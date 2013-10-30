







На дне оврага покоятся семейные тайны – обнаружен труп женщины, пропавшей, как считалось, без вести двадцать лет назад. Дочь погибшей, Ксения пытается реконструировать последние дни жизни матери. Открытия, которые совершает главная героиня фильма на этом пути, ужаснут ее саму. Некоторым тайнам лучше бы оставаться на дне глубокого оврага.











Овраг - 1-2 серия (2019) HD



Страна: Россия

Год: 2019

Режиссер: Ольга Ланд

В ролях: Юлия Кокрятская, Олег Гаас, Илья Ермолов, Юрий Беляев, Наталья Гвоздикова, Андрей Стоянов



ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!













