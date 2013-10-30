Записи Друзья Комментарии
yuriy iWowWe
Аватар yuriy_iWowWe

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Общая
Общая
07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

 -Рубрики

 -Цитатник

Коллаж по уроку "Summer 2022" - (0)

Коллаж по уроку "Summer 2022" УРОК

РАЗНЫЕ СХЕМКИ (49) - от МосквичкаЛ - МАРТА - (0)

РАЗНЫЕ СХЕМКИ (49) - от МосквичкаЛ - МАРТА https://i.ibb.co/cNNckJX/Screenshot-2.jpg h...

Край родной, навек любимый - (0)

Край родной, навек любимый https://sun9-49.userapi.com/impg/z41qVwJY6AfBoXHtoA6LNz-7zjRgaR554hXJY...

Коллаж по уроку "Zelma" - (0)

Коллаж по уроку "Zelma" УРОК

С Днём Святой Троицы, Друзья! 1 Часть - (0)

С Днём Святой Троицы, Друзья! 1 Часть Троица - Святой день, который отмечается право...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в yuriy_iWowWe

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

развлекательные программы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.10.2013
Записей: 136213
Комментариев: 21975
Написано: 275893


▶️ Чужая женщина 1 и 2 серия - Мелодрама

Четверг, 19 Мая 2022 г. 06:20 + в цитатник
Чужая женщина
Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Всё в её жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини — успешный бизнесмен Дмитрий.
Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна — оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и, в конце концов, заявляет, что внука она не оставит — ведь он «единственная родная кровиночка в этом мире»…
Странно, но именно в этих далеко не радужных обстоятельствах героиня начинает свой путь к настоящему женскому счастью."





▶️ Чужая женщина 3 и 4 серия - Мелодрама





ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!


Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте