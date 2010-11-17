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Чем полезны различные виды каш — сохраняй, чтобы подбирать себе кашу по потребностям! 1. Овсяная каша Содействует улучшению пищеварения благодаря к

Вторник, 31 Декабря 2024 г. 05:18 + в цитатник
Чем полезны различные виды каш — сохраняй, чтобы подбирать себе кашу по потребностям!
 
1. Овсяная каша  
Содействует улучшению пищеварения благодаря клетчатке, способствует снижению холестерина и долго сохраняет ощущение насыщения.
 
2. Гречневая каша  
Является источником железа и магния, укрепляет кровеносные сосуды, помогает бороться с усталостью и анемией.
 
3. Рисовая каша  
Обладает мягким обволакивающим эффектом, полезна при заболеваниях желудка, богата сложными углеводами, которые обеспечивают организм энергией.
 
4. Пшенная каша  
Содержит витамины группы B и кремний, укрепляет волосы, ногти и поддерживает здоровье кожи.
 
5. Кукурузная каша  
Способствует очищению кишечника, выводит токсины, богата витаминами и минералами.
 
6. Перловая каша  
Содержит много лизина, укрепляет иммунитет, способствует синтезу коллагена, который улучшает состояние кожи.
 
7. Манная каша  
Легко усваивается, идеально подходит для восстановления после болезни, насыщает организм энергией.
https://t.me/muzhskoe_zdorove_test/2791
Рубрики:  здоровье/статьи
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Процитировано 2 раз
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Mjja   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 18:03 (ссылка)
БлагоДарю.
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