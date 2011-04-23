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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 28840


Кухен мандариновый:

Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 06:29 + в цитатник

В преддверии Нового года обязательно поднимите себе настроение таким ароматным пирогом...

Это не просто пирог на кефире или кекс, а ароматная выпечка, которая может и торт заменить на праздничном столе. Одной только выпечкой теста мы не ограничиваемся: пропитываем десерт после духовки, а затем еще и приготовим быструю глазурь (помадку). Такие дополнения не только украшают мандариновый пирог, но и придают ему дополнительный вкус.
Кроме свежих мандаринов можно использовать апельсины, также подойдут консервированные плоды без сока, и персики отлично впишутся в этот незамысловатый рецепт. Кухен с мандаринами получится нежнейший, ароматный и очень вкусный! Советую делать сразу двойную порцию, но не заполнять форму тестом больше, чем наполовину, пирог отлично поднимается и нужно чтобы он хорошо пропитался сливочным вкусом масла после выпечки.

 

Тесто:
Яйцо – 2 шт.
сахар – 150 г = 3/4 стакана*
кефир густой – 150 г = 3/4 стакана*
соль – 1 щепотка
разрыхлитель для теста – 10 г = 2 ч.л.
мука пшеничная – 180 г = 1 стакан* + 2.5 ст.л.
 
 Дополнительно:
Мандарины – 120 г = 2-3 шт. среднего размера
сливочное масло – 70 г = 3.5 ст.л.
сахарная пудра – 60 г = 3 ст.л.
сок мандариновый – 20-25 мл = 4-5 ч.л.
*стакан объемом 200 мл



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Для пирога, а точнее немецкого Кухена, разбиваем в миску пару яиц, можно прямо из холодильника. Высыпаем сразу весь сахар и начинаем взбивать миксером до бела и увеличения в объеме (около 3х минут достаточно).

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

2. Далее вливаем во взбитые яйца с сахаром густой кефир, можно его поменять на сметану или йогурт несладкий, но тоже густой. Перемешиваем уже с помощью обычного ручного венчика, миксер больше не понадобится.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

3. Высыпаем к ингредиентам в миску половину из подготовленной муки, а сверху высыпаем разрыхлитель и соль. Перемешиваем до гладкой структуры.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

4. После этого в тесто для Кухена добавляем остатки муки, так проще регулировать консистенцию теста. Количество муки может немного отличаться, обязательно смотрите за консистенцией теста, какая структура должна быть у мучной смеси наглядно передаст видео ниже. Ведь мы используем кефир разной густоты, да и сама мука может отличаться плотностью. А консистенция теста напрямую влияет на исход выпечки.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

5. Форму закрываем бумагой для выпечки, которую немного смажем сливочным маслом. У меня под рукой была стеклянная огнеупорная форма, поэтому я ей воспользовалась. Бумага позволит проще вытащить пирог из формы, которая не разъемная.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

6. Выливаем тесто в форму, прошу заметить, тесто должно быть ниже половины формы. Так лучше пирог с мандаринами пропитается после выпечки. Пирог поднимается очень хорошо!

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

7. Сверху выкладываем мандарины, которые нужно не только очистить от кожуры, но и с долек снять пленку. Вместо мандаринов используйте апельсины или персики, можно также использовать консервированные плоды без сока.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

8. Выпекаем немецкий пирог Кухен с мандаринами в заранее разогретой духовке около 30 минут при температуре 190 градусов Цельсия. До сухой деревянной шпажки, время напрямую зависит от толщины теста и особенностей духовки. Но не открывайте дверце ранее, чем через 25 минут.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

9. Пока пирог с мандаринами горячий, поливаем его растопленным теплым сливочным маслом используя кисточку. Горячий пирог лучше пропитается и тесто станет еще сочнее и насыщеннее.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

10. Вынимаем пирог из формы, даем ему остыть на решетке, чтобы низ Кухена не "вспотел".

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

11. Пока пирог с мандаринами остывает, смешиваем сахарную пудру с мандариновым (апельсиновым, лимонным) соком до густоты сметаны.

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

12. Остывший ароматный пирог покрываем помадкой и смотрите, какая получается красота! Уже хочется съесть кусочек и не один!

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

13. На разрезе пирог пышный, несмотря на то, что форму мы заполняли меньше, чем на половину, практически только прикрыли дно. А как он пахнет!

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

14. Самый вкусный Кухен с мандаринами готов! 

Просто чудо, а не пирог (даже торта не надо). Эта нежная выпечка тает во рту, готовится при этом очень легко. Кухен мандариновый

Источник: dzen.ru

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами


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