Салат «Аппетитный»

Ингредиенты на 4 порции:

• куриная печёнка - 350 гр.,

• листья разных салатов - 100 гр.,

• красная луковица - 1 шт.,

• разноцветные сладкие перцы - 2 стручка,

• семечки подсолнечника - 4 ст. ложки,

• зелень - по вкусу,

• оливковое масло - 2 ст. ложки,

• сок лайма или лимона - 1 ч. ложка,

• белый бальзамический уксус - 1 ч. ложка,

• растительное масло - по вкусу,

• соль - по вкусу,,

• молотый чёрный перец - по вкусу.

Приготовление: Печёнку промыть, обсушить бумажным полотенцем и удалить прожилки и жировые отложения, нарезать крупными кусками и обжарить на раскаленной сковороде с растительным маслом 5 минут.

Сладкие перцы вымыть, обсушить, выложить их на противень и запекать 25 минут в духовке при 180°C. Затем перцы положить в полиэтиленовый пакет, остудить, удалить плодоножки с семенами, снять кожицу, мякоть нарезать соломкой.

Листья салатов промыть, обсушить, нарезать или порвать.

Семечки подсолнечника обжарить на сухой сковороде.

Луковицу очистить промыть, обсушить, нарезать тонкими полукольцами.

Приготовить заправку. Соединить оливковое масло, сок лайма, уксус, соль, молотый чёрный перец и всё слегка взбить венчиком.

Соединить печёнку, нарезанный сладкий перец, листья салатов, кольца лука, обжаренные семечки подсолнечника и аккуратно всё перемешать.