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КУЛИНАРИЯ

Вторник, 24 Мая 2022 г. 04:50 + в цитатник

Куриное мясо с помидорами по-грузински

 

Ингредиенты:

• курица - 1 кг,

• репчатый лук - 1 шт.,

• помидоры - 4 шт.,

• чеснок - 2 зубчика,

• растительное масло - 2 ст. ложки,

• винный уксус - 1 ст. ложка,

• зелень петрушки - 1 пучок,

• соль - по вкусу,

• чёрный молотый перец - по вкусу.

 

Приготовление: Курицу промыть, обсушить и разрезать на порционные куски.

Затем обжарить курицу на сухой сковороде, без добавления жира, до образования румяной корочки. В процессе обжаривания из курицы будет топиться жир, который и сделает корочку румяной.

Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. В глубоком сотейнике обжарить лук в растительном масле.

Помидоры вымыть, острым ножом сделать неглубокие крестообразные надрезы, опустить на 30 секунд в кипящую воду и снять кожицу. Мякоть измельчить.

В глубокий сотейник добавить к обжаренному луку помидоры, винный уксус, 200 мл воды и обжаренные куски курицы. Тушить 15 минут.

Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и чесноком. Посолить и поперчить по вкусу, снять с огня и оставить на 2 часа под крышкой.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ


Процитировано 3 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 24 Мая 2022 г. 05:48 (ссылка)
Спасибо.
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Среда, 25 Мая 2022 г. 10:56 (ссылка)
Приветствую,благодарю и желаю
пусть
Жизнь дарит радость день за днем,
Успехов, процветания, мира и добра тебе!
i-47919 (194x259, 14Kb)
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