

Мое сердце с тобой

Скромная учительница математики Ольга томится в несчастливом браке. Муж Вадим живёт в своё удовольствие, гуляет от постылой жены и однажды просто уходит из дома. Ольга остаётся одна с маленькой дочкой Леной без средств к существованию. Она вынуждена подать на алименты, но муж обнаруживает поразительное обстоятельство - оказывается, Лена не его дочь! Ольга полностью раздавлена незаслуженной клеветой, ведь она знает, что была верна мужу. Но самое страшное испытание впереди. Маленькая Леночка тяжело заболевает. Ольга готова стать донором, но в больнице ей сообщают шокирующую весть: она воспитывает чужую дочь! Теперь женщине предстоит распутать сложную головоломку, чтобы докопаться до правды, найти биологических родителей Лены и спасти девочку от беды…













▶️ Мое сердце с тобой 3 и 4 серия - Мелодрама













Год: 2018

Сценарий: Алевтина Николаева

Режиссер: Сергей Лялин

Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова

Оператор: Егор Суровцев

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4

Актёры:

Ольга Павловец Алексей Фатеев



ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!!











