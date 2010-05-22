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Создан: 22.05.2010
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САЛАТ «МИМОЗА» С ГОРБУШЕЙ

Понедельник, 30 Декабря 2024 г. 06:30 + в цитатник
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Ингредиенты:


●400 г филе горбуши (или лосося)
●5 яиц
●5 картофелин
●5 морковок
●1 зеленое яблоко
●зелёный лук
●пучок укропа
●майонез по вкусу
●лимонный сок
с●оль

Приготовление:


Отварите морковь и картофель в подсоленной воде. Натрите картофель и морковь на мелкой тёрке.
Сварите яйца вкрутую. Разделите на белки и желтки. Белки натрите на тёрке. Желтки раскрошите.
Филе горбуши отварите на пару, посолите и остудите. Разберите вилкой на мелкие кусочки.
Очистите яблоки и натрите на мелкой тёрке, сбрызните лимоном. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп.


На блюдо поставьте кольцо разъемной формы. Первым слоем положите половину картофеля, немного посолите и смажьте майонезом. Вторым слоем положите половину рыбы, смажьте майонезом. Распределите лук и укроп.
Следующий слой – половина моркови, смажьте майонезом. Повторите слои картофеля, рыбы и моркови, смазывая каждый слой.
Затем выложите слой яблок, смажьте майонезом. Выложите белки, хорошо смажьте майонезом. Украсьте салат желтками.
Накройте салат пищевой плёнкой и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей оставьте на 15 мин при комнатной температуре и снимите разъемное кольцо.
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/салаты


Процитировано 10 раз
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