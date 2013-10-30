Рамочка - Мужчина и цветы ***** Ваш текст ***** ***** Ваш текст *****«ОбъективНо». Спецоперация в Украине: кому выгодно продолжение войны/ Железный занавес против России. - (0)
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Рамочка "Загадочная женщина в вуали..." Вуаль скрывает яркие черты, Их замечаю в лицах многих жен...Борьба за достоинство, честь и права. Эти стихи написаны в 2014 году. - (0)
Борьба за достоинство, честь и права. Эти стихи написаны в 2014 году. ..."Я оглянулся посмотреть...", - фотограф Олег Данильченко. - (0)
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На качелях судьбы - все серии. Мелодрама (2018)
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