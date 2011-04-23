Это не просто пирог на кефире или кекс, а ароматная выпечка, которая может и торт заменить на праздничном столе. Одной только выпечкой теста мы не ограничиваемся: пропитываем десерт после духовки, а затем еще и приготовим быструю глазурь (помадку). Такие дополнения не только украшают мандариновый пирог, но и придают ему дополнительный вкус.

Кроме свежих мандаринов можно использовать апельсины, также подойдут консервированные плоды без сока, и персики отлично впишутся в этот незамысловатый рецепт. Кухен с мандаринами получится нежнейший, ароматный и очень вкусный! Советую делать сразу двойную порцию, но не заполнять форму тестом больше, чем наполовину, пирог отлично поднимается и нужно чтобы он хорошо пропитался сливочным вкусом масла после выпечки.

Тесто:

Яйцо – 2 шт.

сахар – 150 г = 3/4 стакана*

кефир густой – 150 г = 3/4 стакана*

соль – 1 щепотка

разрыхлитель для теста – 10 г = 2 ч.л.

мука пшеничная – 180 г = 1 стакан* + 2.5 ст.л.

Дополнительно:

Мандарины – 120 г = 2-3 шт. среднего размера

сливочное масло – 70 г = 3.5 ст.л.

сахарная пудра – 60 г = 3 ст.л.

сок мандариновый – 20-25 мл = 4-5 ч.л.

*стакан объемом 200 мл







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Для пирога, а точнее немецкого Кухена, разбиваем в миску пару яиц, можно прямо из холодильника. Высыпаем сразу весь сахар и начинаем взбивать миксером до бела и увеличения в объеме (около 3х минут достаточно).

2. Далее вливаем во взбитые яйца с сахаром густой кефир, можно его поменять на сметану или йогурт несладкий, но тоже густой. Перемешиваем уже с помощью обычного ручного венчика, миксер больше не понадобится.

3. Высыпаем к ингредиентам в миску половину из подготовленной муки, а сверху высыпаем разрыхлитель и соль. Перемешиваем до гладкой структуры.

4. После этого в тесто для Кухена добавляем остатки муки, так проще регулировать консистенцию теста. Количество муки может немного отличаться, обязательно смотрите за консистенцией теста, какая структура должна быть у мучной смеси наглядно передаст видео ниже. Ведь мы используем кефир разной густоты, да и сама мука может отличаться плотностью. А консистенция теста напрямую влияет на исход выпечки.

5. Форму закрываем бумагой для выпечки, которую немного смажем сливочным маслом. У меня под рукой была стеклянная огнеупорная форма, поэтому я ей воспользовалась. Бумага позволит проще вытащить пирог из формы, которая не разъемная.

6. Выливаем тесто в форму, прошу заметить, тесто должно быть ниже половины формы. Так лучше пирог с мандаринами пропитается после выпечки. Пирог поднимается очень хорошо!

7. Сверху выкладываем мандарины, которые нужно не только очистить от кожуры, но и с долек снять пленку. Вместо мандаринов используйте апельсины или персики, можно также использовать консервированные плоды без сока.

8. Выпекаем немецкий пирог Кухен с мандаринами в заранее разогретой духовке около 30 минут при температуре 190 градусов Цельсия. До сухой деревянной шпажки, время напрямую зависит от толщины теста и особенностей духовки. Но не открывайте дверце ранее, чем через 25 минут.

9. Пока пирог с мандаринами горячий, поливаем его растопленным теплым сливочным маслом используя кисточку. Горячий пирог лучше пропитается и тесто станет еще сочнее и насыщеннее.

10. Вынимаем пирог из формы, даем ему остыть на решетке, чтобы низ Кухена не "вспотел".

11. Пока пирог с мандаринами остывает, смешиваем сахарную пудру с мандариновым (апельсиновым, лимонным) соком до густоты сметаны.

12. Остывший ароматный пирог покрываем помадкой и смотрите, какая получается красота! Уже хочется съесть кусочек и не один!

13. На разрезе пирог пышный, несмотря на то, что форму мы заполняли меньше, чем на половину, практически только прикрыли дно. А как он пахнет!

14. Самый вкусный Кухен с мандаринами готов!

Источник: dzen.ru

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