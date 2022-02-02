Берега

Таня, простая девушка из маленькой деревни, учится в выпускном классе. После смерти родителей ее в строгости воспитывает бабушка, и Таня мечтает вырваться из-под опеки и ощутить вкус свободы. Но первая любовь героини оказывается совсем не такой, как ей мечталось. Девушка беременеет от своего одноклассника Сергея, и вскоре оказывается, что никому, кроме нее самой, ребенок не нужен.



Несмотря на давление несостоявшейся свекрови, Таня, уже приехав в больницу, всё же решает оставить ребенка. К несчастью, вырываясь от матери Сергея, девушка падает с лестницы.. Приговор врачей оказывается страшным: у Тани больше никогда не будет детей. Вопреки всему, героиня решает начать жизнь сначала..













ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!













