Выглядеть дорого — это ещё не значит тратить кучу денег на ультрамодную брендовую одежду. Главное во внешнем облике — это ваша презентация себя и конечно же соблюдение некоторых безусловных правил отличного лука. В этой статье мы рассмотрим 9 самых главных из них.

1. Будьте аккуратными

Если ваша одежда порядком износилась и растянулась — смело её выбрасывайте. С таким гардеробом отлично выглядеть вас вряд ли получится. Прежде всего ваш образ должен быть опрятным — чистая, выглаженная, целая и в хорошей форме одежда, без пятен, заштопанных дыр, катышков и деформаций. Точно так же с обувью — истоптанные, старые любимые ботинки точно шарма вам не добавят. Следите за своей одеждой, и ваш образ сразу преобразится.

2. Одежда должна отлично сидеть читать далее