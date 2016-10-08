Лучшая эскорт работа во всех странах мира это реально! Более того, девушки которые желают стать эскортницами могут сами найти подходящие вакансии без сторонней помощи, даже если ты новичок. Ежедневно сотни молодых женщин отчаянно пытаются отыскать варианты как заработать деньги, но достигают положительного результата, не 20% соискательниц. Остальные не могут трудоустроится в надёжную организацию, так и остаются безработные и погрузившись в депрессию уныло живут день за днём на пособие по безработице.

В этой статье поделюсь собственным опытом и детально объясню как за пару дней каждая желающая может подобрать проверенного работодателя и зарабатывать от 385 000 руб.! Чтобы понять суть и не допустят распространённые ошибки, от тебя требуется уделить 5 минут и внимательно изучить данное чтиво.

Мы поможем отыскать не только лучшие вакансии девушкам. Кроме этого, в блоге сайта можно узнать много полезной информации. Порой нужные знания важнее денег. Здесь я делюсь личным опытом, который поможет каждой девочке. Очень на это надеюсь.

На этой странице находится основная и общая информация.

Коротко про меня. Где искать работу эскорт. Проверенные работодатели. Полезная информация об эскорте. С чего начать. Работа в Москве, Киеве. Эскорт за границей. Рейтинг стран. Где больше работы. Что такое эскорт туры.

В первую очередь настоятельно рекомендую всем девушкам ищущим работу в сфере эскорт услуг прочитать потрясающий лайфхак как стать эскортницей.

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Это потрясающая статья в блоге который пользуется огромным доверием среди множества девушек. Шпаргалка эскортницы.

Теперь давайте начнём по порядку..

Обо мне

Меня зовут Алёна, мне 33 года. В своей жизни я успела поработать в эскорте за границей. Потом 5 лет была оператором в одном агентстве. Могу сказать, что в течении своего творческого рабочего периода (12 лет) я научилась зарабатывать деньги. При этом практически не зарабатывая проблем. С 2017 года можно сказать что я на заслуженной пенсии.

Как у любого пенсионера у меня есть хобби. Одно из которых это самостоятельно учусь продвигать сайты в поиске Google и Yandex. Если ты нашла сайт в поисковой выдаче, значит я на верном пути. Вдруг понадобится помощь или будут вопросы относительно продвижения сайта, пишите. По мере возможности помогу, за консультации и советы денег не беру. Связь на странице контакты. Теперь по существу

Чем могу быть полезна каждой из Вас.

Тем кому нужна эскорт работа Кроме продвижения сайта в поиске, параллельно появилось дополнительное хобби. Создала и развивала некоторые группы Telegram по эскорту, по ссылке детально написала о них.

Здесь коротко могу сказать что по состоянию на 15.06.2019 это самые большие группы по нашей теме. У большинства других аналогичных групп 80-90% участников это боты, удалённые аккаунты. У нас на 100% реальные участники, люди из темы. На сегодняшний день, примерная общая численность участников всех групп 10.000. Каждая из которых активно живет, развивается и растёт ежемесячно в геометрической прогрессии. Что бы не возникало вопросов о качестве групп, легко проверить.

Например, болталка (некоммерческая группа для общения девочек). Увидев активность группы, сомнений о качестве, не останется. Здесь общаемся между собой, задаём и находим ответы на наши вопросы. По этому, благодаря высокой посещаемости и огромному количеству участников групп, в одном месте можно найти максимум разных предложений.

При этом, эскорт работа в группах предлагается во всех популярных странах и разных городах Украины, России. Таким образом если девушка ищет работу, в одном месте она найдёт максимальное количество предложений. Важно! Участие, поиск работы, клиентов, для девочек 100% бесплатно!

Как найти работу в эскорте на максимально выгодных условиях

В первую очередь хочу объяснить, что изначальная идея состояла в создании площадки для поиска работы. По этому группы доступны для каждого желающего работодателя. В результате мы получили самую большую площадку где найти подходящие вакансии. Таким образом группы будут продолжать функционировать и быть доступными каждому менеджеру.

