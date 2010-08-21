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Дневник Алиссия Флёр




Добро пожаловать в мой Дневничок!

Всегда вам рада, дорогие друзья!

 Алиссия Флёр

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Швидкі і смачні пончики. 5 хв і на столі ціла гора смакоти
Четверг, 12 Марта 2020 г. 19:06 + в цитатник

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Рубрики:  Вкусненькое

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9 женских секретов, как дорого выглядеть без лишних затрат
Четверг, 12 Марта 2020 г. 18:36 + в цитатник

Выглядеть дорого — это ещё не значит тратить кучу денег на ультрамодную брендовую одежду. Главное во внешнем облике — это ваша презентация себя и конечно же соблюдение некоторых безусловных правил отличного лука. В этой статье мы рассмотрим 9 самых главных из них.

1. Будьте аккуратными

Если ваша одежда порядком износилась и растянулась — смело её выбрасывайте. С таким гардеробом отлично выглядеть вас вряд ли получится. Прежде всего ваш образ должен быть опрятным — чистая, выглаженная, целая и в хорошей форме одежда, без пятен, заштопанных дыр, катышков и деформаций. Точно так же с обувью — истоптанные, старые любимые ботинки точно шарма вам не добавят. Следите за своей одеждой, и ваш образ сразу преобразится.

2. Одежда должна отлично сидеть         читать далее

Рубрики:  Интересное

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Стиль, красота и утонченность — здесь только лучший маникюр
Четверг, 12 Марта 2020 г. 10:36 + в цитатник

Стиль, красота и утонченность – крайне важные вещи для любой красотки. И маникюр – одна из этих вещей. Что бы выбрать на ближайшее время? С какой идеей прийти к своему мастеру? Может попробовать что-то новое? Или вернуться к классике? Отдаться сезонным веяниям или выбрать проверенные всесезонные техники? Выбрать себе дизайн маникюра – весьма сложный момент. И мы здесь, чтобы помочь вам. Наши подборки помогут вам сориентироваться в сотнях и тысячах интересных идей, выбрать, какие нравятся вам, и уже именно с ними отправиться к своему мастеру и уверенно сказать, чего вы хотите.

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Рубрики:  Интересное

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Как переманить удачу на свою сторону
Четверг, 12 Марта 2020 г. 09:36 + в цитатник

Удача — это весьма сложное понятие, которое до сих пор никому не удалось разгадать до конца. Почему некоторым людям везет практически постоянно, а некоторые изо дня в день испытывают лишь досадные разочарования?

Почему не везет в жизни

Стоит ли вообще уповать на удачу? Издавна люди придавали фактору удачи чересчур большое внимание. Именно благодаря такому отношению сложилось много странных суеверий.

пятница 13

© Depositphotos

В культуре всех стран можно найти десятки различных смешных, а порой и весьма устрашающих предрассудков. К примеру, в России встреча с черным котом не сулит ничего хорошего, а в Греции принято с собой носить талисман в виде синей бусины с нарисованным на ней глазом.

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Рубрики:  Интересное

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Простой и невероятно вкусный салат
Четверг, 12 Марта 2020 г. 08:36 + в цитатник

Простой и невероятно вкусный салат

Салат с необычным вкусом, которым сможете удивить своих гостей и домочадцев. Готовится салат быстро, очень легко и просто. Разнообразьте свое меню, рекомендую.

Ингредиенты

— Куриная грудка — 1 шт.

— Яйца — 2 шт.         читать далее

Рубрики:  Вкусненькое

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УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ОМОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЗМА! Вкусно и полезно!
Среда, 11 Марта 2020 г. 21:36 + в цитатник

Я хочу поделиться с вами уникальным и очень эффективным рецептом омоложения организма, восстановления жизненных сил и очищения  крови.  В этом нам помогут грецкие орехи!!!

Все наверное, слышали про пророщенную пшеницу. За сутки прорастания в воде жизненная сила пшеницы увеличивается в 100 раз.

