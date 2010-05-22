1 яичный желток смешиваем с 1/2 чайной ложкой меда и готовую смесь наносим на очищенную кожу лица на 15 минут. Смываем теплой водой. Если у вас на лице есть капиллярная сетка, то такая маска вам не подойдет.2. Яичная маска от морщин с лимонным соком.1 желток смешиваем с 1 чайной ложкой растительного масла и несколькими каплями лимонного сока. Готовую маску наносим на очищенную кожу лица и оставляем на 10 минут. Смываем теплой водой.3. Яичная маска против морщин.1 столовую ложку ржаной муки разводим крепким чаем, так, чтобы получилась смесь, по консистенции как сметана и добавляем яичный желток. Готовую смесь наносим на лицо и смываем через 15 минут.4. Яичная маска с сухим молоком и алоэ.3 столовых ложки сухого молока перемешиваем с мякотью алоэ, яичным желтком и чайной ложкой меда. Если смесь будет слишком густой, добавьте побольше алоэ. Наносим готовую яичную маску на лицо и смываем через 10-15 минут.Если получится много смеси, не страшно, ее можно хранить в холодильнике.5. Яичная маска для лица с подтягивающим эффектом.Яичный белок смешиваем с 1 чайной ложкой меда, добавляем 2-3 капли растительного масла и столько же лимонного сока. Готовую маску наносим на лицо и шею, и оставляем на 10 минут. Смываем теплой водой.