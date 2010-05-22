Записи Друзья Комментарии
милена50
Аватар милена50

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в милена50

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) ЛиРу Пернатые_любимцы
Читатель сообществ (Всего в списке: 1) О_Самом_Интересном

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.05.2010
Записей: 15277
Комментариев: 5043
Написано: 49561


Салат Черная гроздь

Четверг, 19 Декабря 2024 г. 05:41 + в цитатник
image-21 (604x453, 109Kb)

Продукты:

отварное мясо (любое) — 200-250 гр,
картофель — 3 шт,
грибы — шампиньоны или вешенки отваренные — 200 гр,
морковь -1-2 шт,
яйца — 4 шт,
сыр -150 гр,
свекла — 1 шт.
майонез
петрушка
виноград темный — 1 гроздь для украшения

Приготовление:

Всё трётся на крупной тёрке, кроме мяси и грибов — они режутся
кусочками. Укладываем слоями. Каждый слой смазать майонезом.
1-отварное мясо,
2-картофель,
3-грибы, морковь,
4-яйца,
5-сыр,
6-свекла.
Украшаем сверху виноградом и петрушкой, как на фото.
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/салаты


Процитировано 9 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте