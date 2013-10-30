У Катерины – хорошая семья: муж Алексей и дочь Оксана. Однако счастье оказывается недолговечным. Она уличает Алексея в измене и сгоряча подает на развод. Попытки Алексея доказать свою невиновность и помириться ни к чему не приводят. По настоянию Кати он уходит из семьи, а затем, тяготясь разлукой с любимой женщиной и не менее любимой дочерью, уезжает на опасную работу в горы.













ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!







