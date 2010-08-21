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Алиссия Флёр
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Швидкі і смачні пончики. 5 хв і на столі ціла гора смакоти
Складові:
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Метки: Швидкі і смачні пончики
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9 женских секретов, как дорого выглядеть без лишних затрат
Выглядеть дорого — это ещё не значит тратить кучу денег на ультрамодную брендовую одежду. Главное во внешнем облике — это ваша презентация себя и конечно же соблюдение некоторых безусловных правил отличного лука. В этой статье мы рассмотрим 9 самых главных из них.
1. Будьте аккуратными
Если ваша одежда порядком износилась и растянулась — смело её выбрасывайте. С таким гардеробом отлично выглядеть вас вряд ли получится. Прежде всего ваш образ должен быть опрятным — чистая, выглаженная, целая и в хорошей форме одежда, без пятен, заштопанных дыр, катышков и деформаций. Точно так же с обувью — истоптанные, старые любимые ботинки точно шарма вам не добавят. Следите за своей одеждой, и ваш образ сразу преобразится.
2. Одежда должна отлично сидеть читать далее
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Метки: как дорого выглядеть без лишних затрат
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Стиль, красота и утонченность — здесь только лучший маникюр
Стиль, красота и утонченность – крайне важные вещи для любой красотки. И маникюр – одна из этих вещей. Что бы выбрать на ближайшее время? С какой идеей прийти к своему мастеру? Может попробовать что-то новое? Или вернуться к классике? Отдаться сезонным веяниям или выбрать проверенные всесезонные техники? Выбрать себе дизайн маникюра – весьма сложный момент. И мы здесь, чтобы помочь вам. Наши подборки помогут вам сориентироваться в сотнях и тысячах интересных идей, выбрать, какие нравятся вам, и уже именно с ними отправиться к своему мастеру и уверенно сказать, чего вы хотите.
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Метки: только лучший маникюр
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Как переманить удачу на свою сторону
Удача — это весьма сложное понятие, которое до сих пор никому не удалось разгадать до конца. Почему некоторым людям везет практически постоянно, а некоторые изо дня в день испытывают лишь досадные разочарования?
Стоит ли вообще уповать на удачу? Издавна люди придавали фактору удачи чересчур большое внимание. Именно благодаря такому отношению сложилось много странных суеверий.
В культуре всех стран можно найти десятки различных смешных, а порой и весьма устрашающих предрассудков. К примеру, в России встреча с черным котом не сулит ничего хорошего, а в Греции принято с собой носить талисман в виде синей бусины с нарисованным на ней глазом.
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Метки: Как переманить удачу на свою сторону
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Простой и невероятно вкусный салат
Салат с необычным вкусом, которым сможете удивить своих гостей и домочадцев. Готовится салат быстро, очень легко и просто. Разнообразьте свое меню, рекомендую.
— Куриная грудка — 1 шт.
— Яйца — 2 шт. читать далее
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Метки: Простой и невероятно вкусный салат
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УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ОМОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЗМА! Вкусно и полезно!
Я хочу поделиться с вами уникальным и очень эффективным рецептом омоложения организма, восстановления жизненных сил и очищения крови. В этом нам помогут грецкие орехи!!!
Все наверное, слышали про пророщенную пшеницу. За сутки прорастания в воде жизненная сила пшеницы увеличивается в 100 раз.
Но мало кто знает об уникальнейшем рецепте пророщенного грецкого ореха, жизненная сила которого за 2 недели прорастания в воде увеличивается в 1000 раз!
Рецепт
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Метки: УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ОМОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЗМА
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Ни в коем случае не покупайте сыр, если увидите эту надпись на упаковке!
В супермаркетах сегодня представлен огромный выбор сыра на любой вкус и любой формы. Если вы зайдете в крупный гипермаркет, то в нем может быть представлено около 100 сыров различных видов. Каждый продукт имеет свой вкус и отличается составом.
Некоторые производители, чтобы снизить стоимость сыра, изготавливают его на базе растительных жиров. Но в этом кроется огромный минус для потребителя. Он заключается в том, что такие жиры могут основательно пошатнуть здоровье покупателя.
