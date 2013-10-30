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yuriy iWowWe
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07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

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Валерий Шарапов "Табор смерти" - (0)

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Создан: 30.10.2013
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Написано: 263889


НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ. Мелодрама Для Всей Семьи. Сериал Выходного Дня. Все Серии.

Пятница, 19 Ноября 2021 г. 06:29 + в цитатник
Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую - красавицу Таню. Спустя семь лет, судьба снова сталкивает Андрея и Соню . Соня, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него. Кажется, что надо сделать только один шаг навстречу друг другу и первая любовь вспыхнет с новой силой. Но на их пути снова становится Таня, теперь жена богатого бизнесмена, которая задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру.





ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ !!!!!!!!!!!!!!!!!



Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 6 раз
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