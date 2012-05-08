Предлагаю научиться, как приготовить суп из кабачков и картофеля, - отличный вегетарианский рецепт добавит разнообразия вашим блюдам, а непосредственно вам - пользы!

Ингредиенты: Картофель — 300 Грамм

Кабачки — 400 Грамм

Морковь — 1 Штука

Лук — 1 Штука

Масло растительное — 2 Ст. ложки

Перец — - По вкусу

Соль — - По вкусу

Специи — - По вкусу Количество порций: 3-5

Описание приготовления:

Для начала картошку, морковку и кабачки чистим и моем. Лук просто чистим.

2. Теперь морковь и лук измельчаем в блендере, а картошку и кабачки нарезаем кубиками или небольшими кусочками произвольной формы.

3. Ставим на огонь подсоленную воду, и доводим ее до кипения.

4. В кипящую воду бросаем вариться картошку и кабачки.

5. Тем временем на растительном масле обжариваем лук и морковку, пока лук не зарумяниться. Добавляем к овощному бульону.

6. Когда картошка дойдет до готовности, отправляем все овощи вместе с бульоном в блендер, солим, перчим и добавляем приправы или зелень по вкусу.

Готово!

Если консистенция супа вас не устраивает, его можно отправить в кастрюльку и еще поварить, пока лишняя вода испариться. Такой суп из кабачков и картофеля в домашних условиях всегда удается на славу, так что полейте его сметанкой, украсьте зеленью, и подавайте с сухариками или французским багетом.

Приятного аппетита! Nelli_Petrovna