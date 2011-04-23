Такой нежный, воздушный, пушистый пирог к чаю делается очень быстро и просто. Я сегодня буду делать его с яблоками. Но можно делать такой пирог с абсолютно любыми ягодами и фруктами, даже замороженными (просто немного обваляйте их в муке или крахмале, чтобы не были мокрыми).
Яйцо 2 шт
Сахар 150 г
Соль щепотка
Молоко 110 мл
Сливочное масло 140 г
Мука 180–200 г
Разрыхлитель 7 г (1 пакетик)
Яблоки 2–3 шт
Корица 0,5 ч л
Сахар 1 ч л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вбиваем в чашу яйца, добавляем щепотку соли, сахара и взбиваем миксером до легкой пышности. Добиваться устойчивых пиков не надо.
Сливочное масло необходимо растопить в микроволновой печи и (тёплое, не горячее!) добавить в чашу с яйцами. Добавляем к яйцам масло, молоко и перемешиваем с помощью миксера.
Высыпаем в чашу просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером до однородности.
Вкусные яблоки очищаем от кожицы и семян и нарезаем дольками. Добавляем корицу, сахар и перемешиваем яблоки с ними чтоб каждая долька яблока покрылось этой смесью.
Форму (у меня 26*22) застилаем бумагой для выпечки и выкладываем тесто.
Сверху на тесто выкладываем дольки яблок и немого вдавливаем их в тесто.
Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 50 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой.
А пирог получился (как говорят мои дети) - нежнее нежного, вкуснее вкусного!
Источник: dzen.ru/plehanova68eda
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