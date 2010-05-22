Для ее приготовления используют:- Картофельный крахмал (1 стол. ложку), который растворяется в половине стакана воды и вливается в емкость, в которую надо налить пол литра кипятка.Эту смесь варят до загустения.Далее в емкость добавляют 5 столовых ложек свежевыжатого сока морковки и 1 стол. ложку сметаны.Маску хорошо размешивают и наносят тонким слоем на лицо минут на 20-25.После этого ее тщательно смывают и наносят на кожу лица подходящий крем.Если маски вышло слишком много, то ее можно использовать еще в течение трех дней, но при этом хранить надо в холодильнике.Такая маска отлично устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще действует почти как пресловутый ботокс. Для большего эффекта маску надо делать три дня подряд.В рецепте нет ограничений по возрасту. Можно применять маску на какие-то проблемные для вас зоны.