Но мало кто знает об уникальнейшем рецепте пророщенного грецкого ореха, жизненная сила которого за 2 недели прорастания в воде увеличивается в 1000 раз!

content_walnuts_1__econet_ru

Рецепт

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Рубрики:  Здоровье

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Ни в коем случае не покупайте сыр, если увидите эту надпись на упаковке!
Среда, 11 Марта 2020 г. 20:36 + в цитатник

В супермаркетах сегодня представлен огромный выбор сыра на любой вкус и любой формы. Если вы зайдете в крупный гипермаркет, то в нем может быть представлено около 100 сыров различных видов. Каждый продукт имеет свой вкус и отличается составом.

 

Некоторые производители, чтобы снизить стоимость сыра, изготавливают его на базе растительных жиров. Но в этом кроется огромный минус для потребителя. Он заключается в том, что такие жиры могут основательно пошатнуть здоровье покупателя.

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Рубрики:  Интересное
Здоровье

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Тыква — хит сезона: 9 рецептов на любой вкус
Среда, 11 Марта 2020 г. 20:06 + в цитатник

Тыква — советы Аюрведы

В аюрведических трактатах описываются лечебные свойства тыквы. Тыква относится к тем продуктам, которые полезны для всех биологических энергий и является прекрасным балансом при нарушении дош. Но особенно полезна тыква для балансирования энергии Ваты и Питты.

Содержащиеся в тыкве питательные вещества делают ее незаменимой при упадке сил, истощении и даже при таком заболевании как рак. Это отличный источник витамина В1, витамина В3 и витамина С. А наличие высокого содержания кальция и калия делает его незаменимым при заболеваниях костей и суставов, а также для снижения высокого артериального давления.


Тыква имеет щелочную природу, поэтому ее используют при таких заболеваниях, как повышенная кислотность желудка, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при лечении несварения и диабета.        читать далее

Рубрики:  Вкусненькое

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Рецепт чая с корицей и куркумой
Среда, 11 Марта 2020 г. 19:36 + в цитатник

Ниже мы рассмотрим основные преимущества каждого ингредиента для здоровья, а затем перейдем к тому, что вы действительно хотите знать: как сделать чай

Если вы еще не пьете чай, вы, вероятно, захотите узнать о многих преимуществах, особенно в сочетании с корицей и куркумой, чтобы смыть воспаление. Эти 2 ингредиента плюс зеленый чай создают питательный и мощный вкусный напиток!

Польза для здоровья

Зеленый чай

– стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает диабет        

— уменьшает воспаление в кишечнике          читать далее

Рубрики:  Здоровье

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Десять самых быстрых салатов, которые готовятся всего за 10 минут
Среда, 11 Марта 2020 г. 19:06 + в цитатник

Порой не всегда есть возможность готовить салат, который отнимает много времени и сил. А тем временем гости уже на пороге. Вам поможет подборка идей салатов, которые готовятся всего за 10 минут.

1. Салатик из крабовых палочек с помидорами

Продукты:

Рубрики:  Вкусненькое

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11 супер лайфхаков для родителей
Среда, 11 Марта 2020 г. 18:36 + в цитатник

Те, у кого есть дети точно понимают – воспитание довольно сложный процесс. Мы с высоты своего возраста видим мир иначе, чем дети. И многое из того, что важно для нас в данный момент оказывается абсолютно неактуальным для детей.  На этом и строиться множество проблем в воспитании и общении с детьми. Например, мать торопиться на работу и ей необходимо успеть многое и при этом не опоздать на работу — шеф наругает. Ребенок же искренне не понимает к чему такая спешка, ведь впереди весь день, а по дороге в садик много интересных вещей. Чтобы сделать жизнь родителей проще, спокойнее и с пользой как для родителей, так и для их чад представляем список лайфхаков, которые придутся по душе:

  • Устраивайте соревнования. Постоянно и всегда. Кто быстрее поест, оденется, дойдет до ворот и т.д. Таким образом вы стимулируете ребенка делать все быстрее и при этом не настаивая.

