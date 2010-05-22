Всем понятно, что самыми лучшими и эффективными средствами ухода за кожей являются натуральные средства. Все натуральные средства можно приготовить в домашних условиях используя натуральные продукты, например, овощи, фрукты и т.д. Банан не только имеет восхитительные вкусовые качества, но и является прекрасным помощником по уходу за кожей, так как из него можно приготовить массу различных натуральных средств.

1.Для шелушащейся кожи

необходимо приготовить настойку для умывания. 0,1кг банановой кожуры, мелко порубите, заварите в соотношении 1:3 кипятком и пару часиков настаивайте. Процедите, ежедневно умывайтесь.





2.Маска для сухой кожи.

Разомните один банан в кашицу, смешайте с тремя ложками сливок и картофельной мукой, так чтобы однородная смесь напоминала по консистенции сметану. Область вокруг глаз обильно покройте жирным кремом, а затем достаточно тонким слоем распределяйте маску по лицу, когда маска начнет немного подсыхать следующий слой и так три слоя. Обще время всей процедуры минут 40. Смывает теплой водой. Такую маску применяйте не меньше месяца, через день.





3.Маска для жирной кожи.

Кашицу из одного спелого банана смешиваем с парой ложек теплого молока и ложкой свежее выжатого сока лимона, наносим на кожу лица, плотным слоем избегая области вокруг глаз, выдерживаем минут 20. Удаляем ватным диском, смоченным в теплой воде. Курс месяц, через день.





4.Питательный банановый крем.

Протрите четвертую часть банана через сито, смешайте со слегка взбитым яичным белком и ложкой крахмала, лучше, если будет кукурузный. Смазывайте каждое утро кожу лица этим кремом, а через половину часа удаляйте остатки сухой салфеткой. Срок хранения, в закрытой емкости составляет трое суток, при условии хранения в холодильнике.





5.Сухой коже рук так же помогут маски из банана.

Смешайте пару ложек сметаны с половиной банана и ложечкой натурального меда, обильно покройте маской руки и наденьте полиэтиленовые, можно и резиновые перчатки, на час. Затем снимите, ополосните руки прохладной водой.





6. Омолаживающая маска.

Перетрите один банан через сито, добавьте ложку овсяной муки, меда, йогурта и пару ложек сметаны, нанесите на кожу минут на 30, прикрыв сверху маской из полиэтилена и фольги. Смойте теплой водой, а затем ополосните лицо холодной водой и смажьте питательным кремом.

