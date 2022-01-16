Романтика... Текст...Текст...Текст... Текст...Текст...Текст...

Празднично-зимние настроение в натюрмортах Празднично-зимние настроение в натюрмортах И хо...

Художник Зарюков Александр Васильевич. Зорюков Александр Васильевич родился 3 декабря 1956 года...

Знаешь, девочка Знаешь, девочка, иногда нужно слать К черту все обязанности и долги! Ничего н...

Л.Д.Блок (Менделеева) "И были, и небылицы о Блоке и о себе" О своей жизни и любви к поэту расск...