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КУЛИНАРИЯ
Куриное мясо с помидорами по-грузински
Ингредиенты:
• курица - 1 кг,
• репчатый лук - 1 шт.,
• помидоры - 4 шт.,
• чеснок - 2 зубчика,
• растительное масло - 2 ст. ложки,
• винный уксус - 1 ст. ложка,
• зелень петрушки - 1 пучок,
• соль - по вкусу,
• чёрный молотый перец - по вкусу.
Приготовление: Курицу промыть, обсушить и разрезать на порционные куски.
Затем обжарить курицу на сухой сковороде, без добавления жира, до образования румяной корочки. В процессе обжаривания из курицы будет топиться жир, который и сделает корочку румяной.
Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. В глубоком сотейнике обжарить лук в растительном масле.
Помидоры вымыть, острым ножом сделать неглубокие крестообразные надрезы, опустить на 30 секунд в кипящую воду и снять кожицу. Мякоть измельчить.
В глубокий сотейник добавить к обжаренному луку помидоры, винный уксус, 200 мл воды и обжаренные куски курицы. Тушить 15 минут.
Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и чесноком. Посолить и поперчить по вкусу, снять с огня и оставить на 2 часа под крышкой.
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