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yuriy iWowWe
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Романтика... - (0)

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Празднично-зимние настроение в натюрмортах - (0)

Празднично-зимние настроение в натюрмортах Празднично-зимние настроение в натюрмортах И хо...

Художник Зарюков Александр Васильевич. - (0)

Художник Зарюков Александр Васильевич. Зорюков Александр Васильевич родился 3 декабря 1956 года...

Знаешь, девочка - (0)

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Л.Д.Блок (Менделеева) "И были, и небылицы о Блоке и о себе" - (0)

Л.Д.Блок (Менделеева) "И были, и небылицы о Блоке и о себе" О своей жизни и любви к поэту расск...

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Создан: 30.10.2013
Записей: 131202
Комментариев: 20639
Написано: 266800


▶️ Во имя любви - Мелодрама |

Суббота, 15 Января 2022 г. 12:57 + в цитатник

"Настя – человек редкой душевной щедрости. Помогая всем вокруг, она совсем беззащитна перед жестокими законами «выживания».
Счастье, казалось бы, улыбается Насте – она встречает «мужчину своей мечты» Андрея. Но хитрая подруга Света с легкостью уводит у Насти возлюбленного и разбивает ей сердце..
Однако трагическая случайность вскоре открывает Андрею глаза. Парень начинает понимать, что упустил сокровище, а под маской «доброй жены» скрывается настоящий монстр..







Год: 2015
Сценарий: Мария Никитина
Режиссер: Андрей Селиванов
Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
Оператор: Кирилл Зоткин
Жанр: мелодрама
Длительность: 90 мин
Актёры:
Екатерина Данилова, Антонина Паперная, Станислав Бондаренко, Сергей Астахов, Юрий Сазонов, Диана Енакаева, Ирина Розанова"

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!




Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 4 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Благодарю! Суббота, 15 Января 2022 г. 23:41 (ссылка)
Светлого настроения, позитивных событий!
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Воскресенье, 16 Января 2022 г. 18:57 (ссылка)
Благодарю!
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