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Метки: не покупайте сыр
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Тыква — хит сезона: 9 рецептов на любой вкус
Тыква — советы Аюрведы
В аюрведических трактатах описываются лечебные свойства тыквы. Тыква относится к тем продуктам, которые полезны для всех биологических энергий и является прекрасным балансом при нарушении дош. Но особенно полезна тыква для балансирования энергии Ваты и Питты.
Содержащиеся в тыкве питательные вещества делают ее незаменимой при упадке сил, истощении и даже при таком заболевании как рак. Это отличный источник витамина В1, витамина В3 и витамина С. А наличие высокого содержания кальция и калия делает его незаменимым при заболеваниях костей и суставов, а также для снижения высокого артериального давления.
Тыква имеет щелочную природу, поэтому ее используют при таких заболеваниях, как повышенная кислотность желудка, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при лечении несварения и диабета. читать далее
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Метки: Тыква — 9 рецептов на любой вкус
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Рецепт чая с корицей и куркумой
Ниже мы рассмотрим основные преимущества каждого ингредиента для здоровья, а затем перейдем к тому, что вы действительно хотите знать: как сделать чай
Если вы еще не пьете чай, вы, вероятно, захотите узнать о многих преимуществах, особенно в сочетании с корицей и куркумой, чтобы смыть воспаление. Эти 2 ингредиента плюс зеленый чай создают питательный и мощный вкусный напиток!
Польза для здоровья
Зеленый чай
– стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает диабет
— уменьшает воспаление в кишечнике читать далее
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Метки: Рецепт чая с корицей и куркумой
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Десять самых быстрых салатов, которые готовятся всего за 10 минут
Порой не всегда есть возможность готовить салат, который отнимает много времени и сил. А тем временем гости уже на пороге. Вам поможет подборка идей салатов, которые готовятся всего за 10 минут.
Продукты:
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Метки: Десять самых быстрых салатов
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11 супер лайфхаков для родителей
Те, у кого есть дети точно понимают – воспитание довольно сложный процесс. Мы с высоты своего возраста видим мир иначе, чем дети. И многое из того, что важно для нас в данный момент оказывается абсолютно неактуальным для детей. На этом и строиться множество проблем в воспитании и общении с детьми. Например, мать торопиться на работу и ей необходимо успеть многое и при этом не опоздать на работу — шеф наругает. Ребенок же искренне не понимает к чему такая спешка, ведь впереди весь день, а по дороге в садик много интересных вещей. Чтобы сделать жизнь родителей проще, спокойнее и с пользой как для родителей, так и для их чад представляем список лайфхаков, которые придутся по душе:
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Метки: 11 супер лайфхаков для родителей
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7 доказательств, что беспорядок и бардак губят успехи и отпугивают удачу
em>Не зря наши мудрые предки говорили о том, что беспорядок в доме навлекает горе на всю семью. Действительно, хаос в жилище отпугивает удачу и закрывает путь к успехам. Специалисты в биоэнергетике приводят множество доказательств этому. В жилых помещениях циркулирует энергия, которая влияет на людей и может стать причиной заболеваний и проблем в жизни, когда происходит ее застой. Беспорядок и бардак становятся причиной энергетического застоя, поэтому эксперты рекомендуют поддерживать порядок в своем жилище. Нагромождение разных предметов создает препятствия на пути к счастью и успехам, нейтрализуя возможные перемены к лучшему. От бардака во всех зонах квартиры или дома необходимо избавляться, чтобы неудачи не стали частыми гостями.
1. Бардак снижает концентрацию и мешает принимать правильные решения. Отвлекаясь на разбросанные вещи, мозг становится не в силах воспринимать визуальную информацию, что снижает работоспособность и быстро лишает сил. Кроме того, в хаосе сложно найти нужные вещи, что также не лучшим образом влияет на настроение и отнимает драгоценное время.
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Советы автора кулинарных книг Сталика Ханкишиева по приготовлению холодца
Мода на омаров, устриц и прочие деликатесы очень переменчива. Но вот старые, проверенные временем, надежные народные блюда никогда не утратят свою популярность. К таковым можно отнести холодец. Качественный, упругий холодец — неотъемлемая часть любого праздничного стола. Но чтобы он был таковым, нужно знать некоторые секреты его приготовления.
Мы расскажем о самых верных советах по приготовлению вкусного холодца от самого опытного кулинара и автора лучших кулинарных книг последнего десятилетия Сталика Ханкишиева! читать далее
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Метки: Сталик Ханкишиев - приготовление холодца
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Быстрый торт Наполеон из трех продуктов
Очень простой и очень вкусный торт Наполеон всего из трех ингредиентов. Рецепт простой и легкий, получится у любого. Быстро, просто и вкусно.
— Слоеное тесто — 1 кг
— Масло сливочное — 200 г читать далее
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Метки: Быстрый торт Наполеон из трех продуктов
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Укрепление волос с помощью трав
ОПОЛАСКИВАЕМ ВОЛОСЫ ТРАВАМИ
Влияние разных трав на волосы:
РОМАШКА — легкое осветление и укрепление
КРАПИВА — укрепление
АИР — против выпадения и для укрепления
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Метки: Укрепление волос с помощью трав
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Тыква — хит сезона: 9 рецептов на любой вкус
Тыква — советы Аюрведы
В аюрведических трактатах описываются лечебные свойства тыквы. Тыква относится к тем продуктам, которые полезны для всех биологических энергий и является прекрасным балансом при нарушении дош. Но особенно полезна тыква для балансирования энергии Ваты и Питты.
Содержащиеся в тыкве питательные вещества делают ее незаменимой при упадке сил, истощении и даже при таком заболевании как рак. Это отличный источник витамина В1, витамина В3 и витамина С. А наличие высокого содержания кальция и калия делает его незаменимым при заболеваниях костей и суставов, а также для снижения высокого артериального давления.
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Метки: Тыква — хит сезона
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20 растений для укрепления здоровья
Имбирь
Опытные путешественники и не единожды мамы хорошо знают о способности имбиря подавлять чувство тошноты. Волшебные свойства белого корня будут полезны в борьбе с морской болезнью. Имбирь позволяет избавиться от неприятных ощущений тошноты при при плавании на судне или взлёте самолёта, на ранних сроках беременности и при появлении побочных эффектов от химиотерапии. Имбирные конфеты вы сможете найти в ближайшей аптеке, а натуральный продукт из магазина может быть добавлен в небольшом количестве в чай. читать далее
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Метки: 20 растений для укрепления здоровья
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Эти котлеты получаются намного более вкусными в сравнении с мясными – сытные, легкие, диетические
Бывают котлеты овощные – да такие, что буквально с ума сводят своим потрясающим вкусом. Мои домашние теперь просят только такие котлетки, игнорируя блюда из мясного фарша. Хотите научиться готовить вкусноту? Для этого вам понадобится обыкновенная овощная смесь – болгарский перец, морковь, цветная капуста, брокколи. Ничего необычного. А в итоге получается оригинальное и изысканное блюдо. Дерзайте!
Основные ингредиенты:
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Метки: котлеты
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Жареные пирожки с картошкой. Быстрое тесто на кефире
Вкусные жареные пирожки с картошкой на сковороде!
Готовятся пирожки на кефире без дрожжей, использовать можно любую начинку. Очень быстрый и простой рецепт.
Для теста:
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Метки: Жареные пирожки с картошкой Быстрое тесто на кефире
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Как вкусно вывести токсины из организма
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое?
🍊 Лучшие рецепты детоксикации!
🍏1. Яблоко и корица. Тонко нарежьте одно яблока и залейте 500 мл чистой воды, добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт.
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Метки: Как вкусно вывести токсины из организма
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Насыпной яблочный пирог: Очень просто и вкусно
Делается насыпной яблочный пирог очень быстро, получается очень вкусно. Рецепт, проще некуда. Вам понравится, попробуйте приготовить.
— Мука пшеничная — 1 стакан
— Крупа манная — 1 стакан читать далее
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Метки: Насыпной яблочный пирог
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ПРОСТОЕ СРЕДСТВО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЫЙ ГОД
Такое простое средство, а помогает снизить давление на целый год. Просто проведите курс лечения. Вы не поверите, что так дешево избавились от гипертонии!
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Метки: СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЫЙ ГОД
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НАПИТКИ С КУРКУМОЙ - СЕКРЕТ УНИКАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
В Восточных странах очень много долгожителей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Востоке – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия жителей заключается в употреблении уникальных напитков на основе куркумы. Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы почувствуете бодрость и удивительный прилив сил.
Как продлить молодость и исцелить организм?
