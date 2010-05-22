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Бананы для красоты вашей кожи!
1.Для шелушащейся кожи
необходимо приготовить настойку для умывания. 0,1кг банановой кожуры, мелко порубите, заварите в соотношении 1:3 кипятком и пару часиков настаивайте. Процедите, ежедневно умывайтесь.
2.Маска для сухой кожи.
Разомните один банан в кашицу, смешайте с тремя ложками сливок и картофельной мукой, так чтобы однородная смесь напоминала по консистенции сметану. Область вокруг глаз обильно покройте жирным кремом, а затем достаточно тонким слоем распределяйте маску по лицу, когда маска начнет немного подсыхать следующий слой и так три слоя. Обще время всей процедуры минут 40. Смывает теплой водой. Такую маску применяйте не меньше месяца, через день.
3.Маска для жирной кожи.
Кашицу из одного спелого банана смешиваем с парой ложек теплого молока и ложкой свежее выжатого сока лимона, наносим на кожу лица, плотным слоем избегая области вокруг глаз, выдерживаем минут 20. Удаляем ватным диском, смоченным в теплой воде. Курс месяц, через день.
4.Питательный банановый крем.
Протрите четвертую часть банана через сито, смешайте со слегка взбитым яичным белком и ложкой крахмала, лучше, если будет кукурузный. Смазывайте каждое утро кожу лица этим кремом, а через половину часа удаляйте остатки сухой салфеткой. Срок хранения, в закрытой емкости составляет трое суток, при условии хранения в холодильнике.
5.Сухой коже рук так же помогут маски из банана.
Смешайте пару ложек сметаны с половиной банана и ложечкой натурального меда, обильно покройте маской руки и наденьте полиэтиленовые, можно и резиновые перчатки, на час. Затем снимите, ополосните руки прохладной водой.
6. Омолаживающая маска.
Перетрите один банан через сито, добавьте ложку овсяной муки, меда, йогурта и пару ложек сметаны, нанесите на кожу минут на 30, прикрыв сверху маской из полиэтилена и фольги. Смойте теплой водой, а затем ополосните лицо холодной водой и смажьте питательным кремом.
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