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Полоскание полотенец после стирки: чтобы были пушистыми и мягкими
Из-за неправильной стирки и сушки, а также вследствие длительного использования, любимые махровые полотенца теряют прежнюю мягкость и пушистость. Чтобы реанимировать их и не допустить ошибок в будущем, предлагаем вам познакомиться с несколькими полезными и хитрыми лайфхаками, которые даже старым и жёстким махровым полотенцам вернут мягкость и пушистость!
Средство для смягчения воды при полоскании полотенец в стиральной машине:
При помощи соли:
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