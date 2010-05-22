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Создан: 22.05.2010
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Салат «Грибы под шубой»

Среда, 01 Января 2025 г. 09:32 + в цитатник
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Ингредиенты:

500 г. грибов,

1-2 головки репчатого лука,

3-4 вареные картофелины,

зеленый лук,

3-4 яйца,

несколько соленых огурцов,

сыр твердый грамм 200,

майонез



Приготовление:

Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке и репчатым луком. Вареный картофель,яйца,соленые огурцы, сыр трем на крупной терке. Выкладываем слоями:

1 слой — жареные грибы с луком

2 слой — вареный картофель

3 слой — зеленый лук,

4 слой — майонез

5 слой — соленые огурцы

6 слой — яйца

7 слой — майонез

8 слой — тертый сыр

Украшаем по своему усмотрению.
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/салаты


Процитировано 6 раз
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