◄ Целебный напиток с куркумой и лаймом
Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан кипятка читать далее
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Метки: НАПИТКИ С КУРКУМОЙ
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Основные правила сочетания аксессуаров
Глянцевые журналы соперничают друг с другом, чтобы помочь нам узнать обо всех последних тенденциях моды, включая новейшие идеи по сочетанию одежды и аксессуаров.
Приготовьтесь к революции в гардеробе.
10 ФОТО
1. Носите не более 3-4 массивных аксессуаров.
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Метки: Основные правила сочетания аксессуаров
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Каждый допускает эти 5 ошибок в приеме лекарств!
При любом недомогании или появлении первых тревожных симптомов, люди покупают лекарства, стараясь поскорее отделаться от недуга или избежать усугубления болезни. Однако частым явлением становиться тот факт, что приобретенные лекарственные препараты не оказывают должного эффекта и лечение затягивается на долгие дни и даже недели.
Эксперты попытались выяснить, какие факторы влияют на продуктивность медикаментозного лечения, и при каких обстоятельствах оно точно не окажет должного эффекта.
Как показало изыскание, существует пять самых распространенных ошибок, которые совершают пациенты при приеме лекарств:
Таблетки не правильно запивают читать далее
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Метки: Каждый допускает эти 5 ошибок в приеме лекарств!
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Превосходные фрикадельки в клюквенном соусе
Фрикадельки в клюквенном соусе-отличная закуска для большой компании. Или прекрасное блюдо для семейного ужина.
Благодаря соусу, фрикадельки приобретают новый и оригинальный вкус. И обязательно понравятся каждому, кто их попробует.
Соус прекрасно сочетается с мясом и просто изумительно его дополняет. И пусть вас не смущает, что готовится он из клюквы и апельсина.
Необходимые продукты
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Метки: Превосходные фрикадельки в клюквенном соусе
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Влияние уборки в доме на жизнь
В своей жизни я часто убегала из дома. Лихорадочно искала это чувство дома — покоя, гармонии, порядка — везде, кроме как в нем самом! Все изменилось осенью прошлого года. В своей жизни я часто убегала из дома. Сначала из отчего — в студенческую общагу, а потом и вовсе в другой город. Там из одной съемной квартиры в другую, в которых я появлялась только для того, чтобы поспать-помыться-перевести дух. Я лихорадочно искала это чувство дома — покоя, гармонии, порядка — везде, кроме как в нем самом.
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Метки: Влияние уборки в доме на жизнь
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Хотите научиться готовить картофель вкусно и правильно – используйте эти крутые лайфхаки
Но мы уверены, что в этой подборке советов вы все равно найдете актуальные и новые для себя. Готовим вкусно, готовим просто – скорее читайте и берите лучшие идеи на вооружение!
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Метки: готовить картофель вкусно и правильно
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ЧЕРНАЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАЗЬ - ИЗЛЕЧИВАЕТ ЯЗВЫ, ОЖОГИ, ПСОРИАЗ
Черная исцеляющая мазь, которую амиши использовали в течение веков для лечения почти любой проблемы с кожей
Амишский народ на протяжении столетий использовал черную лечебную мазь. Они называли это «исцеляющий мазок» и использовали его для устранения токсинов и посторонних предметов с кожи, таких как деревянные или металлические осколки. Это смесь воска, эфирных масел и смолы или активированного угля, которая эффективно исцеляет кожу и лечит различные проблемы с кожей - различные долго незаживающие язвы и даже псориаз.
Средство является успешным средством для устранения мелких проблем кожи, таких как сыпь и ожоги, поскольку это ускоряет процесс заживления. читать далее
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Метки: ЧЕРНАЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАЗЬ ИЗЛЕЧИВАЕТ ЯЗВЫ ОЖОГИ ПСОРИАЗ
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ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ВСЕГДА БЫЛО ПОД РУКОЙ - Древесная смола от 100 болезней
В детстве мы охотно лакомились вишневым клеем, сдирая его с веток. Тогда мне и в голову не приходила мысль, полезно это или вредно. Странный терпкий вкус древесной смолы был желанным, напоминал жвачку… Сейчас, когда уже и мой сын подрос, стало интересно: а можно ли это есть, в принципе? Чем объяснить это детское развлечение, охоту за застывшим соком на дереве?
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Метки: Древесная смола от 100 болезней