С одной стороны, нейтральность и доступность группы каждому желающему, это хорошо. Вскоре девочки начали мне периодически писать жаловаться на отдельных менеджеров. В принципе такая ситуация не удивительна если много разных агентов. К сожалению не все они идеальны. Что бы не нарушать объективность группы и в это же время облегчить поиск работы для девочки, нашла выход.

В качестве решения мною был создан список рекомендуемых агентств. Это менеджеры, агенты которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Места в данном списке не продаются и не покупаются категорически. Каждый агент, менеджер который проработал достаточное время не заработав негативной репутации, будет мною добавлен.

Полезная информация об эскорте

В связи с тем что группах довольно часто некоторые девочки задают одни и те же вопросы, мной был создан этот сайт. В блоге я пишу в развёрнутом виде ответы на часто задаваемые вопросы. Благодаря этому, не нужно писать по 25 раз одно и тоже в группе. Достаточно скинуть ссылку на готовый ответ. Очень удобно, и экономит время. При этом девочки находят ответы на вопросы.

К примеру, написала почему отзывы о работе в эскорте, редко бывают реальные истории. И как найти подлинные отзывы и проверенное агентство. Так же многие другие советы и рекомендации, которые будут полезны каждой девочке. Прежде всего, написанное ниже, будет интересно девушкам которые ищут работу впервые.

С чего начать?

Эскорт – оптимальный вариант если Вам нужна высокооплачиваемая работа для девушек. В среднем работе в эскорте приносит ежемесячный заработок 3000$-20000$ для девочки. Возможно многих удивила существенная разница между минимальным и максимальным заработком. Но обе суммы, абсолютно реальная зарплата.

Если кто-то считает что работа проституткой не может иметь доход 10000-20000$, это ошибка!

Возможны две вероятные причины Вашего ошибочного мнения, если ты:

Агент с недостаточным опытом работы.

Эскортница с незначительным опытом работы.

По этому открою Вам большую тайну, работа эскортницей может приносить реально много денег. Конкретно Ваш доход зависит в первую очередь от тебя лично. А точнее, от компетентности агентства с которым ты работаешь. По этому, крайне важно сотрудничать с проверенными менеджерами.

Другими словами, работа в эскорт агентстве с хорошей репутацией, это гарантия высокого заработка.

Но в первую очередь нужно определиться, где тебе нужна работа. Для простоты понимая, в самом начале выделим два основных вида:

Работа в России, Украине (в своей стране). Поездки на заработки за границу.

Теперь ниже более подробно напишу какие преимущества и недостатки имеет работа для девушек в Москве. Так же плюсы и минусы которые имеет эскорт за рубежом.

Эскорт работа в Москве, Киеве

В первую очередь, отмечу что проституция в любом городе России, Украины, преимущества и недостатки одинаковые. По этому, описывая здесь эскорт в Москве, подразумевается так же Киев и тд...

Теперь перечислим хорошие и негативные аспекты которые имеет работа в сфере досуга в Москве.

Преимущества:

Работа в родной стране, городе.

Практически нулевая вероятность быть проданной в рабство.

Приятно для девушек которые предпочитают в сексе, славянских мужчин.

Недостатки:

Сложная экономическая ситуация в странах СНГ в целом.

Низкий уровень жизни населения.

Низкие ценники за час и не большой общий заработок.

Падающий курс национальной валюты уменьшает и без того незначительный заработок.

Высокая вероятность проблем с полицией.

Другие разные факторы, ставят конфиденциальность под вопрос. Первый пункт объяснений не требует. Предпоследний, рекомендую почитать какая ответственность за проституцию в РФ. Кроме того, по ссылке написано какое наказание возможно кроме официального протокола. Последний пункт: не редки случаи когда эскортница встречая клиента узнает в нём своего знакомого, родственника.

Полагаю многие уже поняли смысл выражения «мир тесен». Это основные моменты, на основании подводим итоги. Вывод: если ты боишься проблем с полицией, работа в Москве, не лучший вариант. Так же, это не для тех, кому важно сохранить приличную репутацию среди знакомых.

