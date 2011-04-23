Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей: 13298
Комментариев: 7512
Написано: 29101


Творожная запеканка с фруктами в сметанной заливке:

Вторник, 31 Января 2023 г. 18:03 + в цитатник
Творожные запеканки, наверное, любят все. Готовят их часто...
Эта получается нежная, как суфле и очень вкусная. Она воздушная, сладкая и аппетитная, с кусочками фруктов, а готовится очень быстро. 
 
Основа:
1 стакан муки
1 ч.л разрыхлителя
80 г сливочного масла
2 ст.л сахара
1 яйцо
 
Начинка:
500 г творога
0,5 стакана сахара
2 яйца
1 ст.л манки
100 г сметаны
ваниль
 
Фрукты:
любые - 300 гр (у меня 2 банана и 3 персика)
 
Заливка:
1 стакан сметаны
сахар по вкусу


 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Муку смешать с разрыхлителем и порубить с охлажденным маслом. Яйца взбить с сахаром. Смешать всё и вымесить тесто. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 мин.
 
Для начинки смешать все ингредиенты в блендере до однородного состояния.
 
Вынуть тесто из холодильника и выложить в форму сделав бортик.
Наверх выложить творожную начинку, фрукты, залить сметаной и выпекать минут 40 при температуре 180 градусов.
 
Даем тортику полностью остыть. В идеале он должен простоять ночь в холодильнике, поэтому, рекомендую готовить его вечером.
Источник: vk.com/prostye__recepty
 
 
ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Творим из ТВОРОГА
= К У Л И Н А Р И Я =/Запеканка
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами


Процитировано 15 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

Лидуха25   обратиться по имени Среда, 01 Февраля 2023 г. 16:32 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте