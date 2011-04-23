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Любаша Бодя
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НЕЖНЫЙ ПИРОГ:

Четверг, 12 Января 2023 г. 14:07 + в цитатник

Такой нежный, воздушный, пушистый пирог к чаю делается очень быстро и просто. Я сегодня буду делать его с яблоками. Но можно делать такой пирог с абсолютно любыми ягодами и фруктами, даже замороженными (просто немного обваляйте их в муке или крахмале, чтобы не были мокрыми).
 
Яйцо 2 шт
Сахар 150 г
Соль щепотка
Молоко 110 мл
Сливочное масло 140 г
Мука 180–200 г
Разрыхлитель 7 г (1 пакетик)
Яблоки 2–3 шт
Корица 0,5 ч л
Сахар 1 ч л
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вбиваем в чашу яйца, добавляем щепотку соли, сахара и взбиваем миксером до легкой пышности. Добиваться устойчивых пиков не надо.
 
Сливочное масло необходимо растопить в микроволновой печи и (тёплое, не горячее!) добавить в чашу с яйцами. Добавляем к яйцам масло, молоко и перемешиваем с помощью миксера.
 
Высыпаем в чашу просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером до однородности.
 
Вкусные яблоки очищаем от кожицы и семян и нарезаем дольками. Добавляем корицу, сахар и перемешиваем яблоки с ними чтоб каждая долька яблока покрылось этой смесью.
 
Форму (у меня 26*22) застилаем бумагой для выпечки и выкладываем тесто.
 
Сверху на тесто выкладываем дольки яблок и немого вдавливаем их в тесто.
 
Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 50 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой.
 
А пирог получился (как говорят мои дети) - нежнее нежного, вкуснее вкусного!
Источник: dzen.ru/plehanova68eda
 
 
ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами


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