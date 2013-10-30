



Мелодраматическая комедийная история от российского режиссера Олега Асадуляна с Олесей Железняк, Аленой Яковлевой и Леонидом Громовым в главных ролях. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг жизни главной героини по имени Анна. Молодая девушка всю свою жизнь предпочитала веселиться, бездумно тратить деньги и проводить все свое свободное время на вечеринках и в ночных клубах. Но однажды в ее беззаботную легкомысленную жизнь вмешивается поворотный и неожиданный судьбоносный сюрприз…











ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!













ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА ПОКОРИЛА МИР! НОВИНКА! "Хрупкая Мечта" ВСЕ СЕРИИ, МЕЛОДРАМЫ, ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИМелодраматическая комедийная история от российского режиссера Олега Асадуляна с Олесей Железняк, Аленой Яковлевой и Леонидом Громовым в главных ролях. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг жизни главной героини по имени Анна. Молодая девушка всю свою жизнь предпочитала веселиться, бездумно тратить деньги и проводить все свое свободное время на вечеринках и в ночных клубах. Но однажды в ее беззаботную легкомысленную жизнь вмешивается поворотный и неожиданный судьбоносный сюрприз…ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!