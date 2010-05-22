Ингредиенты:— 300 г куриной печени— 1/2 ст. риса— 2 яйца— 2 луковицы— 1 пучок укропа— майонез— соль— перецСпособ приготовления:Печень отвариваем до готовности и натираем на средней терке. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Рис отвариваем в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг. Яйцо натираем на средней терке. Салат выкладываем слоями, промазывая каждый слой майонезом, солим и перчим. Первым слоем выкладываем печень, следующим слоем идет лук, далее слой риса, затем слой укропа и наконец последним слоем выкладываем яйцо.Украшаем по вкусу.Приятного аппетита!