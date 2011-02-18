Лосось под хрустящей корочкой из теста

Ингредиенты:

• филе лосося - 1 кг,

• готовое слоеное тесто - 1 упаковка,

• шампиньоны - 300 гр.,

• лук - 1 шт.,

• желток - 1 шт.,

• очищенные кедровые орешки - 1 ст. ложка,

• зелень петрушки - 2 ст. ложка,

• сухари панировочные - 1 ст. ложка,

• виноградный сок - 100 мл,

• соль - по вкусу,

• молотый перец - по вкусу,

• растительное масло - по вкусу.

Приготовление: Приготовить грибную начинку. Соединить в сотейнике виноградный сок и нарезанный лук, довести до кипения, огонь убавить, варить 5 минут. Добавить грибы и тушить 10 минут. Остудить, положить сухари, орехи, зелень, посолить и поперчить.

Тесто разделить на 2 части и раскатать 2 прямоугольника.

Филе лосося нарезать пластинами.

На середину одного прямоугольника из теста по всей длине выложить пластины филе лосося, оставляя свободными края. На пластинах лосося распределить грибную начинку. Затем накрыть вторым прямоугольником из теста, края тщательно защипать. Оставить на 20 минут при комнатной температуре.

Духовку предварительно нагреть до 180°С.

Верх пирога смазать чуть взбитым желтком.

Пирог выложить на смазанный маслом и присыпанный мукой противень.