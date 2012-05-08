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Рецепты супов
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Дневник
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Любимая еда - супы...
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Дневник
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Вкусные супы...
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Дневник
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Первые блюда - 23 видео
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Дневник
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Видео -Солянка - готовим дома
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Дневник
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Сытный Узбекский супчик МАСТАВА. .
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Дневник
P.S. Готовлю подобный суп. В моей семье его любят.
Вместо картофеля добавляются баклажаны и нет томатной пасты. В остальном состав одинаковый.
Советую....очень вкусно получается!
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Этот Узбекский супчик МАСТАВА вы будете готовить всегда!!!! Узбекская Кухня
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Дневник
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Каталог рецептов.
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Дневник
Серия сообщений "Блюда/Творог":
Часть 1 - ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ «ОБЪЕДЕНИЕ»
Часть 2 - Выпечка сырников
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Часть 35 - Сахарное ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ как в Детстве
Часть 36 - Воздушная творожная запеканка без муки и манки
Часть 37 - Каталог рецептов.
Часть 38 - Творожные Штучки к чаю За считанные минуты, целая гора вкусняшек!
Часть 39 - Потрясающий Микс-Пирог
...
Часть 41 - ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ. Плейлист - 34 видео.
Часть 42 - Налистники с творогом.Нежные, сливочные блинчики.
Часть 43 - КРАКОВСКИЙ СЫРНИК
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Суп "Затируха" из детства моего....
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Дневник
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Суп "Затируха" с курицей"
Основные ингредиенты:
Зажарка:
Тесто:
Время приготовления:
Количество порций: 8
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Молочный супчик за 10-15 мин по старинному бабушкиному рецепту.
Нужно:
1 л молока,
1 стакан муки,
1 яйцо, соль.
Молоко вскипятить, слегка посолить. В муку вбить сырое яйцо, посолить, и несколько минут перетирать ее между ладонями. Затем , что натерли, всыпать в кипящее молоко. варить 5-6 минут.
Затирка готова!
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Литовский борщ (окрошка, холодник, свекольник)
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Дневник
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Ингредиенты:
Сварить все овощи и отварить яйца. Мелкими кубиками режем овощи , яйца , шинкуем зеленый лук и укроп. Готовые ингредиенты помещаем в большую и глубокую кастрюлю. Приправляем солью,горчицей по вкусу и добавляем кефир (я взяла почти 1 литр кефира и еще я добавила немного сметаны )Тщательно перемешиваем и добавляем холодной минеральной воды. Количество воды будет зависеть от жирности взятого вами кефира, а также от того, какой густоты свекольник вы хотите получить в итоге. Готовый свекольник ставим в холодильник примерно на 30-40 минут, чтобы он остыл и хорошо настоялся
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Видео-запись: Как приготовить затирку из муки и яиц для любого супа
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Гороховый суп с чесночными рулетиками
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Лазанья суп
1.
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Как легко делать клецки или галушки.
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Рулет из курицы с грибами и другие блюда в плейлисте
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Дневник
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Серия сообщений "Блюда/Творог":
Часть 1 - ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ «ОБЪЕДЕНИЕ»
Часть 2 - Выпечка сырников
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Часть 16 - Творожные ушки
Часть 17 - Домашний йогурт + завтрак
Часть 18 - Рулет из курицы с грибами и другие блюда в плейлисте
Часть 19 - ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Часть 20 - НАЛИСТНИКИ С ТВОРОГОМ
...
Часть 41 - ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ. Плейлист - 34 видео.
Часть 42 - Налистники с творогом.Нежные, сливочные блинчики.
Часть 43 - КРАКОВСКИЙ СЫРНИК
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Метки: блюда из птицы пирог
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Куриный суп с кнелями
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Плейлист с приготовлением блюд от "neravu". От 100 видео..
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Дневник
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Нажимаем слева на слово "плейлист" и просматриваем все видеоролики
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Метки: пирог кекс+пряники+печенье+хворост кабачки
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Кукурузная похлебка...
