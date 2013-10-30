Чужая женщина

Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Всё в её жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини — успешный бизнесмен Дмитрий.

Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна — оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и, в конце концов, заявляет, что внука она не оставит — ведь он «единственная родная кровиночка в этом мире»…

Странно, но именно в этих далеко не радужных обстоятельствах героиня начинает свой путь к настоящему женскому счастью."











▶️ Чужая женщина 3 и 4 серия - Мелодрама











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