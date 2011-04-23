Такой нежный, воздушный, пушистый пирог к чаю делается очень быстро и просто. Я сегодня буду делать его с яблоками. Но можно делать такой пирог с абсолютно любыми ягодами и фруктами, даже замороженными ( просто немного обваляйте их в муке или крахмале, чтобы не были мокрыми ).

Яйцо 2 шт Сахар 150 г Соль щепотка Молоко 110 мл Сливочное масло 140 г Мука 180–200 г Разрыхлитель 7 г (1 пакетик) Яблоки 2–3 шт Корица 0,5 ч л Сахар 1 ч л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вбиваем в чашу яйца, добавляем щепотку соли, сахара и взбиваем миксером до легкой пышности. Добиваться устойчивых пиков не надо.

Сливочное масло необходимо растопить в микроволновой печи и (тёплое, не горячее!) добавить в чашу с яйцами. Добавляем к яйцам масло, молоко и перемешиваем с помощью миксера.

Высыпаем в чашу просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером до однородности.

Вкусные яблоки очищаем от кожицы и семян и нарезаем дольками. Добавляем корицу, сахар и перемешиваем яблоки с ними чтоб каждая долька яблока покрылось этой смесью.

Форму (у меня 26*22) застилаем бумагой для выпечки и выкладываем тесто.

Сверху на тесто выкладываем дольки яблок и немого вдавливаем их в тесто.

Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 50 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой.

А пирог получился (как говорят мои дети) - нежнее нежного, вкуснее вкусного!

Источник: dzen.ru/plehanova68eda

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!