3 банки кукурузы
1 большая луковица
1 болгарский перец
3 средних картофелины
4 ломтика нарезанного бекона или ветчины
1 л. куриного бульона
приправы
зелень
Две банки кукурузы измельчить в блендере в пюре. Лук нарезать крупными дольками,перец и картофель кусочками поменьше,обжарить овощи на сковороде в масле,отложить.В той же сковороде обжарить измельченный бекон. Бульон вскипятить,выложить туда пюре из кукурузы,кукурузу из третьей банки,без сока,овощи,бекон,приправить,и на медленном огне потомить минут 15.При подаче посыпать зеленью.
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Суп из кабачков и картофеля
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Дневник
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Предлагаю научиться, как приготовить суп из кабачков и картофеля, - отличный вегетарианский рецепт добавит разнообразия вашим блюдам, а непосредственно вам - пользы!
Ингредиенты:
Описание приготовления:
Для начала картошку, морковку и кабачки чистим и моем. Лук просто чистим.
2. Теперь морковь и лук измельчаем в блендере, а картошку и кабачки нарезаем кубиками или небольшими кусочками произвольной формы.
3. Ставим на огонь подсоленную воду, и доводим ее до кипения.
4. В кипящую воду бросаем вариться картошку и кабачки.
5. Тем временем на растительном масле обжариваем лук и морковку, пока лук не зарумяниться. Добавляем к овощному бульону.
6. Когда картошка дойдет до готовности, отправляем все овощи вместе с бульоном в блендер, солим, перчим и добавляем приправы или зелень по вкусу.
Готово!
Если консистенция супа вас не устраивает, его можно отправить в кастрюльку и еще поварить, пока лишняя вода испариться. Такой суп из кабачков и картофеля в домашних условиях всегда удается на славу, так что полейте его сметанкой, украсьте зеленью, и подавайте с сухариками или французским багетом.
Приятного аппетита! Nelli_Petrovna
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Сырно-кукурузный суп.
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Дневник
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Ингредиенты:
Приготовление:
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
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Супы
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Дневник
Фотографии в альбоме «Супы» LADA на Яндекс.Фотках
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Готовим полезное! Щи из крошева "Вкуснота"
Наша дорогая Фууксия рассказала, что в России делают "крошево" из темных листьев капусты для щей. Я никогда раньше об этом не слыхала, потому этим вопросом заинтересовалась. Вот что из этого получилось.
Что такое "крошево"?
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Солянки сборные "Разные"
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Дневник
Солянка "Украинская"
Ингредиенты;
500 г мяса (разного – отварного, жареного)
200 г репчатого лука
100 г сала
100 г томатной пасты
2 огурца соленых
2 зубчика чеснока
1/2 лимона
1,5 л бульона мясного
2-3 ст.л. густой сметаны
2 ст.л. рубленой зелени петрушки и укропа
1 ст.л. каперсов
1 ст.л. красного перца
перец, соль
Приготовление:
Очистить, мелко нарезать лук, сало нарезать кубиками и вместе с луком обжарить.
Очистить и потереть чеснок на терке.
Тонкими полосочками нарезать мясо, добавить к луку с салом, положить томатную пасту, нарезанные кубиками соленые огурцы, приправить все красным перцем и потушить несколько минут.
Влить бульон, проварить солянку 5 мин, поперчить и посолить по вкусу.
Готовая солянка «Украинская» заправляется каперсами, лимоном, зеленью, подается со сметаной.
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Первые блюда
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Какие блюда можно приготовить из зелени?
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Дневник
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Какие блюда можно приготовить с щавелем
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Дневник
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Метки: зелень
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Ешь и худей! Нонна Хидирян: суп из свеклы, курица с овощами. Онлайн
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Дневник
Удивительная женщина Нонна Хидирян в гостях у Виктора Логинова. Угощать экстрасенса Виктор будет низкокалорийными блюдами: холодным супом из свеклы с кефиром и сыром фета, а также курицей с лимонами, запеченной с овощами
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Метки: блюда из птицы
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Мужской суп
На фото - суп, хлеб с рукколой, сыром и творогом-из хлебопечки.
Такой суп, по оригинальному кулинарному рецепту готовят для своих мужей турецкие женщины, популярен он и в Греции (только там, в суп добавляют оливки). Красная фасоль в народной традиции всегда связывалась с мужской сексуальной энергией. Считается, что перед приготовлением такого супа женщина должна красиво одеться и надеть на себя различные украшения (магическая красота женщины сделает суп более эффективным.
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Вкусные супчики
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Дневник
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Грибной суп с плавленным сыром
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Суп - пюре из зеленого горошка с мятой
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Суп - пюре из шампиньонов
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Суп из чечевицы
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Суп "Затируха"
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Холодный борщ со свеклой
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Суп с клецками (галушками)
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Дневник
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Нежный суп из яиц и манной крупы
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Дневник
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Малышам на обед..
Малышам на обед...
Качество скачанной книги не очень, но рецепты есть очень даже неплохие.
Порадуйте своих маленьких чад!
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Галушки с салом
Галушки с салом
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Видео -Московская солянка
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Дневник
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3 рецепта очень вкусной солянки
3 рецепта очень вкусной солянки
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Видео.Суп Гаспачо - готовим дома
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Дневник
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Густой томатный суп из свинины с рисом
Густой томатный суп из свинины с рисом
http://harch.ru/headline/gustoj-tomatnyj-sup-iz-svininy-s-risom
Густой томатный суп из свинины с рисом, приготовить Густой томатный суп из свинины с рисом, рецепт с фото Густой томатный суп из свинины с рисом, ежедневные пошаговые рецепты с фото на Харч.Ру
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Рецепт сливочного тыквенного супа
Рецепт сливочного тыквенного супа
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Свекольник - море вариантов для фантазии.
Свекольник - море вариантов для фантазии.
Свекольник, холодный борщ, холодник, хлодник, свекольную окрошку готовят из свекольного или свекольно-морковного отвара отвара, часто – с добавлением кваса, огуречного отвара. Помимо свежих овощей (в частности, редиса, зелёного лука, щавеля, огурцов) в готовый свекольник обычно кладут половинку сваренного вкрутую яйца и одну-две ложки сметаны или густых сливок. Нередко свекольник и холодник готовят с раками или отварным мясом.
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Свекольник
Кухня: русская
Время: 1 час
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Свекольный суп на кокосовом молоке
Кухня: fusion
Время: 1 час
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Свекольник постный
Время: 2 часа +
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Свекольник рыбный
Время: 1 час
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Суп свекольник
Время: 2 часа +
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Холодник по-мински
Кухня: белорусская
Время: 1 час
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Холодный борщ с кальмарами
Время: 2 часа +
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Теплый свекольник
Кухня: домашняя
Время: 1 час
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Сырный суп с вешенками +Суп с фрикадельками и цветной капустой
Два вкусных супчика
Сырный суп с вешенками
Суп с фрикадельками и цветной капустой
Суп с фрикадельками - горячее блюдо, которое известно каждой хозяйке. Попробуйте приготовить его в "новом исполнении" - с цветной капустой! Такой суп очень сытный, но вместе с тем содержит мало калорий!
Серия сообщений "первые блюда":
Часть 1 - Быстрый рассольник
Часть 2 - Сливочный суп с курицей
...
Часть 14 - "Харчо"-еще вариант!
Часть 15 - Кабачковый суп-пюре
Часть 16 - Два вкусных супчика
Часть 17 - 10 легких летних супов
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10 легких летних супов
10 легких летних супов
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Супчик с семгой.
СЛИВОЧНЫЙ СУП С СЕМГОЙ.
А супчики то, любите ? Предлагаю приготовить очень вкусный суп
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Картофельный суп с ленивыми пельменями
Картофельный суп с ленивыми пельменями
Автор фото и текста:elena_fialka
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