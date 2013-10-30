

Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены.

Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…











▶️ Исцеление 3 и 4 серия - Мелодрама













Год: 2013

Сценарий: Наталья Кудрявцева, Василий Мешков

Режиссер: Роман Просвирнин

Продюсер: Александр Кушаев, Ирина Смирнова

Оператор: Александр Щурок

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4

Актёры:

Ольга Иванова, Сергей Марин, Алексей Анищенко, Мария Горбань, Наталья Рудова, Артем Падалка, Диана Енакаева, Александр Наумов, Ирина Чериченко, Александр Обласов"



ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!





"Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях.Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены.Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…▶️ Исцеление 3 и 4 серия - МелодрамаГод: 2013Сценарий: Наталья Кудрявцева, Василий МешковРежиссер: Роман ПросвирнинПродюсер: Александр Кушаев, Ирина СмирноваОператор: Александр ЩурокЖанр: мелодрамаКоличество серий: 4Актёры:Ольга Иванова, Сергей Марин, Алексей Анищенко, Мария Горбань, Наталья Рудова, Артем Падалка, Диана Енакаева, Александр Наумов, Ирина Чериченко, Александр Обласов"ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!



