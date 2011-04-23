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Полоскание полотенец после стирки: чтобы были пушистыми и мягкими

Воскресенье, 13 Марта 2022 г. 07:37 + в цитатник

Из-за неправильной стирки и сушки, а также вследствие длительного использования, любимые махровые полотенца теряют прежнюю мягкость и пушистость. Чтобы реанимировать их и не допустить ошибок в будущем, предлагаем вам познакомиться с несколькими полезными и хитрыми лайфхаками, которые даже старым и жёстким махровым полотенцам вернут мягкость и пушистость!

 

Средство для смягчения воды при полоскании полотенец в стиральной машине:



 

При помощи соли:



 

 

ЧИСТОТЫ  ВАШЕМУ  ДОМУ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = У Ю Т в Д О М Е =/Чистая стирка в Чистой стиралке
= У Ю Т в Д О М Е =/ХИМ.чистка на дому
= К У Х Н Я =/Наводим ПОРЯДОК на КУХНЕ
= У Ю Т в Д О М Е =/СВОИ спреи, жидкое мыло,отбеливатели и т.д.


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