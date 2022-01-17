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Лук покупаю килограммами. Готовлю из него закуску за 2 минуты, вкуснее любых соусов и кетчупов

Воскресенье, 16 Января 2022 г. 10:45 + в цитатник

Лук покупаю килограммами. Готовлю из него закуску за 2 минуты, вкуснее любых соусов и кетчупов

Всего два ингредиента, подойдет к любому мясу, курице, рыбе или просто с хлебом.

Говорят, что рецепт этой луковой закуски появился в "голодные" 90-ые, когда в магазинах было "шаром покати".

Но совершенно неважно где и когда это случилось, главное, что это вкусно, а готовить проще простого.

Ингредиенты

  • Лук репчатый - 2 штуки, покрупнее;
  • Томатная паста (не соус) - 3 ложки столовые.

В принципе, это все - ДВА ингредиента. Если есть желание и возможность не помешает пучок свежей зелени.

А для усиления вкуса и аромата лишними не будут соль, перец черный, перец красный, немного сахарку (щепотка).

Как готовить

1. Лук очистить от шелухи и мелко нарезать, чем мельче, тем вкуснее.

2. Нарезанный лук ошпарить кипятком, чтобы он избавился от ненужного горького привкуса.

3. Затем смешать лук с томатной пастой (НЕ СОУСОМ), добавить томатную пасту, соль, два вида перцев и зелень (если есть). Не помешает и чуток растительного масла. он сделает закуску нежнее. Перемешать.

 
 
Лук покупаю килограммами. Готовлю из него закуску за 2 минуты, вкуснее любых соусов и кетчупов
 

Вот и все, закуска готова, но если она постоит часок другой, то ингредиенты успеют пропитаться вкусами и ароматами друг друга и сами закуска будет еще вкуснее.

Приятного аппетита!

https://zen.yandex.ru/media/days_of_usual_woman/lu...61de66f173aec930074be7b2?&

Рубрики:  Смак!/овощные блюда
Смак!/Закуски
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Процитировано 23 раз
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Эмка09   обратиться по имени Понедельник, 17 Января 2022 г. 13:25 (ссылка)
Это была моя главная и почти единственная еда, когда я жила в студенческом общежитии, так сказать, моё или мой собственный НОУ-ХАУ: нарезанный лук, томатная паста и подсолнечное масло. С хлебом. Это был мой авторский рецепт.
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Понедельник, 17 Января 2022 г. 13:42ссылка
Эмка09
Мой рецепт появился не в 90-е годы, а раньше на несколько десятилетий. Такие простые рецепты могут появиться в любое время, когда нечего есть. Голь на выдумки хитра. (Голь на выдумки хитра (значение) — 1) про небогатых, но очень сообразительных людей; 2) Люди в нужде обычно проявляют чудеса изобретательности. Как правило, пословица применяется к ситуациям, когда простые люди нашли какое-либо хитрое, нетрадиционное решение задачи).
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Ольга111   обратиться по имени Понедельник, 17 Января 2022 г. 16:07 (ссылка)
а у нас была любимая и очень вкусная"лобавка ко вторым блюдам да и просто как закуска - нарезать лук, обдать его кипятком или если лук не горький -просто помять его слегка, добавить соленые помидоры без кожицы, размять их толкушкой(заодно и лук немного "помнется"), и добавить растительное масло. Вкуснота, особенно если помидоры соленые бочковые а не маринованные с уксусом.
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TatiAnna_Z   обратиться по имени Понедельник, 17 Января 2022 г. 21:05 (ссылка)
Спасибо, это же и витамины.
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