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yuriy iWowWe
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Создан: 30.10.2013
Записей: 131939
Комментариев: 20915
Написано: 268230


▶️ Берега Все серии - Мелодрама

Вторник, 01 Февраля 2022 г. 13:40 + в цитатник
Берега
Таня, простая девушка из маленькой деревни, учится в выпускном классе. После смерти родителей ее в строгости воспитывает бабушка, и Таня мечтает вырваться из-под опеки и ощутить вкус свободы. Но первая любовь героини оказывается совсем не такой, как ей мечталось. Девушка беременеет от своего одноклассника Сергея, и вскоре оказывается, что никому, кроме нее самой, ребенок не нужен.

Несмотря на давление несостоявшейся свекрови, Таня, уже приехав в больницу, всё же решает оставить ребенка. К несчастью, вырываясь от матери Сергея, девушка падает с лестницы.. Приговор врачей оказывается страшным: у Тани больше никогда не будет детей. Вопреки всему, героиня решает начать жизнь сначала..






ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!






Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 2 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Вторник, 01 Февраля 2022 г. 14:33 (ссылка)
Спасибо, Юрочка
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Al_lexandra   обратиться по имени Вторник, 01 Февраля 2022 г. 22:10 (ссылка)
Счастливого февраля!
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Alina_Mix   обратиться по имени Вторник, 01 Февраля 2022 г. 22:17 (ссылка)
С благодарностью!
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svetikya   обратиться по имени Вторник, 01 Февраля 2022 г. 23:39 (ссылка)
Счастливого февраля, Юра!
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Среда, 02 Февраля 2022 г. 00:08ссылка
yuriy_iWowWe
СПАСИБО . ВЗАИМНО!!!!
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Среда, 02 Февраля 2022 г. 12:05 (ссылка)
Спасибо, обязательно посмотрю! С наступившим, Вас, февралем!!!!!!!
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mimozochka   обратиться по имени Среда, 02 Февраля 2022 г. 20:57 (ссылка)
Спасибо!!Чудесного вам вечера!
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