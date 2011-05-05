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Упражнения для шеи: Освобождают от зажимов и нормализуют давление.

Пятница, 20 Декабря 2019 г. 12:29 + в цитатник

Упражнения для шеи. 

Освобождают от зажимов и нормализуют давление.

Следующие упражнения предназначены для расслабления напряжённых мышц шеи и все вместе должны занимать 4–5 минут в день.

Эти 5 упражнений предназначены для расслабления напряжённых мышц шеи и все вместе должны занимать 4–5 минут в день. Если их выполнять регулярно (лучше по утрам), то вскоре наступит расслабление мышц шеи и верхней части спины, что будет способствовать лучшему притоку крови и нервной энергии к голове.

Упражнение 1.

Встаньте свободно, руки опущены. Поднимите плечи как можно выше. Держа их в этом состоянии, отведите назад насколько возможно, опустите и возвратитесь в исходное положение, делая таким образом круговые движения плечами достаточно быстро.

Повторите упражнение 25 раз, чтобы плечи непрерывно описывали круговые движения.

Упражнение 2.

То же самое, что и в упражнении 1, только в обратном направлении. Отведите плечи назад, затем поднимите как можно выше, переведите вперёд, опустите и вернитесь в исходное положение. Повторите непрерывно 25 раз.

Упражнение 3.

Опустите подбородок как можно ниже на грудь, шею расслабьте, затем поднимите голову и откиньте её как можно дальше назад.

Повторите 12 раз.

Упражнение 4.

Опустите подбородок на грудь как в предыдущем упражнении, затем плавно поверните голову налево, откиньте назад, поверните направо, вернитесь в исходное положение.

Круговое движение должно быть равномерным, с максимальной амплитудой, но без напряжения.
Повторите упражнение в противоположном направлении. Повторите 6 раз в одну сторону, 6 — в другую.

Упражнение 5.

Поверните голову как можно больше налево (тело должно оставаться прямым), вернитесь в исходное положение. Поверните голову как можно больше направо.
Повторите 10 раз в медленном темпе.
Одно и то же движение можно делать в разном ритме и эффект будет различный.

Попробуйте сделать упражнение 3 всего один раз, но как можно медленнее и с задержкой головы в крайних положениях. Такое упражнение нормализует высокое и низкое давление.

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https://kakao.im/uprazhneniya-dlya-shei-osvobozhda...poaBEcBumKl-A0WLHvOaNSh6spJmMs

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
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