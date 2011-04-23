Творожные запеканки, наверное, любят все. Готовят их часто...
Эта получается нежная, как суфле и очень вкусная. Она воздушная, сладкая и аппетитная, с кусочками фруктов, а готовится очень быстро.
Основа:
1 стакан муки
1 ч.л разрыхлителя
80 г сливочного масла
2 ст.л сахара
1 яйцо
Начинка:
500 г творога
0,5 стакана сахара
2 яйца
1 ст.л манки
100 г сметаны
ваниль
Фрукты:
любые - 300 гр (у меня 2 банана и 3 персика)
Заливка:
1 стакан сметаны
сахар по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Муку смешать с разрыхлителем и порубить с охлажденным маслом. Яйца взбить с сахаром. Смешать всё и вымесить тесто. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 мин.
Для начинки смешать все ингредиенты в блендере до однородного состояния.
Вынуть тесто из холодильника и выложить в форму сделав бортик.
Наверх выложить творожную начинку, фрукты, залить сметаной и выпекать минут 40 при температуре 180 градусов.
Даем тортику полностью остыть. В идеале он должен простоять ночь в холодильнике, поэтому, рекомендую готовить его вечером. Источник: vk.com/prostye__recepty