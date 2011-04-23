Творожные запеканки, наверное, любят все. Готовят их часто...

Эта получается нежная, как суфле и очень вкусная. Она воздушная, сладкая и аппетитная, с кусочками фруктов, а готовится очень быстро.

Основа:

1 стакан муки

1 ч.л разрыхлителя

80 г сливочного масла

2 ст.л сахара

1 яйцо

Начинка:

500 г творога

0,5 стакана сахара

2 яйца

1 ст.л манки

100 г сметаны

ваниль

Фрукты:

любые - 300 гр (у меня 2 банана и 3 персика)

Заливка:

1 стакан сметаны

сахар по вкусу







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Муку смешать с разрыхлителем и порубить с охлажденным маслом. Яйца взбить с сахаром. Смешать всё и вымесить тесто. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 мин.

Для начинки смешать все ингредиенты в блендере до однородного состояния.

Вынуть тесто из холодильника и выложить в форму сделав бортик.

Наверх выложить творожную начинку, фрукты, залить сметаной и выпекать минут 40 при температуре 180 градусов.

Даем тортику полностью остыть. В идеале он должен простоять ночь в холодильнике, поэтому, рекомендую готовить его вечером.

Источник: vk.com/prostye__recepty

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!