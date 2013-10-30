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yuriy iWowWe
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Рамочка - Мужчина и цветы - (0)

Рамочка - Мужчина и цветы ***** Ваш текст ***** ***** Ваш текст *****

«ОбъективНо». Спецоперация в Украине: кому выгодно продолжение войны/ Железный занавес против России. - (0)

«ОбъективНо». Спецоперация в Украине: кому выгодно продолжение войны/ Железный занавес против России...

Рамочка "Загадочная женщина в вуали..." - (0)

Рамочка "Загадочная женщина в вуали..." Вуаль скрывает яркие черты, Их замечаю в лицах многих жен...

Борьба за достоинство, честь и права. Эти стихи написаны в 2014 году. - (0)

Борьба за достоинство, честь и права. Эти стихи написаны в 2014 году. ...

"Я оглянулся посмотреть...", - фотограф Олег Данильченко. - (0)

"Я оглянулся посмотреть...", - фотограф Олег Данильченко. ...

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07:08 01.11.2013
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Создан: 30.10.2013
Записей: 133327
Комментариев: 21352
Написано: 270824


На качелях судьбы - все серии. Мелодрама (2018)

Суббота, 05 Марта 2022 г. 05:19 + в цитатник
У Катерины – хорошая семья: муж Алексей и дочь Оксана. Однако счастье оказывается недолговечным. Она уличает Алексея в измене и сгоряча подает на развод. Попытки Алексея доказать свою невиновность и помириться ни к чему не приводят. По настоянию Кати он уходит из семьи, а затем, тяготясь разлукой с любимой женщиной и не менее любимой дочерью, уезжает на опасную работу в горы.






ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!



Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 4 раз
Понравилось: 8 пользователям
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дракоша52   обратиться по имени Воскресенье, 06 Марта 2022 г. 00:32 (ссылка)
Спасибо!Желаю Весеннего настроения!!!
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Воскресенье, 06 Марта 2022 г. 18:52 (ссылка)
Благодарю!
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