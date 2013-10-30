Записи Друзья Комментарии
yuriy iWowWe
Аватар yuriy_iWowWe

 -Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Общая
Общая
07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

 -Цитатник

Как просить помощи у Матроны Московской и какие молитвы нужно прочесть в её день памяти. - (0)

Как просить помощи у Матроны Московской и какие молитвы нужно прочесть в её день памяти. 2 мая...

Первомайская погулка 2023 - (0)

Первомайская погулка 2023 1 [more=>>>>>] 2 3 4 5-6 7 8 9-10 ...

Для Вашего творчества - (0)

Для Вашего творчества VETA

Поэтический вечер ZOV. - (0)

Поэтический вечер ZOV.

Это интересно! Запретный остров. - (0)

Это интересно! Запретный остров. Существует остров, на котором с начала его ...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в yuriy_iWowWe

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

развлекательные программы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.10.2013
Записей: 144464
Комментариев: 23400
Написано: 289418


Шаг в бездну - 1-4 серия (2018) HD

Понедельник, 01 Мая 2023 г. 05:13 + в цитатник
Свадьба Ники с заботливым и любящим биологом Денисом Алчановым должна была стать самым счастливым днем ее жизни, но всё пошло не так. Ника приехала на малую родину жениха, в живописный приморский городок, где ее встретили недружелюбные родственники. Семья Дениса единогласно считает, что он сделал неправильный выбор. Но самые большие испытания готовит молодоженам их медовый месяц. Во время своего первого прыжка с парашютом Ника становится свидетелем автомобильной катастрофы в закрытой заповедной зоне. Очевидца событий – ее инструктора по прыжкам – вскоре убивают. Ника и Денис пытаются разобраться, что же происходит в местном заповеднике.






Страна: Россия
Год: 2018
Режиссер: Дмитрий Аверин
В ролях: Алиса Варова, Марк Вдовин, Елена Цыплакова, Алексей Нилов, Антон Багров, Ксения Скакун, Ирина Сотикова, Георгий Маришин, Андрей Шимко, Ирина Демидкина

ПРЕКРАСНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Картинка открытка с выходными, не скучай



/>
Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 3 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

Таточка-Танюша   обратиться по имени Понедельник, 01 Мая 2023 г. 08:25 (ссылка)
Благодарю
Ответить С цитатой В цитатник
marycj   обратиться по имени Вторник, 02 Мая 2023 г. 05:34 (ссылка)
Огромное спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте