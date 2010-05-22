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Салат «Грибы под шубой»
Среда, 01 Января 2025 г. 09:32
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Ингредиенты:
500 г. грибов,
1-2 головки репчатого лука,
3-4 вареные картофелины,
зеленый лук,
3-4 яйца,
несколько соленых огурцов,
сыр твердый грамм 200,
майонез
Приготовление:
Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке и репчатым луком. Вареный картофель,яйца,соленые огурцы, сыр трем на крупной терке. Выкладываем слоями:
1 слой — жареные грибы с луком
2 слой — вареный картофель
3 слой — зеленый лук,
4 слой — майонез
5 слой — соленые огурцы
6 слой — яйца
7 слой — майонез
8 слой — тертый сыр
Украшаем по своему усмотрению.
Рубрики:
КУЛИНАРИЯ/салаты
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