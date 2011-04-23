Из-за неправильной стирки и сушки, а также вследствие длительного использования, любимые махровые полотенца теряют прежнюю мягкость и пушистость. Чтобы реанимировать их и не допустить ошибок в будущем, предлагаем вам познакомиться с несколькими полезными и хитрыми лайфхаками, которые даже старым и жёстким махровым полотенцам вернут мягкость и пушистость!

Средство для смягчения воды при полоскании полотенец в стиральной машине:







При помощи соли:







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