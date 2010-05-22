Суббота, 07 Декабря 2024 г. 12:10
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Натуральная маска от морщин – замена ботокса
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Для ее приготовления используют:
- Картофельный крахмал (1 стол. ложку), который растворяется в половине стакана воды и вливается в емкость, в которую надо налить пол литра кипятка.
Эту смесь варят до загустения.
Далее в емкость добавляют 5 столовых ложек свежевыжатого сока морковки и 1 стол. ложку сметаны.
Маску хорошо размешивают и наносят тонким слоем на лицо минут на 20-25.
После этого ее тщательно смывают и наносят на кожу лица подходящий крем.
Если маски вышло слишком много, то ее можно использовать еще в течение трех дней, но при этом хранить надо в холодильнике.
Такая маска отлично устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще действует почти как пресловутый ботокс. Для большего эффекта маску надо делать три дня подряд.
В рецепте нет ограничений по возрасту. Можно применять маску на какие-то проблемные для вас зоны.
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