты/Рыба
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Салат
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Мясо
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Овощи
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Грибы
Грибы смайлики

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Куриный суп с кнелями
Четверг, 20 Ноября 2014 г. 14:16 + в цитатник
Это цитата сообщения shapo4ka90 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Куриный суп с кнелями

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Кне́ли (от фр. quenelle) — блюдо в виде шариков (а также яйцевидной или, во французской традиции, продолговатой формы) из молотой рыбы, взбитой со сливками и яйцом. Кнели также готовят из молотого мяса, подобно фрикаделькам.
 
Ингредиенты:
 
Морковь — 1 шт.
Бульон — 2 л
Багет — 100 г
Куриное филе — 200 г
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Плейлист с приготовлением блюд от "neravu". От 100 видео..

Дневник
Вторник, 02 Сентября 2014 г. 14:16 + в цитатник

Нажимаем слева на слово "плейлист" и просматриваем все видеоролики



Nelli_Petrovna
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Выпечка/Разное
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КУЛИНАРИЯ/Заготовка/Зима
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Морепродукты/Рыба
КУЛИНАРИЯ/Православная кухня.
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КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Мясо
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Овощи
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации

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Кукурузная похлебка...
Суббота, 30 Августа 2014 г. 19:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Alantiz [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кукурузная похлебка...))

 3 банки кукурузы

1 большая луковица

1 болгарский перец

3 средних картофелины

4 ломтика нарезанного бекона или ветчины

1 л. куриного бульона

приправы

зелень

Две банки кукурузы измельчить в блендере в пюре. Лук нарезать крупными дольками,перец и картофель кусочками поменьше,обжарить овощи на сковороде в масле,отложить.В той же сковороде обжарить измельченный бекон. Бульон вскипятить,выложить туда пюре из кукурузы,кукурузу из третьей банки,без сока,овощи,бекон,приправить,и на медленном огне потомить минут 15.При подаче посыпать зеленью.

 

кукурузная похлебка (600x400, 79Kb)

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Суп из кабачков и картофеля

Дневник
Суббота, 21 Июня 2014 г. 23:20 + в цитатник

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Предлагаю научиться, как приготовить суп из кабачков и картофеля, - отличный вегетарианский рецепт добавит разнообразия вашим блюдам, а непосредственно вам - пользы!

Ингредиенты:
  • Картофель — 300 Грамм
  • Кабачки — 400 Грамм
  • Морковь — 1 Штука
  • Лук — 1 Штука
  • Масло растительное — 2 Ст. ложки
  • Перец — - По вкусу
  • Соль — - По вкусу
  • Специи — - По вкусу
Количество порций: 3-5

Описание приготовления:

 Для начала картошку, морковку и кабачки чистим и моем. Лук просто чистим.

2. Теперь морковь и лук измельчаем в блендере, а картошку и кабачки нарезаем кубиками или небольшими кусочками произвольной формы.

3. Ставим на огонь подсоленную воду, и доводим ее до кипения.

4. В кипящую воду бросаем вариться картошку и кабачки.

5. Тем временем на растительном масле обжариваем лук и морковку, пока лук не зарумяниться. Добавляем к овощному бульону.

6. Когда картошка дойдет до готовности, отправляем все овощи вместе с бульоном в блендер, солим, перчим и добавляем приправы или зелень по вкусу.

Готово!

Если консистенция супа вас не устраивает, его можно отправить в кастрюльку и еще поварить, пока лишняя вода испариться. Такой суп из кабачков и картофеля в домашних условиях всегда удается на славу, так что полейте его сметанкой, украсьте зеленью, и подавайте с сухариками или французским багетом.

Приятного аппетита!                 Nelli_Petrovna

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Сырно-кукурузный суп.

