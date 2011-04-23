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Мясо в горшочке: так оно получается очень нежное и вкусное
Это очень вкусное мясо, которое можно подавать с любым гарниром. На подготовку уходит всего 10 минут и понадобится только 3 основных продукта. Мясо становится такое нежное и мягкое, что просто распадается на волокна. Вкус и аромат отличные. Таким способом можно готовить любое мясо на кости или мякоть. Сегодня у меня свинина.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Таким способом готовлю любое мясо (говядина, свинина, курица, индейка, кролик) на кости или мякоть, все получается вкусное. Сегодня у меня свиной карбонад.
2. Мясо будем готовить в духовке, поэтому нужна большая посуда, она может быть стеклянной, чугунной или, как у меня, глиняной (горшок 2,5 литра). Очень нравится вкус блюд в глиняной посуде. На дно добавляем немного соли, молотого перца (смесь перцев отлично подходит) и лавровый лист. Специи можно брать любые по вкусу.
3. Мясо нарезаем на крупные куски и выкладываем в горшок.
4. Посыпаем сверху солью, смесью перцев и снова добавляем лавровый лист.
5. Лук нарезаем не очень мелко, выкладываем на мясо.
6. Добавляем на лук кусочки сливочного масла и все, подготовка продуктов завершена. Воду не добавляем. Накрываем горшок крышкой, ставим в холодную духовку, включаем ее на 180 градусов и забываем про мясо на 2 часа.
7. Через 2 часа горшок вынимаем и открываем. Жидкость еще кипит, лук при запекании становится румяным, а мясо невероятно мягким и сочным. Аромат у блюда просто замечательный.
8. Готовую свинину с луком сразу выкладываем на тарелку и подаем с любимым гарниром. На дне образуется вкуснейший жидковатый соус, поливаем им гарнир. Мясо за счет приготовления в собственном соку и соку лука становится очень сочным и нежным, тающим во рту (распадается на волокна). Это очень вкусное блюдо.
Источник: dzen.ru/savedaru
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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