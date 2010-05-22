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Печеночный салат

Суббота, 18 Января 2025 г. 07:35 + в цитатник
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Ингредиенты:

— 300 г куриной печени
— 1/2 ст. риса
— 2 яйца
— 2 луковицы
— 1 пучок укропа
— майонез
— соль
— перец



Способ приготовления:

Печень отвариваем до готовности и натираем на средней терке. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Рис отвариваем в подсоленной воде и откидываем на дуршлаг. Яйцо натираем на средней терке. Салат выкладываем слоями, промазывая каждый слой майонезом, солим и перчим. Первым слоем выкладываем печень, следующим слоем идет лук, далее слой риса, затем слой укропа и наконец последним слоем выкладываем яйцо.

Украшаем по вкусу.

Приятного аппетита!
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/салаты


Процитировано 6 раз
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