Дневник
Вторник, 17 Июня 2014 г. 22:31 + в цитатник
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Ингредиенты:

  1. - 200 г плавленого сыра
  2. - 560 г консервированной кукурузы
  3. - 2 чайной ложки сушеного укропа
  4. - 2 чайной ложки сушеной петрушки
  5. - 7 г кукурузных крахмал
Приготовление:
  • Если вы любите кукурузу, этот суп определенно должен вам понравится. Он быстро делается и получается очень вкусным.
  • Есть 2 вариации его приготовления — можно измельчать часть кукурузы в блендере до состояния пюре, а можно всю кукурузу оставить целой.
  • Главный секрет приготовления супа — хорошая кукуруза. Чем мягче и моложе будут зернышки, тем вкуснее будет конечный результат. 
  • В целом рецепт довольно эклектичный, так что дает простор для фантазии и дальнейших экспериментов.
  • Ставим на огонь литр воды, а в это время режем сырки на небольшие кусочки, чтобы они лучше и быстрее растворялись.
  • Сырки можно заменить любым плавленым сыром без добавок. Когда вода закипит, кидаем в нее сырки и помешиваем до полного растворения.
  • Пока сырки растворяются в кипящей воде, примерно половину всей кукурузы (это будет обычная банка, в которой всего около 400 граммов, в т.ч. 280 грамм сухого продукта) измельчаем в блендере до пюреобразного состояния.
  • В кипящую сырную основу супа кладем цельные зерна кукурузы и кукурузное пюре. Варим минут 5-10, затем добавляем зелень.
  • Теперь смотрим на консистенцию супа. Если Вы хотите сделать его погуще, то за пару минут до конца варки нужно добавить в суп чайную одну-две чайные ложки крахмала, разведенного в холодной воде.
  • Главное при этом не забывать размешивать суп.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Супы

Дневник
Воскресенье, 01 Декабря 2013 г. 11:10 + в цитатник

Фотографии в альбоме «Супы» LADA на Яндекс.Фотках

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Готовим полезное! Щи из крошева "Вкуснота"
Вторник, 05 Ноября 2013 г. 20:04 + в цитатник
Это цитата сообщения LediLana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Готовим полезное! Щи из крошева "Вкуснота"

Наша дорогая Фууксия рассказала, что в России  делают "крошево" из темных листьев капусты для щей. Я никогда раньше об этом не слыхала, потому этим вопросом заинтересовалась. Вот что из этого получилось.

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Что такое "крошево"?

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Солянки сборные "Разные"

Дневник
Пятница, 20 Сентября 2013 г. 12:35 + в цитатник

Солянка "Украинская"

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Ингредиенты;

500 г мяса (разного – отварного, жареного)

200 г репчатого лука

100 г сала

100 г томатной пасты

2 огурца соленых

2 зубчика чеснока

1/2 лимона

1,5 л бульона мясного

2-3 ст.л. густой сметаны

2 ст.л. рубленой зелени петрушки и укропа

1 ст.л. каперсов

1 ст.л. красного перца

перец, соль

 

Приготовление:

 

Очистить, мелко нарезать лук, сало нарезать кубиками и вместе с луком обжарить.

Очистить и потереть чеснок на терке.

Тонкими полосочками нарезать мясо, добавить к луку с салом, положить томатную пасту, нарезанные кубиками соленые огурцы, приправить все красным перцем и потушить несколько минут.

Влить бульон, проварить солянку 5 мин, поперчить и посолить по вкусу.

Готовая солянка «Украинская» заправляется каперсами, лимоном, зеленью, подается со сметаной.

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Первые блюда
Пятница, 30 Августа 2013 г. 21:03 + в цитатник
Это цитата сообщения Valya6827 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Первые блюда

 

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Какие блюда можно приготовить из зелени?

Дневник
Четверг, 23 Мая 2013 г. 17:57 + в цитатник


Зелень становится одним из первых плодов теплого сезона – ее начинают собирать на огородах уже в мае-июне, и этим нужно пользоваться в полной мере, ведь любая зелень очень полезна. Между тем, ею можно не только украшать готовые блюда и добавлять ее в салаты – с ней можно готовить полноценные блюда, вкусные и очень аппетитные.
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Выпечка/Разное
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КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Салат
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации
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Какие блюда можно приготовить с щавелем

Дневник
Четверг, 23 Мая 2013 г. 17:11 + в цитатник


Щавель – одно из тех растений, которые люди кушают с самых незапамятных времен. Сегодня он уже не так популярен, как в древности, но если вы обратите на него свое внимание и попробуете приготовить различные блюда из щавеля, то они обязательно вам понравятся.
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Овощи
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации

