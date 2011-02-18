Куриное мясо с помидорами по-грузински

Ингредиенты:

• курица - 1 кг,

• репчатый лук - 1 шт.,

• помидоры - 4 шт.,

• чеснок - 2 зубчика,

• растительное масло - 2 ст. ложки,

• винный уксус - 1 ст. ложка,

• зелень петрушки - 1 пучок,

• соль - по вкусу,

• чёрный молотый перец - по вкусу.

Приготовление: Курицу промыть, обсушить и разрезать на порционные куски.

Затем обжарить курицу на сухой сковороде, без добавления жира, до образования румяной корочки. В процессе обжаривания из курицы будет топиться жир, который и сделает корочку румяной.

Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. В глубоком сотейнике обжарить лук в растительном масле.

Помидоры вымыть, острым ножом сделать неглубокие крестообразные надрезы, опустить на 30 секунд в кипящую воду и снять кожицу. Мякоть измельчить.

В глубокий сотейник добавить к обжаренному луку помидоры, винный уксус, 200 мл воды и обжаренные куски курицы. Тушить 15 минут.