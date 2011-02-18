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КУЛИНАРИЯ

Среда, 09 Марта 2022 г. 14:45 + в цитатник

Рулет в тесте с начинкой из рыбы и шпината 

 

Ингредиенты:

• горбуша - 500 гр.,

• слоёное тесто - 500 гр.

• шпинат - 200 гр.,

• вареные яйца - 2 шт.,

• сырое яйцо - 1 шт.,

• сливки - 4 ст. ложки,

• лук - 1 шт.,

• сок лимона - 1 ч. ложка,

• соль - по вкусу,

• чёрный молотый перец - по вкусу,

• растительное масло - по вкусу.

 

Приготовление: Лук нарезать полукольцами, обжарить. Затем добавить нарезанный шпинат и готовить 3 минуты.

Половину горбуши мелко нарезать, выложить в миску, сбрызнуть соком лимона и отставить мариноваться.

Оставшуюся рыбу измельчить блендером, добавить сливки, сырое яйцо, тёртые на мелкой тёрке яйца, соль, перец, перемешать.

Тесто раскатать в пласт толщиной не менее 5 мм. Выложить слой рыбного фарша, затем слой кусочков маринованной горбуши и шпинат с луком.

Свернуть рулетом, защипать края и выложить в форму для запекания или на противень.

Духовку разогреть до 180 °С.

Запекать рулет в разогретой духовке примерно 35-40 минут.

Рубрики:  ВЫПЕЧКА


Процитировано 2 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 09 Марта 2022 г. 14:56 (ссылка)
Спасибо.
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