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Ешь и худей! Нонна Хидирян: суп из свеклы, курица с овощами. Онлайн

Дневник
Вторник, 16 Апреля 2013 г. 20:22 + в цитатник

 

Ешь и худей! Нонна Хидирян: суп из свеклы, курица с овощами. Онлайн

Удивительная женщина Нонна Хидирян в гостях у Виктора Логинова. Угощать экстрасенса Виктор будет низкокалорийными блюдами: холодным супом из свеклы с кефиром и сыром фета, а также курицей с лимонами, запеченной с овощами

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Мясо
Овощи, фрукты, кулинария смайлики гифки анимации

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Мужской суп
Четверг, 28 Марта 2013 г. 02:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Булгакова_Татьяна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КУЛИНАРИЯ

Ссылка: Источник здесь

Мужской суп

 

На фото - суп, хлеб с рукколой, сыром и творогом-из хлебопечки.

Такой суп, по оригинальному кулинарному рецепту готовят для своих мужей турецкие женщины, популярен он и в Греции (только там, в суп добавляют оливки). Красная фасоль в народной традиции всегда связывалась с мужской сексуальной энергией. Считается, что перед приготовлением такого супа женщина должна красиво одеться и надеть на себя различные украшения (магическая красота женщины сделает суп более эффективным.

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Вкусные супчики

Дневник
Понедельник, 18 Марта 2013 г. 11:03 + в цитатник

Грибной суп с плавленным сыром

Грибной суп с плавленым сыром

Суп - пюре из зеленого горошка с мятой

Суп-пюре из зеленого горошка с мятой

Суп - пюре из шампиньонов

Суп-пюре из шампиньонов

Суп из чечевицы

Суп из чечевицы

Суп "Затируха"

Суп «Затируха»

Холодный борщ со свеклой

Холодный борщ со свеклой

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Суп с клецками (галушками)

Дневник
Вторник, 05 Марта 2013 г. 17:14 + в цитатник
Сегодня хочу порекомендовать Вам рецепт вкусного и очень простого первого блюда — суп с клёцками (галушками). Я часто варю такой суп на курином бульоне, но с кусочком нежирной свинины — тоже будет хорошо. На 3 литра воды нам потребуются вот какие ингредиенты:
  • куриный окорочок
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Нежный суп из яиц и манной крупы

Дневник
Четверг, 14 Февраля 2013 г. 10:28 + в цитатник

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Малышам на обед..
Пятница, 28 Декабря 2012 г. 23:33 + в цитатник
Это цитата сообщения галина_соловьева [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Малышам на обед...

Качество скачанной книги не очень, но рецепты есть очень даже неплохие.
Порадуйте своих маленьких чад!
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
КУЛИНАРИЯ/Блюда/Закуска
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Галушки с салом
Понедельник, 19 Ноября 2012 г. 12:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Екатерина_Комарова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Галушки с салом
 

 

галушки с салом

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Видео -Московская солянка

Дневник
Суббота, 17 Ноября 2012 г. 04:20 + в цитатник


Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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3 рецепта очень вкусной солянки
Пятница, 28 Сентября 2012 г. 18:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Amazonka_777 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

3 рецепта очень вкусной солянки
 

 

солянкаУ

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Видео.Суп Гаспачо - готовим дома

Дневник
Вторник, 18 Сентября 2012 г. 13:45 + в цитатник


Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Густой томатный суп из свинины с рисом
Четверг, 16 Августа 2012 г. 12:18 + в цитатник
Это цитата сообщения Nadin2011 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Густой томатный суп из свинины с рисом

http://harch.ru/headline/gustoj-tomatnyj-sup-iz-svininy-s-risom
 

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Рецепт сливочного тыквенного супа
Среда, 01 Августа 2012 г. 17:05 + в цитатник
Это цитата сообщения Volody24_gl [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рецепт сливочного тыквенного супа
 


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Ингредиенты:
Тыква - 300-400 гр
Сливки - 100 мл
Морковь - 2 шт
Масло сливочное - 1 ст. ложка
Изюм - 75 гр
Орехи грецкие - 75 гр
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Тыкву, морковь очистить, порезать на кубики, тушить в кастрюле с добавлением 1 столовой ложки сливочного масла около 10 минут, затем добавить стакан кипятка и варить ещё 10 минут, всё содержимое переложить в блендер, добавить промытый изюм, взбить в пюре на блендере, добавить сливки, соли по вкусу и белого перца, вылить в кастрюлю и проварить ещё минуты 3-4. Приятного аппетита!


