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Посмотреть все фотографии серии Общая
Общая
07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

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Создан: 30.10.2013
Записей: 130984
Комментариев: 20549
Написано: 266357


▶️ Исцеление 1 и 2 серия - Мелодрама | Фильмы и сериалы - Русские мелодрамы

Понедельник, 03 Января 2022 г. 11:53 + в цитатник
center>Клик по броши на платье

"Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях.
Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены.
Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…





▶️ Исцеление 3 и 4 серия - Мелодрама






Год: 2013
Сценарий: Наталья Кудрявцева, Василий Мешков
Режиссер: Роман Просвирнин
Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова
Оператор: Александр Щурок
Жанр: мелодрама
Количество серий: 4
Актёры:
Ольга Иванова, Сергей Марин, Алексей Анищенко, Мария Горбань, Наталья Рудова, Артем Падалка, Диана Енакаева, Александр Наумов, Ирина Чериченко, Александр Обласов"

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!

aramat__AZS0035 (600x392, 442Kb)


Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 1 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Благодарю! Понедельник, 03 Января 2022 г. 11:54 (ссылка)
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svetikya   обратиться по имени Понедельник, 03 Января 2022 г. 12:08 (ссылка)
Спасибо, Юра. Посмотрю сегодня.
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Al_lexandra   обратиться по имени Понедельник, 03 Января 2022 г. 12:42 (ссылка)
Счастливого Нового года!
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Понедельник, 03 Января 2022 г. 14:33 (ссылка)
Доброго и прекрасного дня!
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VIKGOL49   обратиться по имени Вторник, 04 Января 2022 г. 20:50 (ссылка)
Спасибо за кино ! Посмотрим !
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