Ингредиенты:●400 г филе горбуши (или лосося)●5 яиц●5 картофелин●5 морковок●1 зеленое яблоко●зелёный лук●пучок укропа●майонез по вкусу●лимонный сокс●ольПриготовление:Отварите морковь и картофель в подсоленной воде. Натрите картофель и морковь на мелкой тёрке.Сварите яйца вкрутую. Разделите на белки и желтки. Белки натрите на тёрке. Желтки раскрошите.Филе горбуши отварите на пару, посолите и остудите. Разберите вилкой на мелкие кусочки.Очистите яблоки и натрите на мелкой тёрке, сбрызните лимоном. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп.На блюдо поставьте кольцо разъемной формы. Первым слоем положите половину картофеля, немного посолите и смажьте майонезом. Вторым слоем положите половину рыбы, смажьте майонезом. Распределите лук и укроп.Следующий слой – половина моркови, смажьте майонезом. Повторите слои картофеля, рыбы и моркови, смазывая каждый слой.Затем выложите слой яблок, смажьте майонезом. Выложите белки, хорошо смажьте майонезом. Украсьте салат желтками.Накройте салат пищевой плёнкой и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей оставьте на 15 мин при комнатной температуре и снимите разъемное кольцо.