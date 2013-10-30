А снег идёт А снег идёт, а снег идёт, И всё вокруг чего-то ждёт. Под этот...

Доменико Старноне "Шутка" Пожилой маститый художник-иллюстратор соглашается по просьбе дочери п...

Валерий Шарапов "Табор смерти" В одной из центральных областей России особо опасная банда совер...

Золото души Золото души нельзя снести в ломбард, Не оценят его даже на базаре. Лишь порой вечер...

Я пью морозный воздух не спеша Смотрю вокруг - теряю речи дар. Хочу в стихах воспеть - и понимаю...