Volody24 gl

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Свекольник - море вариантов для фантазии.
Суббота, 23 Июня 2012 г. 08:21 + в цитатник
Это цитата сообщения KonVeda [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свекольник - море вариантов для фантазии.
 

Свекольник, холодный борщ, холодникхлодник, свекольную окрошку готовят из свекольного или свекольно-морковного отвара отвара, часто  с добавлением кваса, огуречного отвара. Помимо свежих овощей (в частности, редиса, зелёного лука, щавеля, огурцов) в готовый свекольник обычно кладут половинку сваренного вкрутую яйца и одну-две ложки сметаны или густых сливок. Нередко свекольник и холодник готовят с раками или отварным мясом.

 

 

Свекольник

Кухня: русская
Время: 1 час
 

 

Свекольный суп на кокосовом молоке

Кухня: fusion
Время: 1 час
 

 

Свекольник постный

Время: 2 часа +
 

 

Свекольник рыбный

Время: 1 час
 

 

Суп свекольник

Время: 2 часа +
 

 

Холодник по-мински

Кухня: белорусская
Время: 1 час
 

 

Холодный борщ с кальмарами

Время: 2 часа +
 

 

Теплый свекольник

Кухня: домашняя
Время: 1 час
 

 

 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Сырный суп с вешенками +Суп с фрикадельками и цветной капустой
Понедельник, 04 Июня 2012 г. 00:41 + в цитатник
Это цитата сообщения Елена-рыбка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Два вкусных супчика
 

Сырный суп с вешенками

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Суп с фрикадельками и цветной капустой

Суп с фрикадельками - горячее блюдо, которое известно каждой хозяйке. Попробуйте приготовить его в "новом исполнении" - с цветной капустой! Такой суп очень сытный, но вместе с тем содержит мало калорий!

 

Серия сообщений "первые блюда":
Часть 1 - Быстрый рассольник
Часть 2 - Сливочный суп с курицей
...
Часть 14 - "Харчо"-еще вариант!
Часть 15 - Кабачковый суп-пюре
Часть 16 - Два вкусных супчика
Часть 17 - 10 легких летних супов
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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10 легких летних супов
Понедельник, 04 Июня 2012 г. 00:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Елена-рыбка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

10 легких летних супов
 

 

Низкокалорийные и одновременно сытные блюда – самые идеальные для тех, кто  беспокоится за стройность своей фигуры. Вот почему так популярны легкие супы: овощные, пюре, бульоны и т.п. Особенно актуальны эти первые блюда в летнее время года, когда погода жаркая, организм требует больше жидкости и много кушать совсем не хочется.
 
Крем-суп из кабачка
 
Крем-суп из кабачков - прекрасное первое блюдо для жарких летних дней. В супе мало калорий, но он очень сытный. Кроме того, если вы не хотите нарушать диету, но хочется горячего супчика, то выход найден! Быстро, просто и очень вкусно!
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Супчик с семгой.
Понедельник, 28 Мая 2012 г. 19:07 + в цитатник
Это цитата сообщения Шрек_Лесной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

СЛИВОЧНЫЙ СУП С СЕМГОЙ.
 

А супчики то,  любите ? Предлагаю приготовить очень вкусный суп

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп
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Картофельный суп с ленивыми пельменями
Вторник, 08 Мая 2012 г. 20:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Марриэтта [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Картофельный суп с ленивыми пельменями
 

Доброго времени суток! Нашла рецепт супчика, обязательно сегодня приготовлю)

Автор фото и текста:[info]elena_fialka
 

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Блюда/Суп

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