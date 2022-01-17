Всего два ингредиента, подойдет к любому мясу, курице, рыбе или просто с хлебом.

Говорят, что рецепт этой луковой закуски появился в "голодные" 90-ые, когда в магазинах было "шаром покати".

Но совершенно неважно где и когда это случилось, главное, что это вкусно, а готовить проще простого.

Ингредиенты

Лук репчатый - 2 штуки, покрупнее;

Томатная паста (не соус) - 3 ложки столовые.

В принципе, это все - ДВА ингредиента. Если есть желание и возможность не помешает пучок свежей зелени.

А для усиления вкуса и аромата лишними не будут соль, перец черный, перец красный, немного сахарку (щепотка).

Как готовить

1. Лук очистить от шелухи и мелко нарезать, чем мельче, тем вкуснее.

2. Нарезанный лук ошпарить кипятком, чтобы он избавился от ненужного горького привкуса.

3. Затем смешать лук с томатной пастой (НЕ СОУСОМ), добавить томатную пасту, соль, два вида перцев и зелень (если есть). Не помешает и чуток растительного масла. он сделает закуску нежнее. Перемешать.

Вот и все, закуска готова, но если она постоит часок другой, то ингредиенты успеют пропитаться вкусами и ароматами друг друга и сами закуска будет еще вкуснее.

Приятного аппетита!

https://zen.yandex.ru/media/days_of_usual_woman/lu...61de66f173aec930074be7b2?&