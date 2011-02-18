|
КУЛИНАРИЯ ...
Салат с апельсинами
Ингредиенты:
• апельсины - 2 шт.,
• репчатый лук - 1 шт.,
• лимонный сок - 2 ст. ложки,
• сыровяленный окорок - 8 ломтиков,
• руккола - 70 гр.,
• оливковое масло - 4 ст. ложки,
• уксус бальзамический - 1 ч. ложка,
• чёрный молотый перец - по вкусу,
• соль - по вкусу.
Приготовление: Апельсины вымыть, обсушить бумажным полотенцем, очистить, разделить на дольки и каждую дольку разрезать на кусочки, удалив плёнки.
Лук очистить, промыть, обсушить, нарезать тонкими полукольцами и полить лимонным соком, оставить на 5 минут, затем слегка отжать.
Сыровяленый окорок нарезать крупными ломтиками.
Рукколу перебрать, промыть холодной проточной водой и обсушить на бумажном полотенце, затем порвать.
В большом салатнике соединить подготовленные апельсины, лук, окорок и рукколу, всё перемешать.
Приготовить соус. Оливковое масло смешать с бальзамическим уксусом, немного посолить, поперчить и слегка взбить вилочкой.
Приготовленным соусом полить ингредиенты салата, а затем осторожно перемешать и разложить по порционным тарелкам.
|Рубрики:
|САЛАТЫ
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]