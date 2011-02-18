Шашлычки из сёмги в пряном маринаде

Ингредиенты:

• филе свежей сёмги или кеты без кожи - 400-500 гр.,

• оливки без косточек - 12 шт.,

• деревянные шпажки – 6-8 шт.

Ингредиенты для маринада:

• лимон - 1/2 шт.,

• соевый соус - 1 ст. ложка,

• молотая папарика – по вкусу,

• соль- по вкусу,

• молотый чёрный перец - по вкусу.

• оливковое масло - 1 ст. ложка.

Ингредиенты для соуса:

• красная луковица - 1 шт.,

• лимон - 1/2 шт.,

• оливки без косточек - 5-8 шт.,

• оливковое масло - 1 ст. ложка,

• соль – по вкусу,

• чёрный молотый перец - по вкусу.

Приготовление: Приготовить соус. Луковицу очистить, нарезать тонкой соломкой. Оливки нарезать кусочками. Из половины лимона вырезать мякоть. Соединить нарезанный лук, оливки, мякоть лимона, соль, перец, добавить оливковое масло и всё перемешать.

Рыбное филе промыть, хорошо обсушить бумажными полотенцами, затем нарезать тонкими полосками и сложить в большую миску.

Приготовить маринад. Выжать сок из половины лимона и соединить его с соевым соусом, оливковым маслом, с молотой паприкой, солью, молотым чёрным перцем, всё перемешать.

Затем залить полоски рыбы приготовленным маринадом и оставить на 20 минут при комнатной температуре.

Замочить деревянные шпажки в холодной воде на 20 минут.

Затем нанизать полоски рыбы на шпажки, чередуя с оливками.

Разогреть духовку до 180°C

Запекать шашлычки на противне с бортиками. Нужно подобрать форму такого размера, чтобы можно было установить на бортики деревянные шпажки, чтобы не пришлось отмывать форму, дно застелить фольгой. Установить шпажки на импровизированный мангал, каждый шашлычок смазать остатком маринада.

Запекать рыбные шашлычки на шпажках в разогретой духовке примерно 20-25 минут, но если использовать режим «гриль», то они приготовятся ещё быстрее.