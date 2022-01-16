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yuriy iWowWe
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Романтика... - (0)

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Празднично-зимние настроение в натюрмортах - (0)

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Художник Зарюков Александр Васильевич. Зорюков Александр Васильевич родился 3 декабря 1956 года...

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Л.Д.Блок (Менделеева) "И были, и небылицы о Блоке и о себе" - (0)

Л.Д.Блок (Менделеева) "И были, и небылицы о Блоке и о себе" О своей жизни и любви к поэту расск...

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Создан: 30.10.2013
Записей: 131202
Комментариев: 20639
Написано: 266800


▶️ Право на любовь Все серии - Мелодрама |

Суббота, 15 Января 2022 г. 08:45 + в цитатник
Лена – молодая, красивая бизнес-леди, главный редактор модного журнала. Десять лет назад ее любимый мужчина, художник Арсений бросил героиню ради автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, стиснув зубы, строит карьеру, мучает стервозным характером подчиненных и… надеется на то, что Арсений к ней вернется.
Подруга тщетно уговаривает Лену обратить внимание на других мужчин, ведь ее ожидание явно затянулось: в жизни Арсения женщины меняют друг друга, а Лена остается лишь другом.
Когда кажется, что выхода уже нет, в жизни героини происходит странный поворот: она узнает, что разлучница Ника погибла, и у нее осталась маленькая дочка – ребенок ни о чем не подозревающего Арсения.. Лена проникается к девочке и, понимая, что ребенок в новой семье Арсения будет лишним, решает удочерить дочь любимого мужчины..





Год: 2013
Сценарий: Ганна Оганесян-Слуцки
Режиссер: Игорь Мужжухин
Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
Оператор: Илья Бойко
Жанр: мелодрама
Количество серий: 4
Актёры:
Татьяна Черкасова, Александр Волков, Анастасия Матвеева, Алексей Комашко, Анжелика Вольская, Юлия Галкина, Евгения Туркова, Татьяна Аугшкап, Мария Пирогова, Екатерина Соломатина

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!



Открытка анимационная открытка хороших выходных





Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 1 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Суббота, 15 Января 2022 г. 23:42 (ссылка)
Светлого настроения, позитивных событий!
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