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Рубрики:  Интересное

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7 доказательств, что беспорядок и бардак губят успехи и отпугивают удачу
Среда, 11 Марта 2020 г. 10:36 + в цитатник

em>Не зря наши мудрые предки говорили о том, что беспорядок в доме навлекает горе на всю семью. Действительно, хаос в жилище отпугивает удачу и закрывает путь к успехам. Специалисты в биоэнергетике приводят множество доказательств этому. В жилых помещениях циркулирует энергия, которая влияет на людей и может стать причиной заболеваний и проблем в жизни, когда происходит ее застой. Беспорядок и бардак становятся причиной энергетического застоя, поэтому эксперты рекомендуют поддерживать порядок в своем жилище. Нагромождение разных предметов создает препятствия на пути к счастью и успехам, нейтрализуя возможные перемены к лучшему. От бардака во всех зонах квартиры или дома необходимо избавляться, чтобы неудачи не стали частыми гостями.

Как бардак влияет на людей

1. Бардак снижает концентрацию и мешает принимать правильные решения. Отвлекаясь на разбросанные вещи, мозг становится не в силах воспринимать визуальную информацию, что снижает работоспособность и быстро лишает сил. Кроме того, в хаосе сложно найти нужные вещи, что также не лучшим образом влияет на настроение и отнимает драгоценное время.

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Рубрики:  Интересное
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Советы автора кулинарных книг Сталика Ханкишиева по приготовлению холодца
Среда, 11 Марта 2020 г. 09:36 + в цитатник

Мода на омаров, устриц и прочие деликатесы очень переменчива. Но вот старые, проверенные временем, надежные народные блюда никогда не утратят свою популярность. К таковым можно отнести холодец. Качественный, упругий холодец — неотъемлемая часть любого праздничного стола. Но чтобы он был таковым, нужно знать некоторые секреты его приготовления.

холодец из ножки говядины

© Depositphotos

Мы  расскажем о самых верных советах по приготовлению вкусного холодца от самого опытного кулинара и автора лучших кулинарных книг последнего десятилетия Сталика Ханкишиева!            читать далее

Рубрики:  Вкусненькое

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Быстрый торт Наполеон из трех продуктов
Среда, 11 Марта 2020 г. 08:36 + в цитатник

Быстрый торт Наполеон из трех продуктов

Очень простой и очень вкусный торт Наполеон всего из трех ингредиентов. Рецепт простой и легкий, получится у любого. Быстро, просто и вкусно.

Ингредиенты

— Слоеное тесто — 1 кг

— Масло сливочное — 200 г              читать далее

Рубрики:  Вкусненькое

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Укрепление волос с помощью трав
Вторник, 10 Марта 2020 г. 21:36 + в цитатник

ОПОЛАСКИВАЕМ ВОЛОСЫ ТРАВАМИ

Влияние разных трав на волосы: 

photo_233

РОМАШКА — легкое осветление и укрепление

КРАПИВА — укрепление

АИР — против выпадения и для укрепления

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Рубрики:  Интересное

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Тыква — хит сезона: 9 рецептов на любой вкус
Вторник, 10 Марта 2020 г. 20:36 + в цитатник

Тыква — советы Аюрведы

В аюрведических трактатах описываются лечебные свойства тыквы. Тыква относится к тем продуктам, которые полезны для всех биологических энергий и является прекрасным балансом при нарушении дош. Но особенно полезна тыква для балансирования энергии Ваты и Питты.

Содержащиеся в тыкве питательные вещества делают ее незаменимой при упадке сил, истощении и даже при таком заболевании как рак. Это отличный источник витамина В1, витамина В3 и витамина С. А наличие высокого содержания кальция и калия делает его незаменимым при заболеваниях костей и суставов, а также для снижения высокого артериального давления.

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Рубрики:  Вкусненькое

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20 растений для укрепления здоровья
Вторник, 10 Марта 2020 г. 20:06 + в цитатник

Имбирь

Опытные путешественники и не единожды мамы хорошо знают о способности имбиря подавлять чувство тошноты. Волшебные свойства белого корня будут полезны в борьбе с морской болезнью. Имбирь позволяет избавиться от неприятных ощущений тошноты при при плавании на судне или взлёте самолёта, на ранних сроках беременности и при появлении побочных эффектов от химиотерапии. Имбирные конфеты вы сможете найти в ближайшей аптеке, а натуральный продукт из магазина может быть добавлен в небольшом количестве в чай.         читать далее

Рубрики:  Здоровье

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Эти котлеты получаются намного более вкусными в сравнении с мясными – сытные, легкие, диетические
Вторник, 10 Марта 2020 г. 19:36 + в цитатник

Эти котлеты получаются намного более вкусными в сравнении с мясными – сытные, легкие, диетические

Идеальные котлеты – не только те, что из мяса.