Эскорт работа за границей – рейтинг стран

В начале этой странице, во втором абзаце я поделила эскорт на две условных категории.

Работа в своей стране, описала выше. Эскорт работа за границей.

В целом трудоустройство за рубежом для девушек имеет много преимуществ. Которые описаны ниже через несколько абзацев, под заголовком «эскорт туры». А пока хочу обратить внимание, что не в каждой стране одинаково безопасно работать девушке.

Рейтинг опасных и безопасных стран.

Европа, США, Австралия, Канада

Европа – демократический, добрый Евросоюз. Работа в странах Европейского союза является самой безопасной.

США, Австралия, Канада – умеренно безопасно, проблемы чаще всего возможны при пересечении таможни.

Исключения в Европе:

Несмотря на то что в целом эскорт работа в Европе безопасна, есть исключения

Эти страны потенциально опасны:

Северный Кипр.

Греция.

Швейцария.

Австрия.

Норвегия.

Каждое из указанных стран, высокая вероятность привлечения за проституцию, местной полицией. В этом случае может быть наказание от устного выговора, до депортации без права въезда во все Европейские страны, сроком до 5 лет. Все остальные места абсолютно безопасны.

Азия – самая опасная работа в эскорте

Азия – здесь работа для девушек наиболее опасно. В этой части света преимущественно находятся арабские страны. Законодательство этих государств, основано на заповедях Корана. По этому, наказание за предоставление интим услуг в этих республиках крайне строгое!

К примеру, эскорт в Египте сулит 6-30 месяцев в тюрьме. И это не самое жестокое наказание. Для сравнения: в Бахрейне, Катаре, возможно наказание от нескольких лет до пожизненного лишения свободы! Кроме того, в странах Азии высокая вероятность попасть в сексуальное рабство.

Исключения в Азии:

Израиль – работа для девушек здесь безопасна на 99%. Тут Вас не арестует полиция и никто не ограбит. Основная проблема которую имеет эскорт в Израиле это сложный въезд в страну. Многих девочек просто разворачивают на таможне по прилёту.

Не стоит верить агенту который 100% гарантирует что Вы пройдете таможню. Вас обманывают!

Я бы с таким работодателем исключила бы вариант сотрудничества.

Китай – вторая республика в Азиатском мире где работать возможно вполне безопасно. Надеюсь понятно и доходчиво написано где самая безопасная, и опасная работа в эскорте.

Вывод: эскорт работа за границей это хорошо. Если не работать в опасных странах. В каких странах больше заработок В предыдущем абзаце было написано как найти безопасную страну. По скольку личная безопасность каждого человека превыше всего, рейтинг стран был написан в первую очередь.

На что стоит обращать внимание при поиске работы за границей.

Второй ключевой момент после безопасности – это высокий заработок. Здесь всё банально просто: в богатой стране богатые клиенты. Много зажиточных клиентов – много работы. Много работ – много денег. Следовательно, если хотите хорошо зарабатывать смотри в какую страну едешь.

В какие страны не стоит ездить: категорически не рекомендуется работа для девушек за рубежом в странах банкротах.

Как отличить богатую страну от бедной?

Очень просто: смотрите новости или почитайте информацию об экономике страны в google.com или wikipidia.org.

Пример стран банкротов в Европе: Греция (самая бедное государство EU), Румыния, Чехия, Хорватия, Польша, Словакия...

Работа для девушек в подобных странах априори не подразумевает возможность высокого заработка. По этому, не советую тратить время на подобные страны.

Вывод: Эскорт туры в богатые страны мира – гарантия высокого и стабильного заработка.

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Выше поделилась ссылкой на популярную доску бесплатных объявлений комсомолка вора. Там быстрее всего можно найти самые выгодные предложения.

