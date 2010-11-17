Встречаем Старый Новый Год... ...

Что люди делали до наркоза? Наркоз – это один из самых важных медицинских изоб...

Почему Каховскую ГЭС подорвала Украина: Все факты говорят против режима Зеленского Читайте на 7...

10 необычных мест Санкт-Петербурга Настало время для еще одной вирту...

Невоенный анализ-20. Тактика Тысячи Порезов Традиционный дисклеймер: Я не военный, не аноним...