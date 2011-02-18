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КУЛИНАРИЯ
Рулет в тесте с начинкой из рыбы и шпината
Ингредиенты:
• горбуша - 500 гр.,
• слоёное тесто - 500 гр.
• шпинат - 200 гр.,
• вареные яйца - 2 шт.,
• сырое яйцо - 1 шт.,
• сливки - 4 ст. ложки,
• лук - 1 шт.,
• сок лимона - 1 ч. ложка,
• соль - по вкусу,
• чёрный молотый перец - по вкусу,
• растительное масло - по вкусу.
Приготовление: Лук нарезать полукольцами, обжарить. Затем добавить нарезанный шпинат и готовить 3 минуты.
Половину горбуши мелко нарезать, выложить в миску, сбрызнуть соком лимона и отставить мариноваться.
Оставшуюся рыбу измельчить блендером, добавить сливки, сырое яйцо, тёртые на мелкой тёрке яйца, соль, перец, перемешать.
Тесто раскатать в пласт толщиной не менее 5 мм. Выложить слой рыбного фарша, затем слой кусочков маринованной горбуши и шпинат с луком.
Свернуть рулетом, защипать края и выложить в форму для запекания или на противень.
Духовку разогреть до 180 °С.
Запекать рулет в разогретой духовке примерно 35-40 минут.
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