Бывают котлеты овощные – да такие, что буквально с ума сводят своим потрясающим вкусом. Мои домашние теперь просят только такие котлетки, игнорируя блюда из мясного фарша. Хотите научиться готовить вкусноту? Для этого вам понадобится обыкновенная овощная смесь – болгарский перец, морковь, цветная капуста, брокколи. Ничего необычного. А в итоге получается оригинальное и изысканное блюдо. Дерзайте!

Основные ингредиенты:

  • Овощная смесь – 400 граммов
  • Мука – 3 столовых ложки             читать далее
Рубрики:  Вкусненькое

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Жареные пирожки с картошкой. Быстрое тесто на кефире
Вторник, 10 Марта 2020 г. 19:06 + в цитатник


Вкусные жареные пирожки с картошкой на сковороде!

Готовятся пирожки на кефире без дрожжей, использовать можно любую начинку. Очень быстрый и простой рецепт.

Продукты для жареный пирожков

Для теста:

Рубрики:  Вкусненькое

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Как вкусно вывести токсины из организма
Вторник, 10 Марта 2020 г. 18:36 + в цитатник

Как вывести из организма все ненужное и ядовитое?

🍊 Лучшие рецепты детоксикации!

🍏1. Яблоко и корица. Тонко нарежьте одно яблока и залейте 500 мл чистой воды, добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт.

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Рубрики:  Здоровье

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Насыпной яблочный пирог: Очень просто и вкусно
Вторник, 10 Марта 2020 г. 10:36 + в цитатник

Насыпной яблочный пирог

Делается насыпной яблочный пирог очень быстро, получается очень вкусно. Рецепт, проще некуда. Вам понравится, попробуйте приготовить.

Ингредиенты

— Мука пшеничная — 1 стакан

— Крупа манная — 1 стакан          читать далее

Рубрики:  Вкусненькое

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ПРОСТОЕ СРЕДСТВО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЫЙ ГОД
Вторник, 10 Марта 2020 г. 09:36 + в цитатник

Такое простое средство, а помогает снизить давление на целый год. Просто проведите курс лечения. Вы не поверите, что так дешево избавились от гипертонии!

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Приготовление лечебного настоя от гипертонии

Для эффективного средства от гипертонии нам понадобится свежий укроп. Зелень растения нужно мелко порезать, чтобы получился полный стакан.            читать далее
Рубрики:  Здоровье

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НАПИТКИ С КУРКУМОЙ - СЕКРЕТ УНИКАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Вторник, 10 Марта 2020 г. 08:36 + в цитатник

В  Восточных странах очень много долгожителей.  Средняя продолжительность жизни мужчин на Востоке – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия жителей  заключается в употреблении уникальных напитков на основе куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы почувствуете бодрость и удивительный прилив сил.

Как продлить молодость и исцелить организм?

◄ Целебный напиток с куркумой и лаймом

Необходимые ингредиенты:

- 1 стакан кипятка          читать далее

Рубрики:  Здоровье

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Основные правила сочетания аксессуаров
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 20:36 + в цитатник

Глянцевые журналы соперничают друг с другом, чтобы помочь нам узнать обо всех последних тенденциях моды, включая новейшие идеи по сочетанию одежды и аксессуаров.

Приготовьтесь к революции в гардеробе.

10 ФОТО

Картинки по запросу trang phục nhiều phụ kiện

1. Носите не более 3-4 массивных аксессуаров.

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Рубрики:  Интересное

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Каждый допускает эти 5 ошибок в приеме лекарств!
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 20:06 + в цитатник

При любом недомогании или появлении первых тревожных симптомов, люди покупают лекарства, стараясь поскорее отделаться от недуга или избежать усугубления болезни. Однако частым явлением становиться тот факт, что приобретенные лекарственные препараты не оказывают должного эффекта и лечение затягивается на долгие дни и даже недели.

