Понедельник, 30 Декабря 2024 г. 06:30
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САЛАТ «МИМОЗА» С ГОРБУШЕЙ
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Ингредиенты:
●400 г филе горбуши (или лосося)
●5 яиц
●5 картофелин
●5 морковок
●1 зеленое яблоко
●зелёный лук
●пучок укропа
●майонез по вкусу
●лимонный сок
с●оль
Приготовление:
Отварите морковь и картофель в подсоленной воде. Натрите картофель и морковь на мелкой тёрке.
Сварите яйца вкрутую. Разделите на белки и желтки. Белки натрите на тёрке. Желтки раскрошите.
Филе горбуши отварите на пару, посолите и остудите. Разберите вилкой на мелкие кусочки.
Очистите яблоки и натрите на мелкой тёрке, сбрызните лимоном. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп.
На блюдо поставьте кольцо разъемной формы. Первым слоем положите половину картофеля, немного посолите и смажьте майонезом. Вторым слоем положите половину рыбы, смажьте майонезом. Распределите лук и укроп.
Следующий слой – половина моркови, смажьте майонезом. Повторите слои картофеля, рыбы и моркови, смазывая каждый слой.
Затем выложите слой яблок, смажьте майонезом. Выложите белки, хорошо смажьте майонезом. Украсьте салат желтками.
Накройте салат пищевой плёнкой и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей оставьте на 15 мин при комнатной температуре и снимите разъемное кольцо.
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