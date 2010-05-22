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Яичные маски против морщин

Суббота, 21 Декабря 2024 г. 06:33 + в цитатник
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1 яичный желток смешиваем с 1/2 чайной ложкой меда и готовую смесь наносим на очищенную кожу лица на 15 минут. Смываем теплой водой. Если у вас на лице есть капиллярная сетка, то такая маска вам не подойдет.

2. Яичная маска от морщин с лимонным соком.
1 желток смешиваем с 1 чайной ложкой растительного масла и несколькими каплями лимонного сока. Готовую маску наносим на очищенную кожу лица и оставляем на 10 минут. Смываем теплой водой.

3. Яичная маска против морщин.
1 столовую ложку ржаной муки разводим крепким чаем, так, чтобы получилась смесь, по консистенции как сметана и добавляем яичный желток. Готовую смесь наносим на лицо и смываем через 15 минут.

4. Яичная маска с сухим молоком и алоэ.
3 столовых ложки сухого молока перемешиваем с мякотью алоэ, яичным желтком и чайной ложкой меда. Если смесь будет слишком густой, добавьте побольше алоэ. Наносим готовую яичную маску на лицо и смываем через 10-15 минут.

Если получится много смеси, не страшно, ее можно хранить в холодильнике.

5. Яичная маска для лица с подтягивающим эффектом.
Яичный белок смешиваем с 1 чайной ложкой меда, добавляем 2-3 капли растительного масла и столько же лимонного сока. Готовую маску наносим на лицо и шею, и оставляем на 10 минут. Смываем теплой водой.
Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ/маски


Процитировано 1 раз
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