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yuriy iWowWe
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Общая
07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

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Создан: 30.10.2013
Записей: 135398
Комментариев: 21863
Написано: 274531


▶️ Мое сердце с тобой 1 и 2 серия - Мелодрама | Русские мелодрамы

Вторник, 05 Апреля 2022 г. 12:54 + в цитатник

Мое сердце с тобой
Скромная учительница математики Ольга томится в несчастливом браке. Муж Вадим живёт в своё удовольствие, гуляет от постылой жены и однажды просто уходит из дома. Ольга остаётся одна с маленькой дочкой Леной без средств к существованию. Она вынуждена подать на алименты, но муж обнаруживает поразительное обстоятельство - оказывается, Лена не его дочь! Ольга полностью раздавлена незаслуженной клеветой, ведь она знает, что была верна мужу. Но самое страшное испытание впереди. Маленькая Леночка тяжело заболевает. Ольга готова стать донором, но в больнице ей сообщают шокирующую весть: она воспитывает чужую дочь! Теперь женщине предстоит распутать сложную головоломку, чтобы докопаться до правды, найти биологических родителей Лены и спасти девочку от беды…






▶️ Мое сердце с тобой 3 и 4 серия - Мелодрама






Год: 2018
Сценарий: Алевтина Николаева
Режиссер: Сергей Лялин
Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
Оператор: Егор Суровцев
Жанр: мелодрама
Количество серий: 4
Актёры:
Ольга Павловец Алексей Фатеев

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!!

Открытка великолепная открытка хорошего вечера с бутылкой вина



Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 9 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Благодарю! Вторник, 05 Апреля 2022 г. 13:21 (ссылка)
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Среда, 06 Апреля 2022 г. 16:11 (ссылка)
Благодарю!
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