Работа для девушек за границей в конце 20 века

В этом абзаце изложена обще познавательная информация для сравнения. Ради исторической справедливости коротко опишу как выглядела работа для девушек за границей в конце 20 века. Стоит заметить что секс туризм в другие страны, берёт своё начало с 1991 года. Сразу после развала СССР и падения железного занавеса.

В итоге, работа за границей для девушек имела как правило такие условия:

Длительность поездки 1-3 года.

Проживание в дешёвых квартирах по несколько девочек.

В 99% случаев нелегальное нахождение в стране.

Документы (паспорт) с первого дня находились у сутенёров.

Практически полная зависимость от агента, юридическая бесправность.

Средняя общая цена за эскорт услуги 30-70$.

Личный заработок девочки 10%-15% от общей суммы. Иногда фиксированная зарплата. По этому, данное трудоустройство за границей было не очень популярно.

Первостепенные причины не популярности были:

Длительность поездки.

Незаконное пересечение границы.

Нелегальное положение в стране.

Исходя из этого, 70-80% путан были неблагополучными социальными элементами, в возрасте 30+ лет. Красивые, молодые девочки, встречались значительно реже с 1991-2000 год.

Новая работа за границей – эскорт туры

С наступлением 21 века, работа в эскорте кардинально изменилась. Основными причинами, благодаря которым проституция проявилась в новом формате, стали следующие факторы:

Общее улучшение экономики в целом странах СНГ. Упрощённый визовый режим России и Европы. Значительное снижение стоимости международных авиа билетов.

Вышеуказанных три основных фактора и ряд второстепенных послужили катализатором, благодаря которому эскорт сменил формат. Так же, авиа перелёты в любую точку мира стали более доступны. Кроме этого, развитие интернета было не менее важным стимулом.

В конце общество получило совершенно новый вид проституции.

Эскорт туры (сити туры) — это работа для девушек за границей в сфере эскорта. Главные особенности:

Краткосрочные поездки сроком 7-30 дней.

Индивидуальное проживание в отелях 4-5 звёзд.

100% легальное нахождение в стране.

Все документы постоянно находятся у девушки.

Полная независимость девочки в туре. (исключены личные контакты с агентством).

Расход и доход девушка делит с агентом 50% на 50%.

Эскорт услуги предоставляются по самой высокой цене (200-500$ час).

Часто девушки совмещают с обычной работой дома.

Другими словами, это работа в элитном эскорте за границей. Значительно улучшенные условия сотрудничества для девочек. Что важного изменилось еще, читайте в следующем абзаце.

Лучшая подработка для красивых девушек, студенток

В результате появления целого ряда событий, не только максимально упростился сам процесс работы. Так же значительно увеличился заработок. В итоге, сейчас эскорт туры за границу – лучшая подработка для красивых девушек и студенток.

Это не банальная агитация, для убедительности моих слов, предоставлю факты. По данным опросов, в Киеве о работе в секторе сексуальных услуг задумываются 18,5% студентов. Это официальные данные опубликованы Украинским национальным телеканалом «1+1» от 18.06.2011 год.

Кроме того, журналистами этого СМИ, была снята телепередача в которой говорилось о том что украинки с целью подзаработать по выходным летают за границу торговать телом. Данный сюжет создан от 21.06.2013. По ссылкам изложены эти статьи и добавлены ссылки на первоисточник, официальный сайт «1+1»

Исходя из вышеуказанных фактов, смело делаем вывод что эскорт туры – лучшая подработка для красивых девушек и студенток. Так же учитывая что статистика популярности данной подработки указана за 2011-2013 год, можем предположить что к 2019 году, эскорт работа за границей, стала еще более востребована. И это вполне логично. Ведь сити туры в среднем приносят заработок 5000-15000$ за пару недель.

По этому эскорт работа для девушек это реальная возможность кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Каждая наша сотрудница зарабатывает не 380 000 рублей в месяц!,Максимум через пол года совестного сотрудничества любая можешь без проблем может позволить себе купить личный автомобиль или элитную квартиру в престижном районе города в новом доме улучшеной планировки, Став членом нашей команды профессионалов ты перестанешь себе в чем либо отказывать.

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