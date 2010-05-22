Ингредиенты:● 400 г куриной грудки;● 300 г шампиньонов;● 200 г чернослива;● 200 г сыра;● 2-3 картофелины;● 2-3 яйца;● 1 огурец;● майонез для заправки.Приготовление:Предварительно отвариваем до готовности куриную грудку, яйца и картофель. Чернослив заливаем кипятком на 15 минут. Шампиньоны обжариваем на растительном масле. В разъемную форму выкладываем послойно, вначале порезанный средними кусочками чернослив. Затем отварную куриную грудку, порезанную кусочками. Слой майонеза. Затем слой жаренных грибов. Майонез после грибов не добавлять! Следующий слой — сыр, натертый на крупной терке.Затем слой сыра, натертого на крупной терке.На верх нашего венецианского салата натираем огурец на средней терке или нарезаем тонкими кольцами. Украшаем салат на свое усмотрение. Поверх нашего салата «Венеция» натираем огурец на средней терке или нарезаем тонкими кольцами. Украшаем салат на свое усмотрение. Салат «Венеция» можно также приготовить и подать порционно.