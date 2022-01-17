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Лук покупаю килограммами. Готовлю из него закуску за 2 минуты, вкуснее любых соусов и кетчупов
Всего два ингредиента, подойдет к любому мясу, курице, рыбе или просто с хлебом.
Говорят, что рецепт этой луковой закуски появился в "голодные" 90-ые, когда в магазинах было "шаром покати".
Но совершенно неважно где и когда это случилось, главное, что это вкусно, а готовить проще простого.
В принципе, это все - ДВА ингредиента. Если есть желание и возможность не помешает пучок свежей зелени.
А для усиления вкуса и аромата лишними не будут соль, перец черный, перец красный, немного сахарку (щепотка).
1. Лук очистить от шелухи и мелко нарезать, чем мельче, тем вкуснее.
2. Нарезанный лук ошпарить кипятком, чтобы он избавился от ненужного горького привкуса.
3. Затем смешать лук с томатной пастой (НЕ СОУСОМ), добавить томатную пасту, соль, два вида перцев и зелень (если есть). Не помешает и чуток растительного масла. он сделает закуску нежнее. Перемешать.
Вот и все, закуска готова, но если она постоит часок другой, то ингредиенты успеют пропитаться вкусами и ароматами друг друга и сами закуска будет еще вкуснее.
Приятного аппетита!
https://zen.yandex.ru/media/days_of_usual_woman/lu...61de66f173aec930074be7b2?&
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