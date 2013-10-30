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yuriy iWowWe
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Наведу порядок в собственной Душе. - (0)

Наведу порядок в собственной Душе. Прогоню тревогу, разберусь с тоской. Лишнего так много в жиз...

Рамочка "Утро дарит прекрасное настроение!" - (0)

Рамочка "Утро дарит прекрасное настроение!" Ваш текст… Ваш текст… Код рамочки без анимации ...

Я yкyтaю в плeд тeбя, coннyю... - (0)

Я yкyтaю в плeд тeбя, coннyю... Я yкyтaю в плeд тeбя, coннyю, Oбнимy и тeплoм yбaюкaю, ...

Любовь побеждает все... - (0)

Любовь побеждает все... Текст...Текст...Текст...

Подарок красоты - сказочный парк "Айвазовское" в Крыму - слияние труда человеческих рук и природы. - (0)

Подарок красоты - сказочный парк "Айвазовское" в Крыму - слияние труда человеческих рук и природы. ...

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Создан: 30.10.2013
Записей: 136297
Комментариев: 21983
Написано: 276042


Овраг - 1-2 серия (2019) HD

Четверг, 26 Мая 2022 г. 11:08 + в цитатник




На дне оврага покоятся семейные тайны – обнаружен труп женщины, пропавшей, как считалось, без вести двадцать лет назад. Дочь погибшей, Ксения пытается реконструировать последние дни жизни матери. Открытия, которые совершает главная героиня фильма на этом пути, ужаснут ее саму. Некоторым тайнам лучше бы оставаться на дне глубокого оврага.





Овраг - 1-2 серия (2019) HD

Страна: Россия
Год: 2019
Режиссер: Ольга Ланд
В ролях: Юлия Кокрятская, Олег Гаас, Илья Ермолов, Юрий Беляев, Наталья Гвоздикова, Андрей Стоянов

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 7 раз
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