Салат с апельсинами

Ингредиенты:

• апельсины - 2 шт.,

• репчатый лук - 1 шт.,

• лимонный сок - 2 ст. ложки,

• сыровяленный окорок - 8 ломтиков,

• руккола - 70 гр.,

• оливковое масло - 4 ст. ложки,

• уксус бальзамический - 1 ч. ложка,

• чёрный молотый перец - по вкусу,

• соль - по вкусу.

Приготовление: Апельсины вымыть, обсушить бумажным полотенцем, очистить, разделить на дольки и каждую дольку разрезать на кусочки, удалив плёнки.

Лук очистить, промыть, обсушить, нарезать тонкими полукольцами и полить лимонным соком, оставить на 5 минут, затем слегка отжать.

Сыровяленый окорок нарезать крупными ломтиками.

Рукколу перебрать, промыть холодной проточной водой и обсушить на бумажном полотенце, затем порвать.

В большом салатнике соединить подготовленные апельсины, лук, окорок и рукколу, всё перемешать.

Приготовить соус. Оливковое масло смешать с бальзамическим уксусом, немного посолить, поперчить и слегка взбить вилочкой.