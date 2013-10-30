Свадьба Ники с заботливым и любящим биологом Денисом Алчановым должна была стать самым счастливым днем ее жизни, но всё пошло не так. Ника приехала на малую родину жениха, в живописный приморский городок, где ее встретили недружелюбные родственники. Семья Дениса единогласно считает, что он сделал неправильный выбор. Но самые большие испытания готовит молодоженам их медовый месяц. Во время своего первого прыжка с парашютом Ника становится свидетелем автомобильной катастрофы в закрытой заповедной зоне. Очевидца событий – ее инструктора по прыжкам – вскоре убивают. Ника и Денис пытаются разобраться, что же происходит в местном заповеднике.













Страна: Россия

Год: 2018

Режиссер: Дмитрий Аверин

В ролях: Алиса Варова, Марк Вдовин, Елена Цыплакова, Алексей Нилов, Антон Багров, Ксения Скакун, Ирина Сотикова, Георгий Маришин, Андрей Шимко, Ирина Демидкина



ПРЕКРАСНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!