Эксперты попытались выяснить, какие факторы влияют на продуктивность медикаментозного лечения, и при каких обстоятельствах оно точно не окажет должного эффекта.

Как показало изыскание, существует пять самых распространенных ошибок, которые совершают пациенты при приеме лекарств:

Таблетки не правильно запивают                  читать далее

Рубрики:  Здоровье

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Превосходные фрикадельки в клюквенном соусе
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 19:36 + в цитатник

Фрикадельки в клюквенном соусе-отличная закуска для большой компании. Или прекрасное блюдо для семейного ужина.

Благодаря соусу,  фрикадельки приобретают новый и оригинальный вкус. И обязательно понравятся каждому, кто их попробует.

Соус прекрасно сочетается с мясом и просто изумительно его дополняет. И пусть вас не смущает, что готовится он из клюквы и апельсина.

Необходимые продукты

Рубрики:  Вкусненькое

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Влияние уборки в доме на жизнь
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 19:06 + в цитатник

В своей жизни я часто убегала из дома. Лихорадочно искала это чувство дома — покоя, гармонии, порядка — везде, кроме как в нем самом! Все изменилось осенью прошлого года. В своей жизни я часто убегала из дома. Сначала из отчего — в студенческую общагу, а потом и вовсе в другой город. Там из одной съемной квартиры в другую, в которых я появлялась только для того, чтобы поспать-помыться-перевести дух. Я лихорадочно искала это чувство дома — покоя, гармонии, порядка — везде, кроме как в нем самом.

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Рубрики:  уютный дом

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Хотите научиться готовить картофель вкусно и правильно – используйте эти крутые лайфхаки
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 18:36 + в цитатник

Хотите научиться готовить картофель вкусно и правильно – используйте эти крутые лайфхаки

Приготовить картофель – казалось бы, что может быть проще?

Но мы уверены, что в этой подборке советов вы все равно найдете актуальные и новые для себя. Готовим вкусно, готовим просто – скорее читайте и берите лучшие идеи на вооружение!

Вареный картофель:

  • В процессе варки в кастрюлю добавить немного сливочного масла – картошка будет вкуснее и сварится быстрее. Во время поста можно заменить сливочное масло любым растительным.            читать далее
Рубрики:  Вкусненькое

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ЧЕРНАЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАЗЬ - ИЗЛЕЧИВАЕТ ЯЗВЫ, ОЖОГИ, ПСОРИАЗ
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 10:36 + в цитатник

           Черная исцеляющая мазь, которую амиши использовали в течение веков для лечения почти любой проблемы с кожей

Проверенный метод!

Амишский народ на протяжении столетий использовал черную лечебную мазь. Они называли это «исцеляющий мазок» и использовали его для устранения токсинов и посторонних предметов с кожи, таких как деревянные или металлические осколки. Это смесь воска, эфирных масел и смолы или активированного угля, которая эффективно исцеляет кожу и лечит различные проблемы с кожей - различные долго незаживающие язвы и даже псориаз.

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Средство является успешным средством для устранения мелких проблем кожи, таких как сыпь и ожоги, поскольку это ускоряет процесс заживления.            читать далее

Рубрики:  Здоровье

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ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ВСЕГДА БЫЛО ПОД РУКОЙ - Древесная смола от 100 болезней
Понедельник, 09 Марта 2020 г. 09:36 + в цитатник
Всего 40 г этой липкой субстанции в день, и по врачам ходить больше не придется!

В детстве мы охотно лакомились вишневым клеем, сдирая его с веток. Тогда мне и в голову не приходила мысль, полезно это или вредно. Странный терпкий вкус древесной смолы был желанным, напоминал жвачку… Сейчас, когда уже и мой сын подрос, стало интересно: а можно ли это есть, в принципе? Чем объяснить это детское развлечение, охоту за застывшим соком на дереве?

 
Древесная смола по-другому называется камедь. Это клей, которым деревья лечат сами себя: когда на стволе возникает трещина, на поврежденном месте проступают капли смолы. Вначале смола жидкая, затем она постепенно превращается в желеобразное вещество, потом затвердевает…           читать далее
Рубрики:  Здоровье

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